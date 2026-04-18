La guerra libertaria que explotó en las redes tocó a dos espadas de Milei y llegó al streaming ultraoficialista

En el Gobierno impera el desorden. Por si le faltaba algo al engorroso clima que no logra sortear la Casa Rosada por la polémica con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la caída en las encuestas y la inflación que ronda los 3 puntos, la semana terminó con una fractura expuesta entre dos de los más promocionados personajes del oficialismo: Lilia Lemoine, la diputada nacional de mayor cercanía a Javier Milei; y Daniel Parisini, el Gordo Dan, principal propagandista de la gestión libertaria. Como el peronismo se desairaba en las plazas, los libertarios lo hacen por X, ese mundo en el que -en sus épocas de bonanza- detrás de una cuenta destrozaban opositores.

Ya nadie niega que Milei gobierna sustentado por dos bandos: el que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los primos Menem y Sebastián Pareja, y el del estratega Santiago Caputo, que aglomera bajo su ala a los propagandistas orgánicos, algunos con cargos públicos y otros no (Las Fuerzas del Cielo). En ambos lados suelen ostentar que no agitan la interna, pero la interna está cada vez más agitada.

Lemoine, tan cercana al Presidente y a Karina Milei que fue impulsada como titular de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y una de las pocas que accede a la intimidad del poder, pidió en las últimas horas a una usuaria libertaria de X que dejara de seguir al Presidente si no bancaba a Pareja, criticado por la tropa digital tras denunciar a tuiteros por filtrar su número de teléfono.

Parisini la cruzó sin medias tintas. De ahí en adelante se dijeron de todo. Ella lo acusó de haber respaldado a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a la diputada Marcela Pagano, consideradas traidoras por Milei y Karina; él le bajó el tono a la potestad de Lemoine de echar a alguien del espacio; en el medio se metieron otros tuiteros (algunos orgánicos y otros no); la legisladora le recordó al diputado provincial Agustín Romo, también del riñón de Caputo, que se abrazó con Sergio Massa en el Senado bonaerense; y le dijo a Parisini que Milei es el que banca a Pareja y que planteó “pelotudeces”.

Che @GordoDan_ la injusticia fue decirle A UNA SEÑORA que si "de bancar a Pareja no se vuelve" entonces deje de seguir a Milei, porque es EL QUIEN LO BANCA.



ENTONCES armaron toooodo un escándalo diciendo pelotudeces al estilo Rial...



Pero coincido, prefiero que lo hagan ahora… — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) April 18, 2026

“Los pibes están cansados. Se cansaron de defender cosas con las que no se sienten identificados”, explica alguien que conoce desde hace años a Dan y los suyos. “No es que alguien los haya mandado a decir esto para generar más división. Está todo demasiado caldeado y polemizado, y explotaron”, añade.

Las dos tribus de la Casa Rosada tuvieron un punto de altísima fricción en septiembre de 2025, cuando Pareja -avalado por Karina Milei- dejó afuera de las listas para las elecciones bonaerenses a los referentes de Caputo y posicionó candidatos que los jóvenes libertarios tildaron de “impresentables” o “kirchneristas reconvertidos”.

A partir de ahí, el enojo escaló y sumó tensiones, mientras Karina Milei expandió su influencia sobre el partido y sobre áreas de Caputo, como cuando se quedó con el Ministerio de Justicia y desplazó a Sebastián Amerio, amigo del estratega.

Los que conocen a los propagandistas dicen que desde mitad de mandato registraron cuestiones con las que no simpatizan. A pesar de que nadie lo admite a viva voz, es sabido que tuvieron que “comerse” el Adorni gate sin decir nada o con tibios espaldarazos cuando fueron los primeros en señalar a los opositores que se comportaron como lo hizo el jefe de Gabinete. Esta semana, también vieron cómo Romo se quedó sin la presidencia de bloque libertario en la Legislatura bonaerense, pese a que -alegan que en un acuerdo- enrocó lugares con el parejista Juanes Osaba.

De izquierda a derecha arriba Santiago Caputo, Agustín Romo, Daniel Parisini, Lucas Luna; abajo, Sebastián Amerio y Macarena Alifraco

Los dardos de Dan y Romo a Lemoine motivaron a otros integrantes de la tropa tuitera, menos institucionalizados, a levantarse contra la diputada nacional, los Menem, Pareja y Karina.

