Javier Milei dijo que “la inflación está bajando” y que el dato de los precios mayoristas anticipa lo que “viene a futuro”

Tras conocerse el dato de la inflación mayorista de febrero, el presidente Javier Milei celebró el número, aseguró que “está cayendo” y sostuvo que viaja al 26% anual. Además subrayó que el dato anticipa lo que “viene a futuro” en los precios minorista. No se guardó elogios para Luis Caputo al que definió como “el mejor ministro de Economía de la historia”.

El mensaje de Milei en redes sociales surgió en respuesta a un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que registró que los precios mayoristas aumentaron 1% en febrero respecto al mes anterior y 25,6% interanual.

“A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo...Inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%”, expresó y afirmó: “Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los precios mayoristas anticipan lo que viene a futuro en minoristas”.

Asimismo, el mandatario aclaró que los precios minoristas “aún deben purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios que tardan más que el índice de Pobreza Multidimensional”.

ARITMÉTICA INFLACIONARIA

A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo...

Inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras… https://t.co/0p24KIxiSI — Javier Milei (@JMilei) March 17, 2026

En tanto, el Presidente replicó una publicación del economista libertario Felipe Núñez, quien manifestó: “Siendo más precisos, la inflación mayorista mensual dio 0,979%, así que la inflación arrancó con 0 antes de agosto. El Presidente tuvo razón”. Al respecto, el jefe de Estado escribió: “Tsunami de chanes”.

#DatoINDEC



Los precios mayoristas aumentaron 1% en febrero de 2026 respecto del mes previo y 25,6% interanual https://t.co/WEKGeiTFSg pic.twitter.com/mbaICFl1jS — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 17, 2026

El dato de la suba del 1% en febrero en la inflación mayorista fue compartido por el Indec este martes y significa la cifra más baja desde mayo de 2025. De esta manera se consolida la desaceleración que inició en enero, ya que implicó una baja de 0,7 puntos.

Lo cierto es que la variación fue consecuencia de un aumento de 1,3% en los productos nacionales y la baja de 2,7% en los importados. A su vez, contrasta con el 2,9% que arrojó el índice de precios al consumidor (IPC) en febrero.

Además de Milei, el dato fue celebrado por distintos sectores del Gobierno, entre ellos Caputo, quien indicó: “La suba mensual del IPIM es la menor desde mayo de 2025, cuando el indicador había registrado una baja de 0,3%. Asimismo, se trata de la tercera vez desde junio de 2020 en que el IPIM muestra una variación mensual de 1% o menor”.

El número se conoció días después de que el Indec difundiera el dato de la inflación de febrero, que fue de 2,9%. La cifra estuvo por encima de lo que esperaban los analistas del mercado y también del escenario que había anticipado Caputo, quien había señalado que el índice mostraría una desaceleración durante el mes.

En 2026, la inflación mayorista fue de 26,2% en 2025, la más baja de los últimos ocho años, ubicándose por debajo de la variación minorista. En diciembre aumentó 2,4%, como consecuencia del alza de 2,4% en los productos nacionales y de 1,7% en los productos importados.

“En diciembre de 2025 la variación de precios mayoristas fue de 2,4% y acumuló un 26,2% para todo el año. Como sucedió con el IPC, el índice de precios mayoristas registró el valor más bajo desde 2017, contrastando fuertemente con el 276,4% de 2023″, marcó el Ministerio de Economía en esa ocasión.