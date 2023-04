Javier Milei reaccionó luego de que Aníbal Fernández lo señalara: “¿Nos están amenazando?”

escuchar

Las repercusiones continúan tras los dichos que Aníbal Fernández vertió el jueves y ratificó esta mañana, cuando aseguró que si la oposición llega al gobierno “van a lastimar a mucha gente” y habrá “sangre y heridos”. Luego de que el funcionario incluyera entre los eventuales perpetradores de esos actos al diputado Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza lo cruzó y cuestionó con dureza: “¿Nos están amenazando?”.

En una entrevista con Radio Mitre, el economista manifestó: “Estamos hablando de un personaje lamentable de los últimos 20 años de la historia argentina, que ha ocupado distintos lugares en las carteras del kirchnerismo; y el kirchnerismo hizo del país un baño de sangre siguiendo la doctrina Zaffaronista. Entonces, habría que explicarle que el país es un baño de sangre a partir del desastre causado por el kirchnerismo. Él mismo dijo, por ejemplo, que fracasó en la lucha contra el narcotráfico”.

Tras ello, siguió: “Segundo punto: ¿De qué se trata esto, de una amenaza? ¿Nos están amenazando? ¿Quieren decir que si ellos no gobiernan van a tener a la sociedad en jaque? De lo que parece que no se entera este hombre es de que la sociedad ya se cansó de ellos, se cansó de esta forma de hacer política. La gente está aburrida de ser extorsionada ¿La gente de bien va a tener que ser extorsionada por los delincuentes? Me parece que estamos en un nivel de disparates... Y después tienen el tupé de acursanos de violentos ¿Acaso esto no es violencia?”.

Cuando Anibal Fernández habla de “una persona incompetente y violenta que transformará a la Argentina en un baño de sangre”...

Parece que estuviera pasando revista de su currículum...!!!

Es una descripción extraordinaria del mismísimo Aníbal...!!! — Javier Milei (@JMilei) April 14, 2023

A continuación, Milei se refirió a una de las afirmaciones de Fernández, según el cual el economista propone “dinamitar todo” y para ello debe recurrir a la “represión”, lo que “inexorablemente” tendría como consecuencias “sangre”, “heridos” y “muertos”. “Eso es falso. A mí me sorprende la ignorancia de la casta política. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad ¿Dónde está la violencia ahí?”, planteó.

Luego, agregó: “Que vamos a hacer una reforma profunda es cierto. Ahora, en esta reforma que planteamos los que pierden no son los argentinos de bien, sino los delincuentes, la casta política. Cada una de las partidas que recortamos en nuestro programa es básicamente ir contra los robos de la política. Llámese la obra pública, las transferencias discrecionales a provincias, el pasamano que hay en el tema de los subsidios económicos, las jubilaciones de privilegio o el déficit de las empresas públicas”.

Por último, graficó: “Por ejemplo, hoy nos entramos de los números extravagantes de pérdidas de Pakapaka. A ver... Si a vos el mercado no te paga, quebrás. Pero toda esta gente te fuerza vía impuestos a sostener un canal que en el fondo es propaganda para lavarles el cerebro a los chicos, utilizando el aparato represivo del Estado ¿Acaso no es eso la violencia? Está tan trastocado el debate que a los que defendemos la vida en paz y armonía nos acusan de violentos, justamente los violentos”.

