Javier Milei habló con Mauricio Macri para que le recomiende al reemplazante de Julio Garro en la subsecretaría de Deportes

Julio Garro dijo la frase que lo eyectó del Gobierno poco después de las 8 del miércoles. El exsubsecretario de Deportes le dio una entrevista en Urbana Play y allí opinó que Leonel Messi debía pedir disculpas públicas por el cántico de la Selección Argentina contra Kylian Mbappé. Sus dichos rápidamente empezaron a ser virales y los fanáticos de Javier Milei, que recién amanecían en X, reaccionaron pidiendo la renuncia del funcionario. Horas después, en la red social aparecieron los primeros influencers libertarios reclamando la cabeza de Garro: primero Agustín Romo, después Daniel Parisini (conocido como Gordo Dan), luego otros.

Los líderes de opinión del ecosistema mileísta ya funcionan como un aparato paraoficial de la Casa Rosada, con capacidad de bajar línea y generar conversación en las redes. A veces lo hacen previa consulta con la Casa Rosada. Otras porque ya tienen hecha carne la idiosincracia libertaria y actúan de memoria. Y hay momentos en donde son ellos los que arman el clima de opinión que empuja a tomar determinadas decisiones de gestión. Es un juego que permite que no quede muy claro qué fue primero, si la decisión de Milei de echar a Garro, o la presión de sus influencers en las redes.

Parisini (o Gordo Dan, de acuerdo su perfil de X), en un momento del día, estuvo ayer en la Casa Rosada. Romo, por su parte, habita casi a diario el “Salón de los Próceres” (antes Salón de las Mujeres) y tiene injerencia en los equipos de comunicación digital del Gobierno. Encima de ellos siempre sobrevuela Santiago Caputo, uno de los asesores de confianza de Milei.

Los campeones del mundo no tienen que pedirle disculpas a nadie — Agustín Romo (@agustinromm) July 17, 2024

“¿Vos viste la cantidad de retuits que tuvieron los mensajes en contra de Garro? Eso es algo imparable, no se puede ir contra eso”, dijo un referente libertario que conoce bien la maquinaria oficial. Hasta Victoria Villarruel, que mantiene tensiones con la Casa Rosada, fue validada por su mensaje en X con perspectiva anticolonialista contra Francia. Al menos, Gordo Dan la retuiteó.

Factor Macri

La presión a través de X fue creciendo en simultáneo con otro proceso, de tipo político. Según pudo reconstruir LA NACION, Javier Milei habló ayer con Mauricio Macri para pedirle que le recomendara a otra persona para asumir en la subsecretaría de Deportes, un casillero que siempre ocuparon referentes macristas. Se trata de un gesto que el Presidente hace para congraciarse con el líder de Pro. El jefe del Estado busca darle un gusto a Macri en un área que a él le interesa. Pero, a los ojos del macrismo, tiene poca relevancia al lado de los otros asuntos que están pendientes entre ambas terminales, como la coparticipación de la Ciudad, la agenda parlamentaria o la tensión con Patricia Bullrich.

“Es una subsecretaría y Mauricio puede recomendar gente. No significa que haya una construcción política entre La Libertad Avanza y Pro”, sentenció un colaborador que conoce bien al expresidente.

Si bien se trata de un cargo de tercer rango, la subsecretaría de Deportes siempre tuvo en agenda el impulso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una vieja deuda pendiente de Macri en su carrera política y en el fútbol. Primero asumió en ese lugar Ricardo Schlieper, un representante de jugadores cercano al líder de Pro, que dio el portazo cuando Daniel Scioli fue nombrado como su jefe, como secretario de Turismo y Deportes. Luego asumió Garro, exintendente de La Plata, con la misma ascendencia política y la mira puesta en las SAD.

Ayer Scioli habló varias veces en el día con Garro y con Francos, pero no tuvo ningún poder de decisión para definir la suerte de su subordinado. En el medio de la tensión creciente, la cúpula del Gobierno le pidió al exintendente de La Plata que publicara un mensaje aclarando la situación. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, porque, al mediodía, Garro publicó un tuit desmintiendo haber dicho lo que dijo. Y eso agitó aún más los nervios en la sede de gobierno.

Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva. — Julio Garro (@JulioGarro) July 17, 2024

La idea era que Garro despegara sus dichos sobre Messi del Gobierno, que no quiere tener ningún contrapunto con la Selección Argentina. Milei siempre resalta que él elogiaba al capitán del seleccionado nacional cuando el resto lo criticaba. Además, desde lo estratégico y comunicacional, el Gobierno tiene muy en claro quiénes son las figuras intocables. Según trascendidos, a oídos de Messi habría llegado la información de que en el seleccionado nacional no cayeron bien los dichos de Garro.

“El subsecretario de Deportes tuvo una expresión desafortunada. Si hay algo que el Presidente ha valorado públicamente es lo que ha significado la selección y en particular Messi durante todo este proceso, como la posibilidad de constituir un plantel que nos represente y se comporte como un equipo, esto que tanto nos hace falta a los argentinos”, dijo Francos en diálogo con Radio Mitre. “No solo al Presidente, a mucha gente”, aclaró el jefe de Gabinete, dándole relevancia al fenómeno que se generó en las redes. “Entonces cuando ese episodio tuvo repercusión, el Presidente me lo comentó inmediatamente”, agregó. “¿Qué está diciendo? ¡Esto no tiene nada que ver con lo que pensamos!”, narró Francos que le dijo Milei.

Garro puso su renuncia a disposición del jefe de Gabinete al principio del día. Y el ministro coordinador se la terminó aceptando alrededor de las 19.

A las 11.48 Romo publicado: “Los campeones del mundo no tienen que pedirle disculpas a nadie”. Y a las 14, Gordo Dan escribió: “Recordatorio para funcionarios de tercera y cuarta línea: si no entendés la ideología que te puso el culo en la silla donde lo tenés sentado, que dicho sea de paso, es la ideología del presidente (que es TU JEFE), entonces agradecé por la suerte que tuviste, disfrutá de tu cargo mientras dure”.

A las 20.15, la Oficina del Presidente publicó un mensaje en el que afirmó: “Ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano”. Pareció una ironía frente al estilo implacable que viene teniendo el Gobierno con quienes opinan distinto dentro de las filas oficialistas.

La Oficina del Presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser Subsecretario de Deportes de la… pic.twitter.com/o4JRC7gGB1 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 17, 2024

Los referentes libertarios en las redes se adjudicaron el logro por el despido de Garro. Gordo Dan publicó una imagen del Ojo de Sauron del Señor de los Anillos (que podía tener visión sobre toda la tierra) en un montaje con su foto de perfil de X. También el logo de la división de Asuntos Internos de la SIDE mezclado con su imagen. “Juegan a eso los pibes, se divierten. Si lo echan al funcionario, parece que fue por presión de X. Y si no lo echan, pueden decirle al funcionario que esa sea la última vez y que no se vuelva a equivocar”, dijo a LA NACION un importante colaborador oficial.

Garro, así, corrió con la misma suerte que el exsecretario de Bioeconomía, Fernando Villela y que los miembros del Consejo de Asesores Económicos, Fausto Spotorno y Teddy Karagozian. Milei hoy dejó ver cuáles son sus motivaciones al ser tan inclemente con sus dos colaboradores. “Uno traicionó porque quería afanarse información confidencial para hacer más rentable la consultoría. El otro lo hizo después de fracasar en imponer su agenda prebendaria”, dijo en alusión a Spotorno y Karagozian, respectivamente.

Una vez más, la maquinaria libertaria mostró ser eficaz para generar conversación y exhibir poder desde un discurso que no admite compasión.

ORIGEN DE LA TRAICIÓN

Uno traicionó porque quería afanarse información confidencial para hacer más rentable la consultoría. El otro lo hizo después de fracasar en imponer su agenda prebendaria.

Hay muchos analistas que son muy ingenuos y/o intelectualmente muy deshonestos. — Javier Milei (@JMilei) July 18, 2024