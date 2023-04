Aníbal Fernández ratificó su advertencia de que si gana la oposición, habrá “sangre y muertos” en las calles

escuchar

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se refirió este viernes por la mañana a las declaraciones que hizo el miércoles a la noche y que hablaban sobre el futuro que le podría esperar a la Argentina en caso de que la oposición ganara las elecciones presidenciales de este año. Tras declarar entonces que “las calles van a estar regadas de sangre y de muertos” si el oficialismo es derrotado en las urnas, dijo hoy que su intención no fue “generar pánico” pero ratificó su postura.

“En la nota me preguntan por la oposición y yo les cuento que no soy analista de la oposición, pero para no esquivar la pregunta quise comentar algo de lo que se escuchó, y lo que se escuchó es que unos hablan de dinamitar [por los dichos de Mauricio Macri y de Javier Milei] y ¿cómo se dinamita sin que no haya heridos o sangre?”.

Tras ello indicó que son “todas expresiones que vierten cada uno de los representantes de la oposición” y en particular nombró al líder de La Libertad Avanza, al expresidente y a la titular de Pro, Patricia Bullrich. “Entonces, lo que dije es que si llegaran a ser gobierno y es eso lo que van a llevar a la práctica, eso inexorablemente cierra con represión. Y eso seguramente genera sangre y muertos”, insistió. En ese momento le preguntaron si ratificaba sus declaraciones de ayer, a lo que contestó: “Totalmente”.

Luego, con todo enojado, se negó a entrar en debates con los periodistas que lo entrevistaban y agregó: “Mi respuesta es muy clara. Recién leía que en Clarín me decían ‘irresponsable’ y contaban el tema. No, irresponsables son ustedes que no ven lo que dicen Macri, Milei, Bullrich y un montón de la oposición”. En esa línea, sostuvo que no fue su intención generar “pánico” entre la población, acto del que fue acusado por referentes opositores. “Yo no, ellos son los que lo generan”, insistió.

Por último, Fernández vinculó su advertencia con el gobierno de Cambiemos. “Ya pasó en los cuatro años ¿No saben la cantidad de gente que despidieron, la represión que había en las calles? ¿No la vieron? No me digan a mí irresponsable entonces. Irresponsables son los que vieron que eso sucedió, que quieren volver por lo mismo y que van a lastimar a mucha gente. Yo lo que hago es llamar la atención, nada más. Cuento lo que yo ya vi con Macri y lo que Milei ofrece. Su oferta es dinamitar todo”, concluyó.

Fuerte condena política

Los dichos vertidos ayer y ratificados hoy por Fernández generaron una fuerte condena política por parte de los principales líderes de la oposición.

“Ni sangre ni muertos”, tuiteó el mandatario porteño Horacio Rodríguez Larreta y agregó: “Están los que encienden el fuego. Y estamos los que lo apagamos. Violentos nunca más”.

Ni sangre ni muertos. Están los que encienden el fuego. Y estamos los que lo apagamos. Violentos nunca más. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 13, 2023

Por su parte, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, afirmó: “En nuestro gobierno tuvimos el índice de homicidios más bajo desde que se mide, ministro Fernández. Las calles ya están regadas de sangre y muerte, por si usted no se enteró. Háganse cargo”.

En nuestro gobierno tuvimos el índice de homicidios más bajo desde que se mide, ministro Fernández.

Las calles ya están regadas de sangre y muerte, por si usted no se enteró. Háganse cargo. pic.twitter.com/LtRoNpPBI2 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 13, 2023

Asimismo, el senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) y precandidato a gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo en LN+: “[Fernández] es un gran provocador. No es nada nuevo. En general, en gobiernos de este tipo, populistas, demagógicos y demás, usan el miedo como forma de afianzarse. Entonces, meter miedo es una herramienta electoral. No tiene el impacto que se creen. Ya a la sociedad, con 40 años de democracia, no la asustan estas estupideces. Pero sin duda hace un daño cultural muy importante. Es gravísimo”.