La tirantez fue tal que tuvo su eco en el streaming ultraoficialista Carajo, donde orbitan laderos de Caputo y otros personajes mileístas que no tienen acceso a las oficinas del asesor presidencial. En el programa La Trinchera, que según plantean no se direcciona desde las huestes del asesor, mientras se referían a la interna el viernes pusieron al aire un audio de un oyente que se preguntaba si existía un vínculo sentimental entre Karina Milei y Pareja. Fue tal el revuelo que -dicen los que saben- despidieron a la persona que optó por poner en vivo esa grabación. Cuando se cargó el programa completo a YouTube esos minutos se eliminaron.

Ninguno de los que conoce a Karina Milei se arriesga a pensar que la secretaria general puede haber recibido la cuestión con gracia, más aún viniendo de una plataforma que nació por y para el Gobierno. “Fue muy violento contra Karina”, chillaron quienes se identifican con la funcionaria. Desde los albores libertarios, en los núcleos fieles a los Menem denuncian que el caputismo “menospreció y limó” a Karina.

Karina Milei con su perro Thor, los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, y el jefe de bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni X

Cuentan los que están al tanto que desde las oficinas del estratega hay injerencia en la línea del programa La Misa, que conduce Parisini por Carajo, pero que no se controlan el resto de los contenidos de la emisora, como el que generó el despido, pese a que nadie precisa del todo quién imparte la línea editorial.

La mayoría de los que conoce a Parisini coincide, no obstante, en que como no tiene cargo público obra con más libertad que otros dirigentes. “El Gordo es el Gordo. No está todo el tiempo consultando qué va a decir”, refieren sobre el médico que no tuvo pruritos para festejar la muerte del expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica o para decirle al senador Luis Juez que hacía “política barata” con su hija con discapacidad.

El Gordo Dan en la previa de un acto del presidente en el estadio Movistar Arena Pilar Camacho

Algunos aseguran que el mensaje de Parisini contra Lemoine también actuó como un dique de contención para esos jóvenes libertarios que bancan al Presidente pero que no ven un espacio para participar de LLA, ni mejoras en su día a día con el devenir de esta administración. En Las Fuerzas del Cielo hay una consideración compartida de que ellos están junto a Milei desde antes, y que son los que supieron difundir su mensaje para llegar a los jóvenes y que éstos convencieran a los grandes de votarlo.

Y, en particular, la llamada “militancia digital” de Milei es más auténtica que cualquier otra forma de militancia: está compuesta por pibes reales que opinan y respaldan al Presidente en las redes; que convencieron a sus padres y abuelos en sus casas, a sus compañeros en… — DAN (@GordoDan_) April 18, 2026

Cerca de Pareja suelen jactarse de que su versión es territorial y no web. En medio del berenjenal buscaron plantear que esto se vincula con “dinámicas” propias de cada uno de los sectores. Sin embargo, dirigentes que conocen las movidas de Pareja y los suyos sacan la carta de que no solo está bancado por Karina, sino también por Milei. Lo mismo dijo Lemoine. “¿Ustedes tienen una disfunción cognitiva? Milei banca a Pareja“, exclamó.

Sebastián Pareja saliendo de Casa Rosada Camila Godoy

Detrás de los fuegos artificiales hay un conflicto de poder y sentido de la gestión entre el kari-menemismo y el caputismo.

Habrá que preguntarse si es casual o no que justo estos chispazos se dan cuando la administración de Milei muestra signos de flaqueza y en la calle -sobre todo del AMBA- toma más fuerza la frase “no llego a fin de mes” (que el Gobierno acusa a los medios de fogonear).

Algunas fuentes dicen que los funcionarios ya registran que todo no marcha tan acorde al plan y que el crecimiento no se siente en ciertos sectores de la población. Milei se aferra a la confianza en el programa y pide paciencia. Hay algo que nadie duda: por rigidez ideológica (¿y/o por falta de plata?) Milei será ortodoxo. Lo dijo él y lo dice su entorno: hasta el final.

El Presidente, que en medio de las turbulencias retuiteó tanto a Lemoine como a Caputo, partió este sábado a Israel, junto a su hermana, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, la sorpresa de la comitiva. Regresará a Buenos Aires recién el miércoles 22. Un día antes se conmemora un año sin el argentino más importante del siglo: el papa Francisco.