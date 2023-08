escuchar

La candidata a presidenta de JxC, Patricia Bullrich, opinó este domingo sobre el ofrecimiento que deslizó Javier Milei hacia el expresidente Mauricio Macri frente a un eventual gobierno liberal. “Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de la Argentina ante el mundo”, había dicho el economista en declaraciones radiales.

“Mauricio Macri es de Juntos por el Cambio, es del Pro. Él ya contestó claramente. No va a ir a un gobierno de Milei”, alegó Bullrich en LN+. Acto seguido, explicó los motivos por los que el exmandatario no trabajaría con el líder de La Libertad Avanza. “No es que Macri no lo quiera ayudar pero nosotros no podemos cerrar el comercio con Brasil” , dijo la exministra de Seguridad, en clara alusión al planteo de Milei de romper lazos comerciales con el gigante sudamericano y China.

Y añadió: “El comercio con Brasil implica el 15% de las exportaciones argentinas. Nosotros le exportamos maquinaria, trigo, de todo. El 75% de los ajos que se producen en Mendoza y San Juan se exportan a Brasil. Si nosotros dejamos de comercia con Brasil o cerramos el Mercosur, dejamos de vender de todos y empezamos a tener aranceles al día siguiente de tomada la decisión. Nuestros productos dejarían de ser competitivos. Se nos da vuelta el comercio a los dos minutos”.

“No hay que confundir lo ideológico con lo comercial”, le aconsejó Bullrich el ganador de las PASO. Luego, para el caso de China, destacó a la vez que sembró una interrogante: “Nosotros le vendemos de todo A China. El 95% del poroto de soja va para allá. ¿Qué hacemos? ¿Nos lo comemos todo nosotros?”.

“Hay cosas que tiene que estar dentro de la lógica de una política exterior. Por ejemplo, nosotros con las dictaduras no tenemos un sentido de amistad política, tenemos un sentido comercial y comerciamos como lo hemos hechos con China y Brasil, que es nuestro principal socio. Sería una locura cerrar el comercio con Brasil”, opinó para cerrar.

Consultada luego sobre el lugar que ella le ofrecería a Macri en caso de llegar a la Casa Rosada, la exlíder del Pro respondió: “Yo he hablado muchas veces sobre eso con él. No creo que sea la persona para ocupar un cargo público. Es más importante tener a Mauricio como alguien con quien uno puede hablar, como una persona de consulta. Eso es él para nosotros. Muchos pudimos haber sido ministros en el pasado pero él es el único que estuvo en el sillón”.

A propósito de sumar referentes políticos al armado electoral, Bullrich se pronunció sobre las figuras que integrarán su equipo económico y dijo que “todavía no está claro” quién será el titular del Palacio de Hacienda. “Hay un par de temas que aclarar respecto de las instrucciones concretas que yo quiero dar para la Argentina. Necesito u equipo económico que se alinee a la estrategia general que quiero para el país. No se trata de una persona, se trata de una estrategia con un ministro fuerte”, sostuvo.

Al final de su diálogo con Luis Majul, la exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri explicó por qué deberían votarla a ella y no a Milei. “La Argentina está buscando una salida de la terrible destrucción en la que estamos. Esa salida tiene que ser una salida que se construya sobre bases sólidas. La única manera de construirla es con un temperamento como el que tengo yo. Tengo espalda para ir contra los sindicalistas, chorros y narcos”, dijo.

Y dejo claro cuáles serán sus dos objetivos principales de cara a las elecciones generales: “Juntos por el Cambio quedó a dos puntos de Kicillof. Nuestra idea es meternos con todo para ganar la Provincia, que ha sido históricamente una madriguera del kirchnerismo. ¿Y sabes dónde tenemos que ganar también? En Santa Fe. Desde ahí vamos a poder sacar a los narcos y evitar que se repliquen en los distintos puntos del país. Eso nos permitiría llevar orden y gobernabilidad a la Argentina”.

