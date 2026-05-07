Javier Milei y sus medidas, en vivo: su defensa a Manuel Adorni y la eliminación de las PASO

La secretaria general, Karina Milei, es la funcionaria con más injerencia en la diaria del Gobierno por decisión de su hermano, el presidente Javier Milei, que lo deja claro cuando la llama “El Jefe”. La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ahora titular de la bancada libertaria en el Senado y también excandidata a presidenta, es la otra mujer fuerte del esquema oficial no solo porque aporta una larga experiencia política (un déficit en las filas oficialistas) sino también porque en las encuestas figura como una de las dirigentes con mejor imagen.

Karina Milei y Patricia Bullrich en el estreno de la obra ¿Qué Somos? donde actuaba Guillermo Yanco, marido de Patricia Bullrich Gerardo Viercovich

Las dos comparten una relación que tuvo vaivenes a lo largo de la vida libertaria y que las ubica ahora en lugares distintos ante la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, complicado por sus viajes y su patrimonio, que investiga la Justicia. La secretaria general es -junto al Presidente- el principal sostén de su funcionario de confianza, al que promovió para ocupar el rol más relevante entre los ministros.