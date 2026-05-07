El caso Adorni, en vivo: crece la tensión entre la defensa de Milei y las críticas de Bullrich
Tras un reclamo de la senadora, el Presidente buscó relativizar el ultimátum, defendió al funcionario y dijo que va a anticipar sus explicaciones; “Tiene los números en orden”, señaló
Cortocircuitos por la situación del jefe de Gabinete
Milei no se quedó en la defensa de Adorni. También sostuvo, tras las declaraciones de Bullrich: “El presidente soy yo y el que decide las personas que me acompañan soy yo”. Lo hizo ante una pregunta sobre los ministros que sugieren la salida de Adorni. “Se tendrán que fumar lo que decido y, si no, se van”, subrayó.
"No voy a ejecutar a una persona honesta"
“No voy a ejecutar a una persona honesta”, advirtió Milei en diálogo con Luis Majul y Esteban Trebucq en LN+. El mandatario atacó al contratista que declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que Adorni le pagó sin factura US$245.000 por refacciones en la casa de country Indio Cua.
Clima de tensión en el Gobierno
El ultimátum de Bullrich reflejó públicamente el malestar que atraviesa parte del Gobierno por la decisión de sostener a Adorni, a pesar de que diariamente las revelaciones judiciales complican su situación.
La reacción de Milei tras los dichos de Bullrich
La resonante declaración de la senadora, la primera figura libertaria que se expresó de esa forma, llevó al Presidente Javier Milei a asegurar, minutos después y desde Estados Unidos, que su jefe de Gabinete “tiene los números en orden” y buscó quitarle la tensión al asegurar que Bullrich había “espoileado” lo acordado con Adorni para que anticipe su declaración jurada.
El reclamo de Bullrich a Adorni
La senadora Patricia Bullrich reclamó el miércoles, por la noche, públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes para aclarar su situación frente a la investigación judicial por enriquecimiento ilícito.
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