“Gestapo”: el caso contra funcionarios de Vidal por las denuncias al Pata Medina seguirá en Comodoro Py

escuchar

La Cámara de Casación Penal confirmó que la causa contra funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y agentes de la AFI en la que están acusados de armar causas contra el exsindicalista de la Uocra Juan Pablo “Pata” Medina sea investigada en los tribunales de Comodoro Py, junto con el caso de espionaje ilegal contra jueces, periodistas y políticos de la oposición y el oficialismo que tiene en sus manos el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Lo resolvió la Sala IV de la Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, que declaró inadmisible un recurso de casación interpuesto por Medina.

Así, confirmó la decisión dictada por la Sala II de la Cámara Federal que declaró la competencia del juez Martínez de Giorgi para intervenir en la causa en la que se investiga una presunta persecución sindical contra Medina, por resultar estar conectada con el caso del espionaje ilegal.

La justicia federal de La Plata procesó a varios exfuncionarios que participaron de una reunión en el Banco Provincia, en 2017, donde se promovió el impulso de causas judiciales contra Medina. Se trata de la causa denominada “Gestapo”, a raíz de lo que dijo el entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, que señaló que le gustaría tener una “gestapo” contra la mafias sindicales. Los procesados son Villegas pero también el intendente de La Plata, Julio Garro, al exsecretario de Justicia Adrián Grassi, el senador provincial Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra.

Fotos al sindicalista Pata Medina en su casa de Punta Lara luego de ser excarcelado Ricardo Pristupluk

Los jueces de la Sala IV de Casación confirmaron que ese caso sobre presunta persecución sindical contra Medina y el asunto del espionaje ilegal que empezó a tramitarse en la justicia de Lomas de Zamora sigan juntas en el juzgado de Martínez De Giorgi.

Por su parte, el juez Hornos ha venido sosteniendo que la Casación no debió intervenir ni decidir en el sentido que lo hizo, al considerar que los recursos eran inadmisibles ya que en el caso no existió, en ninguna de las instancias, denegatoria del fuero federal, por lo que no resultaba recurrible ante la instancia casatoria.

La Cámara Federal había decidido que la causa por la reunión en el Bapro debía tramitar en conjunto con la mega causa de espionaje, en donde se encuentran imputados varios de los exagentes de la AFI. Entre las personas que habrían sido espiadas se encuentra el Pata Medina, quien mediante un recurso ante la Casación reclamó que las causas tramiten en los tribunales de provincia, donde recibieron impulso en manos del juez federal Ernesto Kreplak.