Javier Milei encabeza el acto de entrega del sable de San Martín a los Granaderos

El presidente Javier Milei encabeza un acto por el aniversario del Combate de San Lorenzo, atravesado esta vez por la histórica entrega del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo de aquella localidad.

El mandatario llegó a la provincia acompañado de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y de algunos de sus funcionarios, entre los que destacan, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Defensa, Carlos Presti, el ministro de Interior, Diego Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Cerca de las 19, comenzó la ceremonia oficial realizada en el parque histórico Campo de Gloria, donde Milei coincidirá además con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, si bien de momento no está previsto un encuentro formal entre el mandatario provincial y el Presidente.

Minutos después, el Presidente arribó al predio acompañado por Karina Milei y la diputada libertaria santafesina Romina Diez.

El Presidente Milei participa del acto en conmemoración al Combate de San Lorenzo Captura

Según anticiparon medios locales en el Campo de Gloria se montaron palcos diferenciados: uno para Milei y sus funcionarios, Pullaro y el intendente local Leonardo Raimundo; un segundo espacio para autoridades provinciales y municipales; y el tercero para referentes libertarios de Santa Fe.

De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, durante la ceremonia no habrá otros discursos políticos, ya que el objetivo del evento es la recreación del Combate de San Lorenzo.

El encuentro cobra relevancia, además, ya que desde hace 26 años que un presidente de la Nación no participaba del acto central del Combate de San Lorenzo, que tuvo lugar el 3 de febrero de 1813.

La polémica por el sable

El sable corvo había sido donado por la nieta de Juan Manuel de Rosas, Manuela, en 1896 al Museo Histórico Nacional. Ahora allí quedará un réplica.

La fecha del decreto 81/2026 para formalizar el traslado del sable coincidió con el 213° aniversario de la Batalla de San Lorenzo y estableció el cambio de custodia de la pieza desde el Museo Histórico Nacional.

7 de febrero de 2026, ¡un día histórico!

El sable corvo del general San Martín está en San Lorenzo. pic.twitter.com/VEXsakoiXT — Prensa San Lorenzo (@PrensaSL) February 7, 2026

La decisión administrativa generó la dimisión inmediata de la directora de la institución cultural de San Telmo, María Inés Rodríguez Aguilar, y abrió un frente judicial con los descendientes de los donantes originales.

