Javier Milei y sus medidas, en vivo: su defensa a Manuel Adorni y la eliminación de las PASO
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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“Liberalismo soviético”, una vivencia desde adentro del poder
“Un partido liberal con conducción soviética”. ¿Quién describe de ese modo el funcionamiento de La Libertad Avanza? ¿Un periodista independiente? No. ¿Un dirigente opositor, un politólogo? Tampoco. ¿Un exoficialista despechado y resentido con el Presidente? Menos. La definición corresponde a alguien que integra el núcleo mismo del poder. Por eso, más que como una crítica, debe leerse como una confesión. Es el diagnóstico de alguien que conoce, como pocos, el funcionamiento interno del gobierno libertario y que condensa, en esa metáfora, la observación de un testigo privilegiado, pero también la vivencia de un actor central en el esquema mileísta.
La reacción de Milei cuando le dijeron que Adorni mintió sobre sus viajes: “Andá y planteáselo a Manuel”
“Andá y planteáselo a Manuel”, dijo enérgico el presidente Javier Milei durante la entrevista que ofreció a Luis Majul y Esteban Trebucq en LN+, cuando le marcaron que el jefe de Gabinete había mentido respecto de sus viajes.
“Esas son las interpretaciones de ustedes”, fue su primera respuesta. “Adorni mintió, dijo que no había viajado y viajó. Está probado en la Justicia”, le contestó Trebucq.
Adorni había dicho en una entrevista con Luis Majul en marzo de este año que se había tomado solo cuatro días de vacaciones con su familia en Punta del Este desde que asumió en la gestión. Sin embargo, luego se reveló que el funcionario también había hecho un viaje a Aruba.
Adorni, un escándalo en cascada
El escándalo que rodea al Gobierno, centrado en la figura de Manuel Adorni, cambia de dimensión a medida que pasan las semanas. Este lunes, hubo novedades respecto de otros gastos del jefe de Gabinete: US$245.000 pagados a un contratista sin pedir factura y quien se encargó de remodelar y/o “mejorar” la casa en el Country Indio Cua en Exaltación de la Cruz.
Hay una estrategia de argumentación por parte del oficialismo que, hasta ahora, no contempla que se trata de una causa judicial cuyos testigos están obligados a decir la verdad. Caso contrario, se exponen a una imputación por falso testimonio.
Patricia Bullrich le pidió a Adorni que presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes
La senadora Patricia Bullrich reclamó esta noche al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes, para aclarar su situación ante las denuncias por enriquecimiento ilícito.
“El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, afirmó Bullrich en declaraciones a Eduardo Feinmann, en el canal A24.
Ante las revelaciones sobre su patrimonio y la apertura de una investigación judicial, Adorni aseguró en diversas oportunidades que presentaría su declaración jurada el 31 de mayo, al filo del plazo legal, con la actualización requerida.
Karina-Patricia: una relación con vaivenes entre las dos mujeres más influyentes de LLA
La secretaria general, Karina Milei, es la funcionaria con más injerencia en la diaria del Gobierno por decisión de su hermano, el presidente Javier Milei, que lo deja claro cuando la llama “El Jefe”. La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ahora titular de la bancada libertaria en el Senado y también excandidata a presidenta, es la otra mujer fuerte del esquema oficial no solo porque aporta una larga experiencia política (un déficit en las filas oficialistas) sino también porque en las encuestas figura como una de las dirigentes con mejor imagen.
Las dos comparten una relación que tuvo vaivenes a lo largo de la vida libertaria y que las ubica ahora en lugares distintos ante la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, complicado por sus viajes y su patrimonio, que investiga la Justicia. La secretaria general es -junto al Presidente- el principal sostén de su funcionario de confianza, al que promovió para ocupar el rol más relevante entre los ministros.
Karina Milei ordenó sostener la eliminación de las PASO y profundiza la distancia con Bullrich
El repliegue no forma parte de la estrategia oficialista. Karina Milei volvió a dejarlo en claro este lunes, cuando reunió a su tropa de diputados más fieles y les pidió sostener la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). No quiere escuchar hablar de volverlas optativas. La claudicación anticipada no integra su manual político, aun cuando los libertarios aparecen hoy como los únicos que defienden el proyecto tal como ingresó al Senado.
La visita de la secretaria General a Diputados se produjo apenas dos horas después de que Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza en el Senado, admitiera ante LA NACION que trabaja en alternativas a la eliminación de las primarias, ante la falta de apoyos para avanzar con la derogación total. “Para eliminarlas no nos dan los votos, pero por ahí podríamos hacer que no sean obligatorias, con inscripción previa”, sostuvo Bullrich, que no está dispuesta a ir al recinto a perder.
Javier Milei defendió a Adorni y dijo que el funcionario adelantará su declaración jurada: “No voy a ejecutar a un inocente”
El presidente Javier Milei defendió otra vez a Manuel Adorni tras el pedido de Patricia Bullrich para que el funcionario explique lo antes posible su situación patrimonial. “Es que en realidad Bullrich espoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse [en referencia a la declaración jurada de bienes]”, sostuvo en relación al jefe de Gabinete, que está siendo investigado en la justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito.
“No voy a ejecutar a una persona honesta”, advirtió Milei en diálogo con Luis Majul y Esteban Trebucq en LN+. El mandatario atacó al contratista que declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que Adorni le pagó sin factura US$245.000 por refacciones en la casa de country Indio Cua.
“No voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas que se sintieron tocados, porque les dijo la verdad -que son sólo periodistas-, a una persona honesta. Eso es lo que no van a entender”, enfatizó.
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