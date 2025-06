Javier Milei: “El macrismo le pagó a Pichetto con una candidatura por cubrir a Cristina”

El presidente Javier Milei acusó a la gestión de Mauricio Macri de haber interferido con el Poder Judicial. “El único gobierno que no intervino en la Justicia fue el nuestro”, dijo en una entrevista por LN+. Señaló explícitamente a la gestión de Pro: “Interfirió en el Poder Judicial y de hecho le pagaron con una candidatura a [Miguel] Pichetto por haber cubierto a Cristina en el Senado”.

Se refirió así al período durante el cual la extitular del PJ fue senadora nacional y varios dirigentes de la oposición pidieron su desafuero en el marco de la causa del Memorándum con Irán, luego de que la Corte Suprema negara recursos de queja de la defensa de Fernández de Kirchner. Pichetto siempre se opuso con el argumento de que no había una sentencia firme y que nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario.

Javier Milei en entrevista con LN+ Captura de Video

En 2019, Mauricio Macri le ofreció a Pichetto sumarse a su candidatura por la reelección como candidato a vicepresidente. Aquella fórmula perdió contra el binomio Alberto Fernández - Cristina Fernández de Kirchner.

Milei insistió con las interferencias en la Justicia. “No han dejado trabajar en paz a los jueces”, dijo y aclaró: “Todos (los partidos), excepto este Gobierno. Al macrismo, la lógica en la cual se lo intenta vender como único opositor al kirchnerismo —siendo que fue el que le permitió volver—, ha jugado un rol en interferir en las instituciones".

La boleta electoral de Juntos por el Cambio

En ese sentido, de nuevo sobre la candidatura ofrecida en 2019 a Pichetto expresó: “Me parece que es una forma de hacer política a la cual no adhiero”. Y volvió a desmentir que hubiera un acuerdo con el peronismo por Cristina: “Está el ejército de imbéciles que hablan de pactos y estupideces, y en lugar de decir que se equivocaron, redoblan la apuesta diciendo otras barbaridades”.

Milei sostuvo que no indultará a la expresidenta, que ahora sí tiene condena firme de la Corte pero en la causa Vialidad, porque busca una justicia independiente. “Un indulto me parece aberrante”, consideró, durante la entrevista.

“Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que la Justicia diga y haga lo que considere pertinente. No tengo ni la más mínima sospecha de algo así. Nuestro lema de campaña es “el que las hace, las paga”, estableció.

Javier Milei en el acto de la DFI Santiago Oroz

Tras ello, evaluó: “Tampoco me compete tener opinión sobre la Justicia en el lugar en el que estoy. Durante la campaña me pedían que me expida sobre estos temas y siempre dije que hay que dejar actuar a la Justicia tranquila. Me sorprende que los que más hacen estos reclamos son los ñoños republicanos. No debo interferir si soy el Ejecutivo. Y cuando no interfiero, apareció la Justicia”.

Por otro lado, recordó: “Además, Cristina deberá dar explicaciones a la Justicia sobre el Memorándum con Irán”, dijo y agregó: “Irán es enemigo de la Argentina. Metió dos bombas. Dos atentados. Hubo 114 muertos”.