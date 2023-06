Javier Milei cuestionó al candidato que discriminó a Franco Rinaldi, pero se quejó por las críticas: “Me destruyen”

escuchar

Javier Milei criticó en duros términos a Lucas Luna, el precandidato de su espacio que discriminó a Franco Rinaldi, aunque reaccionó con indignación a los cuestionamientos que recibió por parte de dirigentes de otros espacios, especialmente de Juntos por el Cambio. “Hay cosas que son mucho más graves y a mí me destruyen por cosas mucho más chicas”, afirmó.

El líder de la Libertad Avanza se quejó de la cobertura de los medios y los sucesivos dardos que recibió su espacio después que trascendiera el audio en el que Lucas Luna, precandidato a parlamentario del Parlasur, discriminaba a Rinaldi, quien tiene una discapacidad conocida como “huesos de cristal”. Rinaldi es el primer candidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio.

“Nadie, nadie, nadie, nadie votaría jamás -esto lo digo con toda la buena leche del mundo- a un discapacitado. Lo digo con respeto y sin mala leche, de verdad. Esto es así”, había afirmado Luna en una conversación de Space de Twitter con otros seguidores libertarios.

Ricardo López Murphy y Franco Rinaldi en el programa A Dos Voces Gerardo Viercovich - LA NACION

“Esa persona cometió un error inadmisible”, admitió Milei en declaraciones a A24. “Hoy [por el martes] a las 3 y media de la tarde ya estaba afuera. Estaba renunciado”, apuntó. El referente libertario contó que tenía una conferencia prevista y recalcó que, de todas maneras, “monitoreó” cómo se procedía al desplazamiento de Luna de la Libertad Avanza.

Milei cuestionó así la repercusión. “La realidad es que esa noticia ya estaba para ese momento. Ya se sabía mucho antes de esa renuncia. Había una cuestión operativa, pero a las 3 y media estaba firmado”, expresó. Y añadió: “Sin embargo, muchos dirigentes políticos salieron a hacer críticas y los medios lo seguían publicando”.

En ese sentido, cuestionó a varios de los dirigentes opositores que salieron a repudiar esas manifestaciones como la diputada María Eugenia Vidal, y el gobernador jujeño y precandidato a vicepresidente, Gerardo Morales.

El audio de Lucas Luna

“ María Eugenia Vidal que sale a criticar estas cosas, acaso no tenía gente que hablaba de la Gestapo ; era un ministro de ella”, apuntó Milei. Se refirió al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, que tuvo una reunión con agentes de inteligencia en la que afirmó que quería tener una “Gestapo” -la policía secreta nazi- “para barrer” a los gremios. Quedó acusado, junto a otros funcionarios, de armar causas contra sindicalistas.

Sin embargo, el libertario apuntó contra más dirigentes. “Ricardo López Murphy tenía gente que me acusaba de nazi, pero nadie lo repudió”, señaló. También aseguró que “el señor Morales” dijo “cosas espantosas” sobre él y que “nadie dijo nada”. “Y ni hablar de la señora Carrió...”, añadió. Milei acusó a la líder de la Coalición Cívica de decir “barbaridades” y afirmó que la ha “llevado a la Justicia” por eso. “ Ah, pero de eso no se habla ”, sostuvo indignado.

De esa forma, el líder de la Libertad Avanza sugirió que existe una doble vara. “Y lo que dijo el 17° candidato suplente, un chico joven, sin experiencia, que dijo una cosa aberrante, no justificable y por eso está afuera....”, se quejó. Y agregó: “Ellos consiguieron hasta justificación de sus medios afines”. “Hay cosas que son mucho más graves y a mí me destruyen por cosas mucho más chicas”, sostuvo.

Qué dijo Lucas Luna

El audio, que se viralizó en las últimas horas, forma parte de una charla debate que se daba en Twitter en la que participaba Luna - su usuario de Twitter es @sagazluna - quien fue repudiado por otros de los participantes de la charla.

En un momento dado de la conversación, Luna aseguró que “nadie votaría a un discapacitado”, una situación que tuvo un fuerte impacto en la conversación. Sin embargo, Luna no se retractó y agregó: “Lo digo con respeto. No es chicana. La gente no quiere votar discapacitados. No hay forma de que los votantes lo elijan. La gente quiere votar alguien como uno. Pero es la realidad, no podés enojarte porque la gente no lo vota”.

Varios participantes trataron de hacer que recapacitara sobre sus dichos, pero Luna se mantuvo firme y aseguró: “Es así. Lo digo con respeto y no para forrearlo. ¿Cómo querés que lo diga? ¿Que lo decore? ¿Como si él [Franco Rinaldi] fuera un pobre tipo? Lo estoy tratando con el respeto que se merece. No voy a tratarlo diferente”.

En ese momento, una de las participantes le recordó que Gabriela Michetti, que tiene una discapacidad motora producto de un accidente, había sido vicepresidenta de la Nación. A esto, Luna respondió: “No es lo mismo, porque nadie votó a [Gabriela] Michetti, votaron a [Mauricio] Macri”.

Antes de cualquier cosa quiero disculparme con @FrancoVRinaldi por mis declaraciones en un space en la noche de ayer. Bajo ninguna circunstancia era mi objetivo ni mofarme de él ni tratarlo de incapaz si fue lo que se entendió. — Fugaz (@elfugazluna) June 27, 2023

El fragmento que se viralizó cierra con un exabrupto de Luna, que cuando uno de los participantes le dice “qué mal andás”, él responde: “Callate meado, puto”.

Tras el revuelo generado por sus dichos, Luna publicó una serie de mensajes en Twitter en los que intentó aclarar sus afirmaciones. “Antes de cualquier cosa quiero disculparme con Franco Rinaldi por mis declaraciones en un space en la noche de ayer. Bajo ninguna circunstancia era mi objetivo ni mofarme de él ni tratarlo de incapaz si fue lo que se entendió”.

LA NACION

Temas Javier Milei