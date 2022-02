Víctor Manzanares, excontador de los Kirchner: “Yo me equivoqué absolutamente, trato de no pensar en ellos”

Víctor Manzanares, excontador de Néstor y Cristina Kirchner, volvió hoy a los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su declaración como imputado colaborador en un tramo vinculado con la causa de los cuadernos que investiga las maniobras de lavado de dinero de Daniel Muñoz, exsecretario del matrimonio presidencial, y su entorno.

Manzanares declaró como arrepentido a comienzos de 2019, y aportó información detallada sobre la estructura de lavado de dinero montada por Daniel Muñoz y un grupo de testaferros y colaboradores. La operatoria fue, según había revelado Manzanares, a través de la compra de empresas nacionales.

En la puerta de los tribunales fue abordado por periodistas, quienes le preguntaron si no le molestaba que su situación judicial sea mucho peor que la de los integrantes de la familia Kirchner.

“Es difícil opinar de los demás, yo puedo pensar que estaría mal, pero tengo que enfocarme en mí mismo y en las consecuencias que yo tengo que tributar al Estado. Pienso en cumplir con la sociedad. Espero que la Justicia tome definiciones, estoy en un limbo hasta que la Justicia defina lo que tengo para cumplir para recomenzar la vida. Seis años de proceso es una enormidad”, señaló Manzanares.

“Ojalá uno pudiera tener un GPS en la vida y recalcularse para no cometer errores. Yo me equivoqué absolutamente. Trato de no pensar en ellos (los Kirchner)”, afirmó. “Lo que haga la vicepresidenta y su familia es un tema de ellos”, agregó.

Manzanares dijo que atraviesa días “muy tranquilos, en familia”. “Prácticamente no tengo actividad, es todo un proceso, es parte de las consecuencias de los actos de mi parte, ¿no?”, dijo, con un tono de voz calmo. “El error lo cometí cuando ingresé a la órbita de los políticos”, agregó el excontador de los Kirchner.

El imputado enfatizó: “Me arrepiento de las decisiones que tomé en su momento para llegar adonde llegué. Si hubiera actuado de otra manera no estaría viviendo lo que vivo”. Manzanares reconoció que si bien está habilitado para ejercer como contador, no tiene clientela “y eso es lógico”.

Otra vez ante el Tribunal

Ahora el contador fue citado a indagatoria, nuevamente, por el juez Julián Ercolini, pero según reconstruyó LA NACION de fuentes judiciales, su abogado Roberto Herrera pidió que Manzanares declarase en carácter de imputado colaborador ante el fiscal Carlos Stornelli. Busca, por un lado, no perder el beneficio que eventualmente podría recibir cuando se dicte sentencia en el juicio oral, por haber aportado información. Y deberá, a su vez, responder una nueva tanda de preguntas del fiscal, que deberá ser valorada por los funcionarios judiciales.

Manzanares declaró como imputado colaborador en febrero de 2019, en el marco de la causa de los cuadernos. Sus declaraciones tuvieron un altísimo impacto, ya que aportó información sobre los negocios hoteleros de los Kirchner y brindó información sobre la supuesta estructura utilizada para blanquear dinero.

Los funcionarios judiciales entonces a cargo del caso cuadernos, Claudio Bonadio y Carlos Stornelli, habían considerado su declaración como “un gran aporte”. “Hay 200 millones de dólares en efectivo en algún lugar”, había declarado Manzanares.

También relató cómo el operador judicial Javier Fernández habría presionado al exjuez federal Norberto Oyarbide para sobreseer a los Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito, a mediados de 2009. En ese caso el contador había sido perito de parte.

Meses después de que se homologara su acuerdo, Manzanares fue excarcelado, renunció al Régimen de Protección de Testigos e Imputados Colaboradores, y pidió ser trasladado a Río Gallegos.

La mayor parte de la causa por lavado de dinero ya fue elevada a juicio oral. En este tramo del expediente, que sigue en instrucción, se están tomando declaraciones indagatorias no solo a Manzanares sino a todas las personas que integraron la estructura diseñada por Muñoz para poner en circulación el dinero proveniente de la corrupción. Según las anotaciones del chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, y pudo acreditar la Justicia, gran parte de los bolsos con dinero que recaudaban Baratta y sus colaboradores eran entregados a las manos de Muñoz en el departamento de los Kirchner, en Recoleta.