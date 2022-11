Javier Milei fustigó a las “palomas” de JxC, propuso una interna con Patricia Bullrich y lanzó un inesperado elogio para Cristina Kirchner

escuchar

El diputado de Libertad Avanza Javier Milei se refirió esta noche a sus diferencia con algunos referentes de la oposición y opinó que si bien está alejado de Juntos por el Cambio (JxC), las puertas de su espacio están abiertas para recibir a los halcones.

“Estoy para acompañar en una estructura fuera de Juntos por el Cambio: sin los radicales, sin la Coalición Cívica, sin las palomitas tibias, amargas, inoperantes y empobrecedoras”, planteó el economista, y aclaró que la propuesta la hizo públicamente y hasta la alcanzó a hablar en privado tanto con Mauricio Macri como con Patricia Bullrich.

Según dijo, en diálogo con TN, iría a una interna con Bullrich y estaría dispuesto a acompañar si llegara a perder. “Estoy dispuesto a recibir al ala dura de Juntos por el Cambio y si quisieran una interna, se la damos y si ganan, acompañamos”, insistió. Y agregó: “Lo que cuenta es la decisión de la gente”.

“No puedo estar del otro lado, está claro que no me quieren los fracasados, los que unieron el país, los que negocian y son socios de los K, los cómplices que dejaron pasar el acuerdo con el FMI mientras que nos reventaban la cabeza con impuestos. Con esos no”, cuestionó Milei y apuntó con dureza contra algunos dirigente de la oposición.

Puntualmente, recordó que tanto López Murphy como Carrió lo acusaron de nazi. Y se preguntó: “Al final, ¿quiénes son los que están del lado de la izquierda? Ellos, no yo.

El inesperado elogio para Cristina Kirchner

En otro momento, el diputado liberal fue consultado sobre la figura de Cristina Kirchner y, para sorpresa, destacó su carrera política.

Sucedió cuando le consultaron qué opinión tenía sobre el presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. Respecto a él, Milei dijo: “Peor que el que tengo de la madre. Por lo menos la madre tiene un currículum para hacer las aberraciones que hace y tiene los votos. El chico ni siquiera tiene los votos ni el currículum de la madre, esa es la realidad”.

Al profundizar sobre la carreta política de la vicepresidenta, Milei aclaró: “No me gustan sus ideas, pero fue dos veces presidenta y pasó por todos los cargos. Eso es interesante, porque salió a criticarme, critica a los nuevos... y lleva más de 30 años arruinando el país. Cristina es como Atila, que donde pisaba destrozaba el piso. Ellos igual, los lugares que tocaron los arruinaron”.

Entonces, se refirió a la última aparición de Máximo sobre el para avalancha durante el acto de Cristina en La Plata, pero sobre esto, el diputado planteó: “¿Afectó el derecho a la vida a alguien? No. ¿La libertad? No. ¿La propiedad? No. Entonces, que se cuelgue del para avalancha y haga lo que quiera. Si fuera Churchill y arregla la Argentina, que se cuelgue del para avalancha y se lo festejo”.

Por último, le preguntaron cómo veía al presidente Alberto Fernández. “Me tengo que cambiar los anteojos”, bromeó Milei. Y remató: “Lo veo desdibujado”.

