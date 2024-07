Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

04.00 | La hora de la ansiedad: a Milei ya le piden resultados

Por Laura Di Marco

El presidente Javier Milei asiste a una función de la ópera Carmen de Georges Bizet, en el Teatro Colón. Rodrigo Néspolo - LA NACION

Pasamos de la ilusión a la ansiedad. Y ahora estamos en la hora de la ansiedad. Así está el termómetro de la sociedad argentina, si medimos a los votantes y a los mercados: las dos audiencias en las que se asienta el fenómeno Javier Milei.

Estamos transitando el tercer trimestre del experimento libertario y este sábado, hablando con el consultor Lucas Romero, él lo explicaba así: “Los primeros trimestres fueron parecidos. Se observaba mucha ilusión en las dos principales audiencias con las que lidia este ciclo: los mercados y la gente. Los mercados estaban ilusionados con que este Gobierno produzca los cambios económicos que se espera que se produzcan y la gente con que este ciclo produzca los cambios deseados. Este tercer trimestre lo llamo de ansiedad”.

03.30 | Le negaron el ingreso a Ramiro Marra a Venezuela: “La tiranía caerá y la libertad prevalecerá”

A menos de 24 horas para las elecciones presidenciales en Venezuela, le negaron el ingreso al legislador porteño Ramiro Marra y debió volver a la Argentina. El integrante de La Libertad Avanza (LLA), que fue invitado por los opositores Edmundo González y María Corina Machado, informó lo sucedido a través de un video de X.

“Volviendo a Buenos Aires porque no me ha dejado pasar la gente de [el presidente de Venezuela, Nicolás] Maduro. No me dejan grabar videos afuera del avión. Estoy esperando que me devuelvan mis documentos. No me dieron ningún motivo ni ningún tipo de explicación. No hay argumentos. Solamente me quitaron mis documentos. No hablan, son todos mudos y sordos, porque les hacés preguntas y no responden. Una falta de respeto total. Claramente quieren seguir con este sistema totalitario”, expresó Marra.

Le negaron el ingreso a Venezuela a Ramiro Marra.

03.00 | Yuyito se confesó con Mirtha: del detrás de escena de su cita con Milei en el Colón a la razón por la cual todavía no hubo un primer beso

Díptico Javier Milei y Amalia yuyito González Hernán Zenteno

Esta semana, el nombre de Amalia “Yuyito” González copó las redes sociales y los titulares en todos los medios de comunicación: el martes por la noche, la exvedette apareció junto al presidente de la Nación, Javier Milei, en uno de los palcos más destacados del Teatro Colón. Sentados uno al lado del otro, disfrutaron juntos de Carmen, la ópera de Georges Bizet, y luego se retiraron por caminos separados. Este sábado a la noche, invitada a La noche de Mirtha, la conductora habló de su vínculo con el libertario, reveló detalles de la cita y se sometió a las picantes preguntas de la Chiqui.

“¡Qué semana tuviste!”, exclamó Legrand apenas comenzó el programa con la mirada puesta en la figura de Yuyito, mientras ella asentía con la cabeza. “La ida al Colón fue impresionante”, agregó. “Sí, y eso que fue una forma muy discreta”, reaccionó González, pero en la mesa le cuestionaron de inmediato la afirmación. “Bueno, la llegada, la salida, fue todo discreto”, insistió, y contó que llegaron al primer coliseo separados y que a ella la acompañó gente de su confianza.

02.30 | En la Rural, Milei reivindicará al campo pero condicionará la baja de retenciones al “avance del programa económico”

Por Cecilia Devanna

El presidente Javier Milei visitó la exposición Angus en la rural. Santiago Filipuzzi

Javier Milei escribió el discurso que dará este domingo en La Rural en el vuelo de regreso al país desde París, tras la reunión bilateral con su par francés Emmanuel Macron y de haber presenciado la fiesta de inauguración de los Juegos Olímpicos 2024. Su mensaje al campo argentino será una “reivindicación histórica del sector y su rol fundamental para el crecimiento económico en la nueva Argentina”, adelantaron a LA NACION fuentes muy cercanas al Presidente.

Si bien Milei no tiene previsto realizar anuncios puntuales, sí hará “un racconto de lo que ya ha recibido el sector” y planteará las perspectivas a futuro “acorde al avance del programa económico”, condicionaron las fuentes oficiales. En esa línea, se espera que el Presidente apunte a demostrar que va a cumplir con sus promesas de campaña, que siempre aludieron a bajar las retenciones a las exportaciones del campo, con el objetivo final de eliminarlas.

