Javier Milei profundizó este domingo sus críticas contra Patricia Bullrich, la acusó de mentir sobre sus propuestas de cara a las elecciones generales y manifestó que Juntos por el Cambio “juega muy sucio”. En LN+, el dirigente libertario cruzó las críticas que la dirigente de Pro le había lanzado momentos antes en la misma señal sobre interrumpir el comercio en Brasil. “Miente de forma descarado”, dijo.

Milei rechazó, como dijo la candidata de Pro, que su política exterior implique romper el comercio con Brasil y China. “Propongo la defensa de la democracia, de la libertad y de la paz. En ese contexto, los comunistas no entran”, indicó, en La Cornisa, conducido por Luis Majul. Y amplió: “Como Estado, no voy a promover relaciones con el mundo que no respeta la libertad”.

Así, disparó contra su rival. “Ahí es dónde está la trampa de la señora Bullrich, mintiendo, ensuciando; demuestra que es una colectivista. El paradigma del libre comercio es que no haya intervención y en el que los privados hacen sus relaciones comerciales”, sostuvo. De esa forma, aseguró que los privados que quieran hacer sus relaciones comerciales con esos países podrán mantenerlas, pero aclaró que él no las alentará. “Lo que se necesita es correr al Estado, no meterlo en el medio”, dijo.

Milei insistió en que sus socios estratégicos serán, en caso de acceder a la Presidencia, Estados Unidos e Israel. Y recalcó que su política exterior “es demasiado clara”, a diferencia de otros espacios. Así apuntó contra Juntos por el Cambio a quien le atribuyó difundir mentiras a través de su “aparato propagandístico”.

En ese sentido, defendió su propuesta de dolarización y rechazó, una vez más, los cuestionamientos de Bullrich. Aseguró que su propuesta de reemplazar la moneda por la divisa norteamericana “puede demandar dos años” y recalcó que no se trata de cambios que puedan aplicarse rápidamente.

“Nunca dijimos que el resultado es instantáneo. No me puedo hacer cargo de la falacia del hombre de paja que instalan políticos, mintiendo como lo hace Bullrich. No sé si lo hace por ignorante o con mala intención, pero así lo hacen sistemáticamente”.

Milei explicó que hay dos propuestas para seguir. Por un lado, al experiencia de Ecuador, y por otro, la de El Salvador. “Ecuador impuso compulsivamente a la gente que convierta el sucre al dólar, les dio tres meses”, señaló. Sin embargo, dijo que la gente necesita los billetes igualmente “para hacer transacciones” y que emerge un problema físico. “A los tres meses no pudieron, a los seis meses tampoco. Recién pudieron a los nueve meses”, añadió.

Dado ese inconveniente, el líder de La Libertad Avanza se inclina por seguir, según explicó, la propuesta de El Salvador, a partir de un aporte que le llevó el economista Emilio Ocampo. En el país centroamericano, las personas cambiaron los colonos por dólares “voluntariamente en función de la necesidad” y consignó que el país demoró en hacer la conversión 24 meses.

“Lo que me paree brillante de la propuesta de Emilio es que cuando vos convertirte dos tercios de la base monetaria es como una suerte de referéndum y automáticamente hacés la conversión total para simplificar el problema”, expresó.

El plan “motosierra”

Frente a las críticas de su programa de recorte del gasto público, Milei indicó que el 15% del PBI que piensa reducir gira en torno a “determinadas partidas del sector público” y que abarca la obra pública (con mayor presencia del ámbito privado), “las transferencias discrecionales, los privilegios y los subsidios económicos”, además de las empresas públicas.

En ese sentido, focalizó su propuesta en el caso de Aerolíneas Argentinas y señaló que le entregará la compañía a los empleados. “Les damos un año de working capital para que puedan operar, y reorganizarse”. En ese sentido señaló que no reparará en los sindicatos. “Les damos el dinero y que ellos se arreglen”, indicó. Y tomó distancia del futuro de la compañía. “Si quiebra es porque no pudieron resolverlo”.

Así, remarcó que su propuesta es ir hacia un “resultado financiero nulo”. Y apuntó de nuevo contra la candidata de Pro. “ Me causa gracia lo que decía la señora bullrich de poner un presupuesto equilibrado” , manifestó. “Todos los presupuestos con déficit fueron avalados por la propia gente de Juntos por el Cambio para después tener mayores recursos en la campaña electoral”, apuntó.

