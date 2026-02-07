Trasladan el sable de San Martín del Museo Histórico y Milei encabezará un acto en Santa Fe

En medio de la polémica por el decreto 81/2026 que formalizó el traslado del sable corvo de José de San Martín a la localidad santafesina de San Lorenzo, este sábado se realizó un operativo para sacar el histórico objeto del Museo Histórico Nacional de Parque Lezama hacia el Regimiento Granaderos a Caballo para luego ser llevado en helicóptero hacia Santa Fe.

El presidente Javier Milei encabezará a las 19 un acto en el parque histórico Campo de Gloria, donde también estará el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La pieza será llevada hasta la provincia en helicóptero.

Comenzó el traslado del Sable Corvo del General San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, donde quedará bajo custodia militar permanente. Gentileza

El sable corvo había sido donado por la nieta de Juan Manuel de Rosas, Manuela, en 1896 al Museo Histórico Nacional. Ahora allí quedará un réplica.

La fecha del decreto 81/2026 para formalizar el traslado del sable coincidió con el 213° aniversario de la Batalla de San Lorenzo y estableció el cambio de custodia de la pieza desde el Museo Histórico Nacional. La decisión administrativa generó la dimisión inmediata de la directora de la institución cultural de San Telmo, María Inés Rodríguez Aguilar, y abrió un frente judicial con los descendientes de los donantes originales.

El documento oficial define al objeto como “uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y de la consolidación de la independencia como expresión material del proceso emancipador y del ideal de libertad que dio origen a la República Argentina”.

El texto menciona que el arma sufrió hechos ilícitos en 1963 y 1965 durante su permanencia en el museo de San Telmo, y que debido a esos robos el Estado asignó la custodia permanente al regimiento en 1967. Pero en 2015, la expresidenta Cristina Kirchner dispuso su regreso al museo para exhibición.

El decreto actual sostiene que el cambio representa una solución coherente con el legado del Libertador, restituye su contexto histórico propio y garantiza condiciones adecuadas de preservación, custodia y jerarquía institucional. La norma añade: “La presente medida se inscribe en una decisión del Estado Nacional orientada a honrar la historia nacional, asegurar una administración responsable del patrimonio público y reafirmar, a través de sus símbolos fundacionales, la soberanía, la independencia y la libertad como principios rectores del orden republicano”. El texto advierte además “que ha tomado intervención el servicio de asesoramiento jurídico pertinente”.

En ese contexto, el lunes Aguilar presentó su renuncia a raíz de la “disconformidad a la medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo“.

Además, los descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero presentaron una cautelar ante la Justicia con el objetivo de suspender el traspaso del sable. El jueves, la jueza Macarena Marra Giménez, del Juzgado Contencioso y Administrativo Federal N°12, rechazó el recurso.