Julia Mengolini denunciará a Milei y otros libertarios tras la violenta campaña de redes en su contra

La periodista Julia Mengolini anunció hoy que denunciará al presidente Javier Milei y a otros dirigentes de La Libertad Avanza luego de responsabilizarlos por los ataques en redes sociales que recibió en los últimos días por parte de distintas cuentas libertarias, que la acusaban de tener una relación incestuosa con su hermano. “Vamos por todos, por la vía de la Justicia. Han cometido delitos”, señaló la dueña de Futuröck.

“Se han cometido delitos de intimidación pública, de incitación al odio, incitación a la violencia colectiva, amenazas coactivas y podríamos seguir”, apuntó Mengolini en su programa “Segurola y Habana”, sobre la campaña en su contra iniciada en redes sociales y fogoneada por Milei.

“Vos tenés desde el Presidente para abajo, pasando por la plana conocida, Lilia Lemoine, Santiago Oría y Fran Fijap, gente muy fácil de identificar, y después tenés trolls intermedios y las milicias”, acusó luego Mengolini. Y tras ello arremetió: “Vamos por todos, por la vía de la Justicia. Han cometido delitos”, dijo.

Tras las agresiones del presidente, Julia Mengolini dijo que irá por "la vía penal"

Así, la conductora responsabilizó a Milei de las agresiones recibidas, luego que este compartiera un mensaje emitido desde el perfil@TommyShelby_30, que integra el esquema de cuentas que difunden la gestión libertaria y arremeten contra opositores con fake news, que decía: “Una vez más, no se bancan el vuelto. Les gusta el durazno, pero no la pelusa”.

Días antes, Milei ya había compartido por X un fragmento en el que la periodista denunciaba la campaña difamatoria en su contra y donde la conductora le consultaba al constitucionalista Andrés Gil Domínguez si le aconsejaba iniciar una acción legal contra los ataques.

“Decime que sos parte del periodismo basura sin decirlo. Parece que cuando ella pega con sus mentiras está bien, pero cuando le viene el vuelto llora y quiere ir a la justicia...Fin”, replicó Milei.

Con mensajes similares reaccionaron dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) como la diputada nacional Lilia Lemoine; el jefe de bloque de Diputados libertarios en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo; y la exfuncionaria Leila Gianni. Todos ellos, le endilgaban a la periodista haber difamado previamente al Presidente.

La decisión de Mengolini de recurrir a la Justicia se da luego que el fin de semana la periodista Nancy Pasos difundiera un audio que grabó la dueña de Futuröck en el que se quebraba al contar lo mal que se encontraba por la situación orquestada desde el poder libertario, que incluía videos con contenido sexual realizados con IA.

“Nancy, te mando audio, no sé si viste que la última operación que me están haciendo, que me inventaron un romance con mi hermano. Y esto puede sonar gracioso y estúpido al principio, pero lo vienen sosteniendo hace más de una semana, Milei incluido. Y ahora también inventaron una carta documento para volver a ponerme en tendencia, donde yo hablo de unos videos como si fueran reales", relató la periodista.

“Están haciendo unos videos con inteligencia artificial, donde estoy garchando con mi hermano, es un asco todo, el caso este, se están yendo muy a la mierda.Perdón, me quebré Nancy, no puedo más”, expresó Mengolini sin poder contener el llanto.

La periodista puso en modo privado sus redes sociales tras el acoso.