Javier Milei atacó a los periodistas que denunció y los trató de “imbéciles”

El presidente Javier Milei este viernes volvió a efectuar otro ataque contra la prensa. Esta vez apuntó contra los periodistas que recientemente denunció por “injurias”, entre los que se encuentran Julia Mengolini, dueña de Futuröck y víctima reciente de una fuerte campaña difamatoria por parte de Milei y dirigentes libertarios, Jorge Rial y tres periodistas más. Además, habló de una “caterva de imbéciles” que “llora por las formas fingiendo indignación”.

El tuit criticó específicamente al periodista que reveló “en un programa de streaming (por más pedorro que sea) que tiene intención de espiar al Presidente de La Nación”.

“Estamos frente a un escándalo nacional que nada tiene que ver con la libertad de expresión ni con el ejercicio del periodismo. Por oposición, si yo dijera que voy a espiar la vida privada de un periodista, tendríamos a la totalidad de la caterva de imbéciles de este país que lloran por las formas fingiendo indignación y hablando de violentar la democracia”, detalló.

UNA MENTIRA ATRÁS DE OTRA



Hoy veo en las redes que algunos supuestos periodistas (que en realidad son operadores mediáticos al servicio de los peores intereses) pretenden victimizarse tergiversando la razón por la que fueron demandados.



Si un periodista confiesa en un programa… — Javier Milei (@JMilei) July 4, 2025

Entre los denunciados se encuentran Mengolini, Rial, Viviana Canosa, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos. “Tienen que entender que no son especiales. No viven en una torre de marfil. No tienen prerrogativas de sangre por autopercibirse periodistas. Les caben las generales de la ley como a cualquier ciudadano de a pie. El espionaje es un delito y el que las hace, las paga”, comentó.

Cerró el tuit con su, ahora constante, abreviación NOLSALP, es decir: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

Hoy a la mañana, el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, había publicado un tuit contra el periodista Manuel Jove, al que acusó de “lacra moral” y “amenazar a Javier con cuestiones de su intimidad sin relevancia política”.

NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS BASURAS (90%).

Fin. https://t.co/AEhNmFb7aa — Javier Milei (@JMilei) July 4, 2025

En la publicación, compartió un recorte de las palabras de Jove en el canal de streaming Blender. “Yo voy a seguir haciendo periodismo, que tanto le jode al poder. Si consigo el plano de los caniles, lo traigo acá. Me juego la vida”, señaló Jove, en relación con el lugar donde viven los perros de Milei.

Oría criticó repetidas veces al periodista en su tuit: “El panelista de mabeles de día (TN), kirchnerista noche (Blender). El dos caras. Para él ‘periodismo’ es meterse con la vida privada, íntima y familiar del Presidente. Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas Jr. son los hijitos de cuatro patas de Javier. Esta lacra moral va contra los hijos. Criaturas inocentes que nada tienen que ver con la discusión pública”.

Milei citó la publicación y le sumó una frase: “NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS BASURAS (90%). Fin”.

El compilado de insultos del presidente Javier Milei en el streaming NEURA

Las denuncias contra periodistas

Dos días atrás, Milei denunció a Mengolini por “injurias” y “derecho al honor” en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello. Lo hizo luego de que él y sus dirigentes difamaran a la periodista en un ataque que incluyó contenidos sexuales generados con inteligencia artificial y mensajes hostiles.

La presentación judicial la realizó el abogado Francisco Oneto y se realizó horas después de que Mengolini denunciara a Milei. Para el mandatario, la dueña de Futuröck lo injurió públicamente por sugerir que mantenía una relación incestuosa con su hermana en un programa de televisión hace dos años.

Un día después, Milei apuntó contra otros tres periodistas, también de la mano de Oneto. Denunció que Rial, Doman y Federico atentaron contra su honor y vulneraron su intimidad por hablar de su vida sexual en un canal de streaming. Según el texto de la querella, todo se debe a que Federico le preguntó a Doman: “¿Garcha Milei? Para mí es parte de la salud mental de un mandatario".

Y Doman respondió: “Sí. Para mí es importante saber si la mujer de (Emmanuel) Macron le metió un sopapo a Macron. Para mí no es menor si Donald Trump tiene una pareja real, vaya a saber la vida de Trump, o si con Melania tiene un contrato. Hace a la política, hace al esquema de poder. Hace al interés público”.

En ese programa, Federico habría aludido a Rial al decir que “se obsesionó en determinado momento con la temática de los perros de Milei y les ponía en el desafío de conseguir información porque generaba mucha curiosidad”. “Él se enteró, Jorge me refiero, se enteró, por fuentes muy directas, que eso lo molestaba y entonces dijo ‘vamos a hincharles las pelotas. El periodismo tiene que molestar”, sumó.

Julia Mengolini se refirió a la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez a Alberto Fernández Instagram @juliamengo

Rial explicó en su programa de streaming junto a Viviana Canosa, que consideraba importante conocer información sobre los perros de Milei.

“La carta documento dice lo de ‘garchar’, habla de Macron y de los perros. Cuentan que, teóricamente, yo habría pedido buscar información de los perros para romperle los huevos al Presidente. Para mí es importante el tema de los perros. Yo creo personalmente que cada vez que el Presidente hace una demanda, da un paso hacia adelante con la Justicia y un paso hacia atrás con el Gobierno”, explicó. Previamente, Milei ya había denunciado a Canosa y también al periodista de El Destape, Ari Lijalad.

En tanto, Doman, en diálogo con LA NACION, aseguró que “en todos los manuales de derecho, cuando hay un caso de interés público, está claro que no hay injuria”.

El accionar legal se acompañó de las repetidas descalificaciones e insultos públicos que brinda el Presidente de la Nación. Durante su última visita a Neura, donde lo recibió el comunicador libertario Tronco Figliguolo, habló de “soretes”, “pedazo de mierda”, “periodistas corruptos”, “políticos de mierda”, “ensobrados”, “esa mierda de periodistas”, “perimierdas”, “basurosa”, “periodista estúpida”, “mierda humana”, entre otros.

También mencionó algunos de los sobrenombres que inventó para los periodistas, entre los que se encuentran “Marcelo Mandrelli” (Marcelo Bonelli), “Mandrila O’ Monnel” (María O’Donnell), “Luis Mandrilesio” (Luis Novaresio), “Mandril Monales Solá” (Joaquín Morales Solá), “Mandrila Pauta Santillán” (María Laura Santillán), “Jorge Mandrial” (Jorge Rial), “Bananino Rodríguez” (Paulino Rodriguez), y “Julia Mandrilini” (Julia Mengolini).

Sumó a Romina Manguel, que la calificó como “la imbécil de Telepase” y una “submandril”. A Canosa la trató de “mierdosa” y “mierda mentirosa”.