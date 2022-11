Colgado de una bandera, Máximo Kirchner arengó a su madre junto a Mayra Mendoza

escuchar

Instantes previos antes del ingreso a Cristina Kirchner al estadio Diego Armando Maradona (exestadio Único) de La Plata para encabezar el acto por el Día de la Militancia , el diputado nacional Máximo Kirchner fue visto desde la tribuna arengando junto a la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza. Los dirigentes de La Cámpora saltaban al compás de “¡Cristina, Presidenta!” abrazados a una bandera.

La escena fue capturada por las cámaras que transmitieron el evento esta tarde, en la capital bonaerense de La Plata.

Mayra mendoza saltando en un paravalancha

En la previa del discurso de Cristina Kirchner, minutos después de las 19, empezó el show de La Mancha de Rolando. Entre los dirigentes presentes en La Plata estaba el exvicepresidente de Cristina Kirchner Amado Boudou, que hoy no canta con la banda, como en otros tiempos.

Cristina Kirchner llegó al estadio Diego Armando Maradona (exestadio Único), colmado por militantes, en medio de un muy fuerte operativo de seguridad. Fue la única oradora del acto por el día de la Militancia.

La vicepresidenta llegó en helicóptero, bajó directamente en el estadio y se reunió con el gobernador Axel Kicillof. El ministro del interior, Wado de Pedro, estaba esperándolos. Lo mismo que el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Cristina Kirchner llegó a La Plata en el helicóptero presidencial

Con Alberto Fernández en viaje desde Bali, Indonesia, donde participó de la cumbre del G20 junto a parte de su gabinete nacional, Cristina Kirchner hizo uso del helicóptero presidencial para viajar a La Plata.

La vicepresidenta -a cargo del Ejecutivo hasta el regreso de Fernández- hizo uso del helicóptero que pertenece al ministerio de Seguridad de la Nación.

Bajo la identificación LQ-HWN, el helicóptero fue visto aterrizando en La Plata esta tarde, minutos después de las 19.

El helicóptero que transportó a Cristina Kirchner

“Fue comprado en 2018 por el ministerio de Seguridad de la Nación a fin de que la Policía Federal Argentina, en su rol de policía de seguridad de Estado, se realice la seguridad integral del Presidente de la Nación”, informó Leonardo Bardi, comisario de la PFA.

Helicoptero donde se trasladó Cristina

“Debate berreta de los mano dura”

En una reflexión vinculada al intento de asesinato contra Cristina Kirchner, la vicepresidente pidió que no “la berreteen más con que saben de seguridad”.

“Terminemos el debate berreta de los mano dura y garantistas por el otro lado”, dijo Cristina Kirchner, y apuntó: “Es berreta, cínico y mentiroso. Si para algo sirvió lo que me pasó es para demostrar es que cuando estuvieron en el ministerio de seguridad en inteligencia pusieron a una Miss Universo”.

Cristina Kirchner en el Estadio Único de La Plata

En este sentido, Cristina señaló: “El gran acuerdo que debe haber entre todos los partidos políticos es que las fuerzas se seguridad respondan a las autoridades civiles. Hay que terminar con la autonomización que se dio. Las fuerzas se seguridad son parte de la solución, pero son parte del problema si no se subordinan a las autoridades civiles”.

La llegada de la militancia

A través de las redes, La Cámpora publicó su traslado a La Plata con un video. “Yendo”, indicaron, con un emoji con corazones en los ojos.

El breve film permitía ver a partir de los militantes camino a la capital bonaerense con bombos, acordeón, guitarras -e incluso una flauta- para celebrar el Día de la Militancia con Cristina Kirchner como protagonista del acto.

“Este jueves se cumplen 50 años del regreso de Perón a la Argentina luego de 17 años de exilio. Nos vemos en La Plata #LaFuerzaDeLaEsperanza”, publicó en las últimas horas la Vicepresidenta en sus redes sociales.

El acto estaba convocado para las 18, pero Cristina Kirchner no apareció ante el público hasta casi las 20.

Bajo un estricto control de seguridad, desde el mediodía comenzaron a confluir en el estadio ubicado en las afueras de la capital bonaerense columnas de militantes de distintas partes del país, respondiendo la convocatoria de los organizadores del acto que solicitaron a los concurrentes que vayan con tiempo para garantizar un ingreso ágil al estadio, por el acceso ubicado en el cruce de la avenida 32 y 26.

La enigmática bandera de La Cámpora

Una platea lateral del Estadio Diego Armando Maradona vistió una enorme bandera con un enigmático homenaje. “Era tan diferente cuando estabas tú”, leía la gigantografía en tela blanca y letras negras de importante tamaño.

La captura fue difundida por la misma militancia, junto a otras capturas de la jornada.

El mensaje de La Cámpora Twitter La Cámpora

Cristina contó cuál de los cánticos en su honor le gusta más

La vicepresidenta contó, en medio de las críticas a la oposición por no “charlar con el peronismo”, contó cuál es la canción de arenga en su honor que más le gusta.

Esto lo hizo luego de escuchar a los presentes cantar uno de los últimos “hits” de su militancia.

La entrada de Cristina al estadio Diego Armando Maradona de La Plata

“Somos soldados del pingüino

llevamos la doctrina del General Perón

lo que yo siento por este movimiento

se defiende en la calle poniendo el corazón

y muchas veces nos bancamos la lluvia

los palos de la yuta y todo eso por vos

Gorila no te va a alcanzar

la nafta no te va a dar

si la tocan a Cristina

que quilombo se va a armar”

Tras escuchar la arenga, Cristina observó: " Esa consigna de que la nafta no te va a dar es una de las que más me gusta. Me da una risa, esa ocurrencia. 'La nafta no te va a dar', me encanta. Y no, no les va a dar mientras haya argentinos que quieran vivir en paz y con dignidad".

“Irresponsables”: la particular canción que eligieron para el cierre

Luego de una hora de discurso, la vicepresidenta Cristina Kirchner se despidió de la militancia al compás de una particular canción.

Por los altoparlantes del Estadio Único sonó la canción Irresponsables, de Babasónicos.

“Somos culpables de este amor escandaloso

Que el fuego mismo de pasión alimentó

Que en el remanso de la noche impostergable

Nos avergüenza seguir sintiéndolo

Poco a poco

Fuimos volviéndonos locos

Y ese vapor de nuestro amor

Nos embriagó con su licor

Y culpa al carnaval interminable

Nos hizo confundir, irresponsables

Si fuimos carne de la intriga casquivana

Que la imprudencia del rumor hoy desató

Que descubiertos por la luz de la mañana

Nos castigaron la desidia y el dolor

Poco a poco

Fuimos volviéndonos locos

Y ese vapor de nuestro amor

Nos embriagó con su licor

Y culpa al carnaval interminable

Nos hizo confundir, irresponsables

Poco a poco

Fuimos volviéndonos locos

Y ese vapor de nuestro amor

Nos embriagó con su licor

Y culpa al carnaval interminable

Nos hizo confundir, irresponsables”.

