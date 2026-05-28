Javier Milei defendió la gestión, atacó a la prensa y ya proyecta el año electoral

En un discurso previsible, Javier Milei expuso hoy ante 300 empresarios en la 12° edición del Latam Economic Forum. Durante casi una hora, el Presidente defendió su gestión, atacó a la prensa y dio señales para activar la campaña electoral rumbo a 2027.

“Hay que entender que el mundo cambió, que los riesgos políticos importan y eso, además, genera una gran ventaja para aquellos que puedan producir energía, alimentos, minerales y economía del conocimiento. ¡Todo lo que tenemos nosotros!“, dijo el mandatario en uno de los tramos de su presentación. Y poco después completó: ”Si no nos subimos al tren, se nos va la última oportunidad".

Poco antes que él había hablado su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en el mismo espacio. Directo, pronosticó que 2027 será “un año electoral atípico” porque, por primera vez, “la economía se va a llevar puesta la política”, y que el presidente Milei ganará las elecciones “cómodamente”.

En tanto que el titular de YPF, Horacio Marín, quien precedió inmediatamente a Milei, aseguró que lideraría la empresa “hasta 2031″, en obvia alusión a la continuidad del mandatario al frente del país.

Javier Milei renovó hoy los ataques a la prensa Ricardo Pristupluk - LA NACION

Hace dos días, en declaraciones a Radio Mitre, Milei también se había referido a 2027. “Yo no compito contra otros espacios políticos, yo compito contra mí mismo haciendo cada día un gobierno mejor. Nosotros nos tenemos que dedicar a gobernar. Si nosotros hacemos un buen gobierno, nosotros vamos a lograr la reelección. Y si no hacemos un gobierno que merece ser reelecto, no seremos reelectos“.

En su presentación de este jueves, Milei jugó de local en el foro, que es organizado por el asesor financiero Darío Epstein—fundador de Research for Traders y figura cercana a Milei, de quien fue asesor económico en la campaña— y coorganizado por la Fundación de Acción Social de Jabad.

A poco de subir, Milei fue recibido por Epstein y el rabino Tzvi Grunblatt, quienes le dieron una distinción.

Poco después, frente a un auditorio afín que siguió de cerca la presentación y respondió con aplausos en varios momentos, Milei apuntó con fuertes críticas a la prensa.

“Nunca en la historia de la Argentina hubo un spread tan grande entre lo que está ocurriendo en la economía y lo que dicen los medios. Nunca se vio en la vida; nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto hacia un gobierno“, dijo el mandatario en otros de sus periódicos ataques a los medios de comunicación.

El mandatario llegó al Golden Center acompañado por su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de días definitorios para la situación judicial de este último, cuando se espera finalmente que se presente su declaración jurada mientras avanza la investigación por presuntas dádivas y enriquecimiento ilícito.

Epstein mostró su alineamiento con la gestión con elogios a Karina Milei, que observaba desde la primera fila. “No hay Javier si no hay Karina”, dijo Epstein. “Son un equipo. Cuando leo cosas en los diario pienso: no entendieron nada. Son lo mismo”, dijo el empresario en un intento de minimizar las internas que surcan al oficialismo.

A lo largo de su discurso, Milei hizo una fuerte defensa de su gestión. Y entre los logros enumeró: “Terminamos con algo que nadie creyó que se podía terminar, terminamos con los gerentes de la pobreza gracias a la ministra Sandra Pettovello; la Argentina sacó a 14 millones de la pobreza”.

Tras lo que destacó: ”El equilibrio fiscal, la desregulación y la apertura económica tienen un papel protagónico en el resurgimiento de la Argentina".

Entre los puntos que resaltó de su gestión, el mandatario también apuntó a que desde llegó su administración al poder. “Tomamos como indicador al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Cuando recibimos el poder estaba 11% arriba: el último indicador dio 3,8%, el descentralizado“, remarcó.

“En la comparación, este año está mostrando que la economía creció un 5,5%. Puede haber gente a la que le parezca poco o mucho”, deslizó. Y volvió a acusar: “A pesar de toda la presión mediática y las acusaciones falsas, en un mes y medio cumplimos con todas nuestras promesas de campaña de las elecciones de medio término".

El mandatario también resaltó los desempeños de otros de sus funcionarios. Sostuvo que “con el esfuerzo de todos los argentinos y con la pericia del ministro Luis Caputo, su secretario de financiamiento, Pablo Quirno, nuestro canciller, y el presidente del Banco Central y su equipo, Santiago Bausili, pudimos evitarnos la hiperinflación”.

También resaltó el trabajo de la actual jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, alcanzada en las últimas semanas por las intensas palaciegas. Fue al aludir que se redujeron drásticamente los piquetes. Sostuvo que al asumir en diciembre de 2023 “había nueve mil piquetes por año. Hoy son cero y tenemos la índice de criminalidad más bajo de la historia gracias al trabajo de la doctora Bullrich”.

De cerca lo seguía, entre los espectadores, estaban los legisladores Francisco Paoltroni, senador por Formosa, y Manuel Quintar, el diputado de Jujuy que fue a la Cámara con un auto Tesla. También asistieron el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el secretario de Cultura, Leonardo Ciffeli.

La aparición de Milei se dio en el marco de una semana en la que el Gobierno buscó dejar atrás el último episodio de la interna entre el sector del asesor Santiago Caputo con el de la secretaria general de Presidencia, con Martín Menem a la cabeza.

Esa escalada se dio cuando Caputo acusó a Menem de estar detrás de una cuenta en la red social X, conocida como @Periodista Rufus desde la que se vertían profundas críticas y agresiones a la gestión mileísta.

Menem negó la autoría y el Presidente no laudó entre ninguna de las partes. Es más, fue desautorizado por el sector “celestial”, que responde a Caputo, desde el que consideraron que a Milei “le mintieron” sobre lo sucedido, según dijo Daniel Parisini, alias “el Gordo Dan”, en su programa del streaming Carajo. Parisini es hombre cercano a Caputo.

En contraposición a la escaldada pública que se dio con el tema desde el ala de Caputo, el Gobierno buscó dejarlo atrás y no mencionar el tema ni siquiera en las reuniones de Gabinete que se dieron este lunes luego del Tédeum en la Catedral Metropolitana y también este martes, en la reunión de la mesa política del Gobierno.