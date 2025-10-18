Javier Milei habló de cambios en el Gabinete y dijo que no descarta incorporar a figuras de Pro

El presidente Javier Milei se refirió este sábado a una eventual reconfiguración del Gabinete tras las elecciones del 26 octubre y no descartó el ingreso de algunas figuras de Pro. Si bien aclaró que no responde a un pedido de Mauricio Macri, ahondó en la importancia de incorporar a “personas superexperimentadas”.

“Nosotros consideramos que algunas áreas no están funcionando como deberían y que es evidente que podemos acordar que determinadas personas que estuvieron en el gobierno de él [por Macri], que son super experimentadas resolviendo determinados problemas, incorporarlas y sumarlas”, señaló Milei en diálogo con Radio Mitre.

“Cuando uno tiene que hacer un seleccionado, pone los mejores. Eso es lo que vamos a tratar de hacer”, destacó el mandatario en alusión al posible desembarco de algunos dirigentes de Pro en el Gobierno. Sus declaraciones se dan en medio de la expectativa que comenzó a generarse alrededor de algunos nombres del partido amarillo que comenzaron a resonar como posibles ingresantes a la Casa Rosada.

Uno de ellos es el de Guillermo Dietrich, exsecretario de Transporte de Macri, quien ayer compartió una imagen junto al líder de Pro y su esposa, Juliana Awada, con quienes coincidió en un vuelo de Flybondi a la ciudad de Bariloche. El exfuncionario aprovechó la foto para destacar la política de cielos abiertos promovida durante el gobierno de Cambiemos.

Macri ya había sugerido a Milei esta posibilidad durante el primer encuentro que ambos mantuvieron en Olivos, tras recomponer el diálogo después de un año de incomunicación.

En aquella oportunidad, el líder de Pro le propuso modificar el gabinete después de las elecciones e integrar aliados. Desde entonces, Macri ha dado varias señales en este sentido. La última, un posteo de X en el que le reclamó una mayor apertura a la “oposición constructiva”.

Bajo este contexto, Milei confirmó esta semana que habrá una reconfiguración “forzosa” de su equipo de gobierno tras las salidas de los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, ambos candidatos para el Congreso. Pero además abrió la puerta a otros cambios. Entre ellos, deslizó la posibilidad de incorporar formalmente al Ejecutivo a su asesor Santiago Caputo. “Absolutamente, podría tener un cargo”, señaló en una entrevista LN+.

Al ser consultado hoy nuevamente por esta cuestión, Milei evitó dar mayores precisiones sobre los próximos cambios y replicó: “El Gabinete va a quedar reconstituido, a fines de conseguir los resultados que yo me comprometí en 2023. Y para continuar con la agenda de reformas del 2025″.

Mientras realiza campaña en el norte del país, Milei se tomó este sábado un momento para ofrecer una entrevista radial en la que hizo alusión a diferentes temas de la realidad local y a sus perspectivas sobre la próxima elección. “Siempre salgo a ganar”, resaltó, si bien evitó pronunciarse de manera directa acerca del resultado de los comicios. “Le estoy poniendo el cuerpo de manera intensa”, se jactó el mandatario.

Noticia en desarrollo