Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un “súper RIGI”

Mientras regresa al país desde Los Ángeles, adonde viajó para disertar en la Conferencia Global del Instituto Milken, el presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el que apunta a generar empleo y atraer dólares a la Argentina.

Milei dijo que el nuevo RIGI tendrá mayores “ventajas” que el régimen incluido en la ley bases y que beneficia por 30 años a empresas que inicien proyectos desde US$200 millones.

“Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”, relató Milei, quien destacó que hacía el anuncio “desde el avión presidencial”.

“De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”, resaltó.

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Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que… — Javier Milei (@JMilei) May 7, 2026

En sus últimas apariciones públicas, Milei defendió el rumbo y los resultados de su programa económico, pese al rebrote inflacionario y el deterioro de la actividad. Insiste en que la inflación va a ceder y pide paciencia para que se vea un repunte.

Ayer, ante empresarios de los Estados Unidos, Milei llamó a apostar por la Argentina y a hacer “grande el sueño americano”. “Hace exactamente dos años, en esta misma sala, los invité por primera vez a apostar por la Argentina. Aquellos que siguieron ese consejo vieron el valor de sus inversiones aumentar en más de un 100% durante el primer año”, remarcó el jefe del Estado. Y añadió: “Una vez más, los invito a apostar por la Argentina, no para reemplazar el sueño americano, sino para hacerlo aún más grande, para expandirlo por toda la Tierra”.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó ayer que la empresa petrolera estadounidense Chevron Corporation “garantizó” que enviará un nuevo proyecto para RIGI en los próximos días por más de 10.000 millones de dólares. El ministro de Economía estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino Alec Oxenford.

Milei volvió a viajar a EE.UU. para disertar en la Conferencia Global del Instituto Milken Presidencia

De esta manera, Milei intenta recuperar la iniciativa política en medio de la crisis que atraviesa su gobierno por el caso Manuel Adorni. Ayer, la senadora Patricia Bullrich reclamó públicamente que el jefe de Gabinete presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes para aclarar su situación frente a la investigación judicial por enriquecimiento ilícito.

La resonante declaración de la senadora, la primera figura libertaria que se expresó de esa forma, llevó a Milei a asegurar, minutos después y desde Estados Unidos, que Adorni “tiene los números en orden” y buscó quitarle tensión al asegurar que Bullrich había “espoileado” lo acordado con Adorni para que anticipe su declaración jurada.

El ultimátum de Bullrich reflejó públicamente el malestar que atraviesa parte del Gobierno por la decisión de sostener a Adorni, a pesar de que diariamente las revelaciones judiciales complican su situación. Milei, de todas formas, volvió a defender al funcionario. “No voy a ejecutar a un inocente”, dijo.

El presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y Manuel Adorni, en la Casa Rosada Presidencia