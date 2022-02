Javier Milei dijo que denunciará a Pato Fontanet por decirle que tiene “cara de nazi”

Mientras hablaba con su público en uno de los shows de su banda, Don Osvaldo, el cantante Pato Fontanet habló del diputado nacional Javier Milei y dijo que tenía “cara de nazi”. Después de compartir una veintena de mensajes en contra del músico, el economista liberal anticipó hoy que lo denunciará por sus dichos.

“Es una frase muy desafortunada. Y va a tener que ir a darle explicaciones a la Justicia”, sostuvo el economista en Radio La Red y aclaró: “No es la única persona que estoy denunciando por este tipo de cuestiones, denuncié a cinco periodistas también”.

En ese sentido, se refirió a este tipo de adjetivaciones como una “banalización del Holocausto” y “un delito”, aunque sin embargo contó: “Me han dicho insultos mucho más fuertes”.

“Hablé pestes de la política cuando estaba afuera y, ahora que estoy adentro, creo que me quedé corto”

Convencido de que es blanco de operaciones, habló de los “outsiders” de la política y se comparó con el exmandatario estadounidense Donald Trump, a quien nombró como “un gran presidente” y como un “gran defensor” de las ideas de la libertad.

“Cuando tomás el caso de Trump en Estados Unidos era lo mismo, la mitad lo amaba y la mitad lo odiaba. Cuando aparece el outsider toda la casta política se pone a trabajar para tratar de destruirlo, es un clásico. Pero es muy linda la experiencia que uno ve, el despertar de las personas a las ideas de la libertad”, planteó y añadió: “Pasan cosas muy interesantes que la política va a tratar de ningunear, de operar, porque ven en peligro su negocio”.

Todavía con mensajes contra la dirigencia pese a integrar la Cámara de Diputados, Milei reflexionó: “Hablé pestes de la política cuando estaba afuera y, ahora que estoy adentro, creo que me quedé corto. Lo peor de todo es que los que la gente cree que son malos, son malos; ahora, los que creen que son buenos, son muchísimo peores”.

Los datos del sorteo de su sueldo

Después, Milei anticipó que hoy se abrirá nuevamente la inscripción para quienes se quieran anotar al sorteo de su próximo sueldo. “Hubo 1.740.000 inscriptos en el último y pasaron más de diez millones de personas por la página”, indicó el diputado nacional, que relató que la idea de sortear su salario fue de “El jefe”, como denomino a su hermana, Karina, una pieza central de su armado político.

Javier Milei durante el sorteo de su último sueldo en la Torre Fortabat Ignacio Sánchez - LA NACION

En tanto, también despejó dudas, luego de ser cuestionado por el manejo de la información que obtiene a través de las inscripciones. “Pedimos cinco datos y en este último sorteo se vio claro. Si digo que va a ser para mayores de edad y para personas físicas, necesito tu nombre, tu DNI y tu fecha de nacimiento. Lo otro es el mail, para que te notifique que te anotaste o si te querés borrar. Y una vez que ganás, cómo hago para informarte. Se resuelve directo con la comunicación persona a persona y, como la última vez, la persona nos pasó el CBU y se lo transferimos en vivo”, detalló.

Entonces, dijo que estos datos “son no sensibles” y que son los mismos que piden en las redes sociales para dar de alta una cuenta. “Cuando lo hacés con un fin no comercial, no necesitás cumplir algunas restricciones. En nosotros no hay un fin comercial, yo estoy perdiendo dinero, pero la realidad es que como sabemos que está vinculado a que vamos a ser perseguidos hasta por abajo de la cama, tomamos las máximas medidas de seguridad. Por eso cuando mandaron los requerimientos los pudimos contestar instantáneamente. Eran cinco preguntas que contestamos sin problemas”, comentó.

Contra Guzmán y el FMI

Por otra parte, volvió a asegurar que votará en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda externa, ya que la propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán, -de quien es siempre crítico- tiene “falacias” y está “basado en inconsistencias teóricas y empíricas”. Al respecto, también dijo: “Implica que aún al borde de una megacrisis la política no ajusta y castiga al sector privado”.

Milei también apuntó contra el organismo crediticio y consideró que es “una institución nefasta que no debería existir”. A esto último, lo justificó: “Lo que hace la existencia del FMI es que un gobierno hace un montón de desastres y cuando el mercado le pasa la factura a esos países irresponsables, el Fondo le brinda el respirador artificial”.