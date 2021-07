Javier Milei hizo una fuerte advertencia sobre la inflación

El precandidato a diputado nacional del frente La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, advirtió que “estamos a punto de una mega explosión”, como consecuencia del “desequilibrio monetario”.

Sobre la situación económica del país, Milei dijo, en el programa radial La mañana de CNN: “Estamos a punto de una mega explosión. Dado el desequilibrio monetario, si hubiera un evento político que detone una caída de la demanda de dinero, no es descartable la posibilidad de un escenario hiperinflacionario”.

En cuando al dólar, planteó que la brecha cambiaria no se traduce de forma directa en el valor de los productos porque, si bien tuvieron “durante muchos meses el paralelo quieto, los precios siguieron subiendo”. Así, sostuvo que el problema no es de la moneda internacional, sino del propio peso “que pierde valor”.

Además, comparó el contexto económico nacional con el resto de la región. “Hoy la Argentina tiene un PBI per cápita, medido al dólar del mercado, que es menor que el de Paraguay. El país es furgón de cola de América Latina. La contracara de eso es 50% de pobres, más de 10% de indigentes”, señaló el economista.

Y agregó: “Si todo le sale bien al Gobierno, el PBI per cápita va a estar 17% debajo del que teníamos en 2011. En los últimos años destrozamos 225 mil puestos de trabajo. Eso hace que hoy el salario real sea el mismo que en 2004. Cuando entramos a la pandemia, estábamos 70 en el ranking mundial y ahora estamos 120″.

Consultado por la gestión del Gobierno de Alberto Fernández, disparó: “La obra pública es una fuente de robo monumental”.

También apuntó contra la forma de “operar” de la política. “El sistema democrático argentino es fallido porque está diseñado para los insiders. En el 2001 hubo un ‘que se vayan todos’ y, sin embargo, están los mismos de siempre. Sumaron a los familiares, amigos, amantes, peluqueros, cirujanos plásticos”, criticó Milei.

“Como en el caso del ‘diputeta’. El sistema, si fuera de libre competencia, eso lo debería limpiar. No solo no lo limpia, sino que lo aumenta. No se le puede cargar las tintas a la gente porque cuando aparecen opciones buenas, desde la política las tratan de dinamitar”, precisó.

