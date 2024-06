Javier Milei despegó al Gobierno del caso Loan y defendió a Patricia Bullrich de las críticas

Escuchar

Este domingo por la noche, el presidente Javier Milei habló por primera vez sobre la desaparición de Loan en Corrientes y respondió a las críticas de la oposición a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mientras continúa la pesquisa. “Cuando se nos llamó, la doctora [Patricia] Bullrich fue y brindó asistencias. Brindó asistencia hasta donde la dejaron. No es que permitieron que las fuerzas federales participaran activamente del proceso. Aun así, en ningún momento se le quitó el hombre. Hoy no se trabaja con una hipótesis o dos. Se está trabajando en todas. Se está haciendo un esfuerzo para encontrar a Loan”, sostuvo en Todo Noticias.

“Ahora, creer que el problema es la política que hacemos nosotros, es miserable y mentiroso. Si hay algo que funciona en este Gobierno son los mandatos que nos pidió la sociedad. Nos pidió que bajáramos la inflación, y que pusiéramos la calle en orden. Ahora la calle está en orden. El que las hace, las paga”, acotó.

El presidente Javier Milei durante la entrevista Captura de video

Y sentenció: “No podemos revelar más información del caso porque se pone en riesgo la evolución de la investigación. Lo que sí podemos decir es que se está trabajando arduamente. Uno tiene que estar tranquilo en la conciencia de que uno hace todo lo habido y por haber para encontrarlo. Nada más que eso”.

Días atrás, en LN+, Bullrich destacó el interés de Milei por la búsqueda del pequeño de cinco años. Resaltó además que el jefe de Estado estaba al tanto de cada detalle. “Había hablado varias veces con él cuando estaba de viaje. Lo llamé en España, Alemania y Praga. Él estaba al tanto. Lo mantuve informado. Le di información y admití las dificultades que teníamos. Días más tarde, cuando regresó, le llevé un informe. El Presidente estaba muy interesado en conocerlas. Le dije que no quería abandonar la búsqueda en el terreno. Me respondió que haga lo que los expertos me dijeran”, fueron las palabras de la titular de la cartera de Seguridad.

Baja de la edad de imputabilidad, el pliego de Ariel Lijo y sospechas de corrupción

Más adelante, el líder de La Libertad Avanza (LLA) confirmó que la pretensión del oficialismo de enviar un proyecto de baja de imputabilidad -hasta 13 años- al Congreso: “Delito de adulto, pena de adulto. Estamos convencidos de que es por ahí. El que las hace las paga. Si tiene conciencia para cometer delito...”.

Habló además del rol de la Justicia e insistió en que el Ejecutivo no se entrometerá en los asuntos de otro poder. “Si yo metiera una mano en la Justicia, dirían que soy un autoritario, todas las estupideces falsas que tengo que soportar a diario. Bregamos por una Justicia independiente”.

Respecto de las críticas que recibió por proponer a Ariel Lujo para juez de la Corte Suprema, el Presidente fue escueto en su contestación: “Estoy convencido de enviar el pliego. Las presiones mediáticas me tienen sin cuidado. Todos tienen algo para decir. La experiencia que tiene [Ariel] Lijo en el tema de la Justicia… Hay gente a favor y gente en contra. Es una sociedad dividida. Todo es materia de debate”.

El juez Ariel Lijo Archivo

También se refirió a los despidos de funcionarios vinculados y/o sospechados de corrupción: “Cada vez que hubo una sospecha de corrupción sobre algún miembro del gobierno, fue eyectado. Yo si encuentro alguien con las manos en la lata, no tengo ningún problema en pegarle un cañonazo en la cabeza”.

“El que las hace las paga. Es como una especie de esquema persa. Te agarro robando, te corto la mano. Las denuncias pueden existir pero no voy a cubrir a ningún funcionario. Le pongo un torpedo en la cabeza. No me importa nada. Yo tomé un compromiso con los argentinos”.

La “fase dos” de objetivos, cepo cambiario y dardos a López Murphy y Melconian

En otro tramo de la entrevista, y a días de la sanción definitiva de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, Milei confirmó el comienzo de la “fase dos” de objetivos económicos. “La primera fase era el déficit cero. Lo logramos en el primer mes. Ahora vamos por la emisión cero”, anticipó el mandatario.

“Y también queremos empezar a bajar los impuestos. Pero para eso hay que achicar el gasto público. No tengan duda que va a haber más motosierras. El gasto público no va a subir. En todo lugar donde encontremos elementos para recortar el gasto público lo vamos a hacer”, sumó luego.

Consultado sobre la “ansiedad” por el levantamiento del cepo, el Presidente insistió en que “hay que resolver otras cosas” para que ocurra: “Entiendo los problemas de la ansiedad, pero estamos haciendo reformas estructurales para cambiar la decadencia de los últimos 100 años. Pensar que lo vamos a hacer ahora es ingenuo”.

En ese sentido, apuntó contra el diputado nacional Ricardo López Murphy por opinar que las restricciones al sistema cambiario deberían ser quitadas “ya mismo”. “Escuché a uno que dice que el cepo se puede sacar ya. Y le pegaron una patada a los 15 días cuando hizo los anuncios. Que antes se fije como le fue a él en la historia. Si quiere tomar esas decisiones, que vaya y gane las elecciones para sentarse en este sillón”, arremetió.

El economista Carlos Melconian Ricardo Pristupluk

Los dardos cayeron también sobre el economista Carlos Melconian que, a diferencia de López Murhpy, dijo que el cepo era “ilevantable”. “El mismo que dice que esto es imposible es el mismo que dice que no se podía hacer un ajuste de más de un punto del PBI, jamás dio una opinión de cómo se resuelve el problema de los pasivos remunerados. Tipos que le pifiaron sistemáticamente. Nunca llegó a nada en la política. Hay que hablar de gente que tenga altura”.

“Hay algunos que viven en Narnia y proponen estupideces. Ni es cierto lo que dice el fracaso de López Murphy y tampoco es cierto lo que dice el resentido fracasado de Melconian. Son parte de la decadencia argentina. Son parte del fracaso argentino, los dos. ¿Acaso López Murphy no fue parte de la Alianza? Y Melconian se quedó en boxers. Terminó yendo al Banco Nación y se fue. Son gente que estuvo todo el tiempo en la economía. Fracasaron”, completó.

