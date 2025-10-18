Macri se mostró con Dietrich en medio de los rumores de cambios en el Gabinete

El expresidente Mauricio Macri se mostró en las últimas horas con su exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y ambos destacaron la política de apertura a las low cost que hicieron durante la gestión de Cambiemos (2015-2019).

La foto no pasó desapercibida ya que el nombre de Dietrich suena como uno de los posibles ingresos de Pro al Gabinete del presidente Javier Milei después de las elecciones del 26 de octubre.

En las últimas notas que dio, Milei ratificó su intención de articular con fuerzas aliadas para impulsar el paquete de reformas que tiene comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con Estados Unidos. Asimismo, confirmó que se vendrán modificaciones en sus ministros, pero todavía no habló de nombres, más allá de que le dio luz verde a un posible nombramiento de Santiago Caputo, que hasta ahora oficia como contratado.

“Santiago Caputo absolutamente podría tener un cargo. No se adelantan los nombres ni los cambios. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que le vas a dar un cargo. Lo mata”, señaló Milei en LN+ este jueves.

Foto con Dietrich

En la imagen publicada por Dietrich el viernes se ve al exministro junto a Macri en las escalinatas de un avión de Flybondi a punto de subirse.

“Algunos decían que las low cost no iban a durar. Ocho años después, Flybondi y otras aerolíneas low cost siguen volando, conectando y creciendo", escribió Dietrich en su cuenta de X.

“Hoy, volando con Mauricio Macri, compartimos el orgullo de haberlo hecho posible”, sostuvo el exfuncionario.

Algunos decían que las low cost no iban a durar. Ocho años después, Flybondi y otras aerolíneas low cost siguen volando, conectando y creciendo.

Hoy, volando con @mauriciomacri , compartimos el orgullo de haberlo hecho posible. pic.twitter.com/pdcIiMySl7 — Guillo Dietrich (@Guillodietrich) October 17, 2025

Minutos después, cuentas macristas difundieron otra foto, en la que se ve a Macri junto a la exprimera dama Juliana Awada, ambos dentro del avión de Flybondi en pleno vuelo.

Según pudo saber LA NACION, salieron de Aeroparque rumbo a Bariloche. Esta mañana, Awada publicó un video desde Cumelén.

Mauricio Macri y Juliana Awada rumbo a Bariloche X ojo_kritico

Antes de esta foto, la familia Macri había estado en Europa. De hecho, el expresidente y Awada celebraron el cumpleaños de su hija, Antonia, en París, Francia.

En su momento, el ingreso al país de las low cost fue conocido como la “política de cielos abiertos” que quiso impulsar Macri cuando fue presidente, a través de la cartera de Dietrich.

Entonces, la puesta en funcionamiento del Aeropuerto de El Palomar fue otro ícono de esa movida, duramente cuestionada por el kirchnerismo, que alegaba que la Casa Rosada quería desprestigiar a Aerolíneas Argentinas.