Milei, Espert y López Murphy quedaron fuera de la Comisión de Presupuesto por integrar bloques minoritarios

La flamante Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que el lunes próximo recibirá al ministro de Economía Martín Guzmán, no contará entre nuevos sus integrantes ni a Javier Milei ni a José Luis Espert, los dos economistas libertarios que, durante la campaña, buscaron mostrarse en las antípodas del oficialismo y de Juntos por el Cambio. Tampoco formará parte de la comisión –la más importante de la Cámara baja- el también economista Ricardo López Murphy, enrolado en las filas de Juntos por el Cambio.

Que la Comisión de Presupuesto no cuente entre sus miembros a Espert, a Milei ni a López Murphy no es una picardía de los dos bloques mayoritarios sino responsabilidad de los tres economistas, que por distintas razones no quisieron formar o integrar bancadas más nutridas y así alcanzar una de las 49 sillas que componen la estratégica comisión. Igualmente, podrán participar de sus debates, aunque no tendrán voto.

En efecto, según es uso y costumbre en la Cámara baja y se ratificó en la última reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, la composición de las comisiones se define según el sistema D’Hont acorde a la cantidad de integrantes que cuenta cada bancada; así, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, con 118 y 116 miembros cada uno, tendrán 24 y 23 lugares respectivamente. En tanto, el Interbloque Federal –que preside Alejandro “Topo” Rodríguez, y el Interbloque Provincias Unidas, que lidera Luis Di Giacomo, con 8 y 4 miembros respectivamente, contará con un representante.

Las divisiones, por lo tanto, resultan ser contraproducentes. Si Milei y Espert hubiesen unido fuerzas en un bloque común de cuatro miembros, en lugar de dividirse en dos espacios con idéntico nombre –La Libertad Avanza y Avanza Libertad-, les habría tocado un lugar en la Comisión de Presupuesto. El mismo caso le cabe a la izquierda: si Romina del Plá, del Partido Obrero, hubiese acordado conformar un interbloque con sus colegas del Frente de Izquierda, también habría obtenido una representación.

Milei, en contraste con los diputados de izquierda Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina del Plá y Alejandro Vilca. Silvana colombo

El caso de López Murphy es distinto, pues el economista forma parte el interbloque de Juntos por el Cambio pero no integra ninguna de las tres fuerzas que conforman la coalición, sino que creó su propio espacio, Republicanos Unidos. Por tal motivo, quienes coparon la Comisión de Presupuesto son los bloques más nutridos, Pro, UCR, la Coalición Cívica y Evolución Radical. Este último espacio, que cobró notoriedad al romper el lunes pasado con la UCR, logró incluir en la comisión a los economista Martín Tetaz y Alejandro Cacace.