Caputo pronosticó que Milei ganará en 2027: “La economía se va a llevar puesta la política”

El ministro de Economía, Luis Caputo, pronosticó hoy que 2027 será “un año electoral atípico” porque, por primera vez, “la economía se va a llevar puesta la política”, y que el presidente Javier Milei ganará las elecciones “cómodamente”.

Lo dijo ante 300 empresarios en la 12° edición del Latam Economic Forum, organizado por el asesor financiero Darío Epstein —fundador de Research for Traders y figura cercana a Milei— y coorganizado por la Fundación de Acción Social de Jabad, en el predio de Parque Norte. Epstein presentó al ministro con una chicana: su camisa celeste, dijo, tenía explicación futbolística, en relación con la final que Belgrano de Córdoba le ganó a River. Caputo, con escarapela y suéter bajo el traje, ignoró la broma.

La arenga del ministro duró más de 35 minutos y tuvo al menos cinco rondas de aplausos, a diferencia de lo que le pasó al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, el día anterior en un evento en el mismo predio. Caputo llegó al foro una semana después de anunciar una baja de retenciones en etapas para el sector agrícola y para la industria automotriz.

Con escarapela y suéter bajo el traje, Caputo ignoró la chicana futbolística de Darío Epstein y fue directo: enumeró récords, cuestionó el "relato" y prometió que la economía definirá 2027 Ricardo Pristupluk

El argumento central de su presentación fue una lista de récords. Inflación en desaceleración: mayo se espera por debajo del 2,6% de abril y las expectativas privadas para los próximos 12 meses en 20%, sin “cimbronazo” que las desancle. Exportaciones de bienes en abril: casi US$9.000 millones, récord histórico. Exportaciones agropecuarias en el primer cuatrimestre: US$17.000 millones. Superávit comercial energético en abril: US$1.400 millones. Exportaciones pymes: las más altas en 13 años. Cosecha: 166 millones de toneladas. Actividad aerocomercial: récord. “Ya casi parece un chiste leer los diarios y que te hablen de crisis”, dijo, y agregó con énfasis: “No nos dejemos psicopatear más”.

En economía, insistió, no hay casualidad, sino causalidad: “A la Argentina le fue mal en los últimos años porque hizo las cosas mal”. El orden macroeconómico actual, dijo, no se logró defaulteando ni con un corralito, sino “respetando los contratos del sector privado”.

Con esa base, el ministro pasó a la ofensiva. “La pregunta no es cuándo van a bajar impuestos, sino cuándo van a seguir bajando”, dijo, ante nuevos aplausos. Con las recientes reducciones de retenciones al agro y a la industria automotriz, y la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), estimó una baja equivalente al 3% del PBI sin resignar el equilibrio fiscal.

También citó la salida de la pobreza de 12 millones de personas como “dato duro” y cuestionó a quienes le piden al Gobierno que muestre empatía: hacerlo, dijo, equivale a “validar el relato”. Recordó que en octubre el oficialismo ganó por 17 puntos en un momento en que la prensa, según él, insistía en que la gente “no llegaba al 15 del mes”.

El ruido de los aviones que bajan a Aeroparque se mezclaba con los aplausos: Caputo prometió que 2027 será el año de mayor crecimiento de la gestión y que la economía se encargará de demostrar que el rumbo es el correcto Ricardo Pristupluk

“No subestimen a los argentinos”, repitió varias veces. La energía y la minería, agregó, son sectores que “van a derramar en la economía” y que justifican el optimismo de cara a los próximos años. “Digo estas cosas porque la situación de mostrarse empático a veces no es tan fácil con la de tener que combatir el relato, que es importante”, comentó.

Lo que Caputo no mencionó es que el récord de actividad que mostró no es per cápita —la población también creció— y que está explicado por una situación muy heterogénea, donde los principales motores son agricultura, energía y finanzas, mientras que industria, comercio y construcción, los sectores más intensivos en empleo, siguen por debajo de los niveles de 2023.

El ministro sí mencionó a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien calificó a la Argentina como el país mejor preparado para absorber el shock externo. Omitió, en cambio, el reporte técnico publicado por el mismo organismo la semana pasada, donde se advierte que la economía “todavía es frágil”: el Banco Central mantiene reservas netas negativas y el país carece de acceso a los mercados internacionales de deuda para refinanciar vencimientos. El riesgo país ronda los 500 puntos básicos, el más alto de la región después de Venezuela.

Sobre el tipo de cambio, Caputo sí ofreció un dato propio: el dólar debería valer $1100 si el BCRA no comprara divisas todos los días en el mercado. Ganar 2027, concluyó, es una certeza. La economía, dijo, se encargará de demostrarlo.