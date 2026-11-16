Javier Milei empieza una semana de definiciones con una agenda “amigable” y reuniones con entidades aliadas

Tres reuniones con entidades de la comunidad judía local e internacional. Exposiciones ante auditorios afines, reuniones con empresarios amigos y hasta un encuentro deportivo con una figura emblemática del polo nacional. Sin reunión de gabinete programada por tercera semana consecutiva (la última fue el 26 de octubre pasado), el presidente Javier Milei arranca hoy una jornada de reuniones públicas alejado de las batallas políticas que el Gobierno librará por estos días, con epicentro en el Congreso.

En principio, el Presidente recibirá hoy a las autoridades de la empresa Toyota, donante de los dos papamóviles utilizados por León XIV a su paso por el país. Por la noche, Milei hablará en la cena del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP) en el hotel Alvear. El martes, disertará también en las Jornadas Monetarias y Cambiarias, en el Palacio Libertad.

“Esos son los espacios en los que el Presidente marca la agenda y expone su mirada sobre la realidad económica y política”, justificaron cerca del primer mandatario. En sus dos últimas apariciones, la cena de Endeavor y un homenaje a Manuel Belgrano, Milei se centró en la defensa de sus ideas sobre la economía, sobre todo en la apertura comercial, aunque el sábado destacó que irá “por la reelección” el año próximo.

El estrecho vínculo del Presidente con la comunidad judía local e internacional también tendrá nuevos capítulos. El miércoles, sin prensa invitada, Milei recibirá un doctorado honoris causa en la Universidad de Belgrano, compartido por esa casa de altos estudios y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, que funciona bajo la órbita del Seminario Rabínico Latinoamericano, de orientación liberal. El jueves, el primer mandatario recibirá en la sede central de la AMIA una distinción de las autoridades de la Organización Sionista Mundial, que encabeza el israelí Yaacov Hagoel, y horas más tarde disertará en la cena anual del Foro contra el Antisemitismo.

El viernes habrá dos actividades muy vinculadas con la alianza del presidente libertario con la administración de Donald Trump. El Presidente estará ese día en Cañuelas para un encuentro organizado por el polista Adolfo Cambiasso, en el contexto del aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos. Lo hará antes de participar, hacia el final de esa jornada en el barrio porteño de La Boca y junto a directivos de la empresa Tesla, del lanzamiento a nivel nacional de la empresa propiedad del megamagnate norteamericano Elon Musk.

Karina Milei, con la agenda más política

Sin Milei, que no suele participar de esos encuentros, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este martes una reunión de mesa política que promete traer repercusiones. En coincidencia con el tratamiento en comisión del Senado del proyecto de reforma electoral, que incluye la suspensión de las elecciones PASO, los miembros de la mesa política se encontrarán con la jefa de los senadores libertarios, que encabeza Patricia Bullrich, encargada de conseguir los votos para suspender las primarias en la Cámara alta.

En los días previos, desde el Gobierno vienen anunciando la intención de “pedir explicaciones” a Bullrich por sus constantes desmarques y diferenciaciones de medidas económicas y políticas que toma la administración, con epicentro en la foto “de trabajo” que Bullrich se tomó días atrás con los diputados de su espacio, en una maniobra que generó enojo en Balcarce 50.

“La relación que tengamos con Bullrich va a influir en cómo nos plantamos frente a los gobernadores y los otros aliados”, comentaron cerca de otro de los integrantes de la mesa política. Otro de sus asistentes opinó que “Bullrich estuvo jugando al fleje, pero no va a romper”, sostuvo, y asoció esta “mesura” de Bullrich con la del expresidente Mauricio Macri, que hoy se muestra alejado del oficialismo. “Ninguno de los dos quiere quedar como responsable de que vuelva el kirchnerismo”, afirmaron cerca de Karina Milei.

Además de la suspensión de las PASO, el Gobierno estará dedicado en estos días a impulsar el avance legislativo de otras dos iniciativas clave: el Presupuesto 2027 y la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que impone duras sanciones para empresas que exploten (o ayuden a explotar) recursos naturales en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.

En el Gobierno quedaron conformes con la exposición de la delegación argentina ante el Tribunal del Mar, donde denunció a Gran Bretaña por impulsar el proyecto Sea Lion de exploración y explotación petrolera en la cuenca norte de las islas en disputa. “Si logramos que se suspendan las actividades de exploración, aunque sea por un tiempo, sería muy importante para nosotros”, contó una fuente al tanto de la presentación nacional, aunque las dudas sobre el fallo del tribunal- con fecha tentativa para el 28 de este mes-continúan luego de las audiencias de la semana pasada.

Para la semana que viene está prevista una reunión “de evaluación final” con la cúpula del Episcopado, a modo de cierre de la visita de León XIV al país. Como gesto adicional, el Gobierno trabaja en la constitución de un comodato para donar a la Iglesia los materiales religiosos y de logística utilizados durante la estadía del jefe de la Iglesia en el país.