Javier Milei reunió a todo el gabinete en Olivos: el balance de gestión, los objetivos para 2026 y un curioso regalo
El Presidente convocó a los funcionarios del Gobierno a una reunión en la quinta presidencial para analizar los éxitos y dificultades que travesaron en el año y trazar los lineamientos para su tercer año de mandato
- 3 minutos de lectura'
Este lunes por la noche, el presidente Javier Milei convocó a todos los funcionarios de su Gabinete de Ministros a una reunión de “cierre de fin de año” en la Quinta presidencial de Olivos, Vicente López, con motivo de realizar un balance del año 2025 y trazar los objetivos y el rumbo del Gobierno para 2026.
Se trató de una reunión que encabezó el jefe de Estado y de la que participaron tanto los principales referentes del Gobierno así como los funcionarios que se incorporaron en los últimos meses, tras la victoria electoral de octubre.
A través de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente compartieron una foto donde aparecen los 16 invitados y se observa un detalle particular. Cada uno recibió como regalo una copia del libro “Defendiendo lo indefendible” del economista estadounidense de la Escuela Austríaca Walter Block.
Junto a Milei, que los recibió vistiendo el overol de trabajo de YPF, estuvieron la secretaria de la presidencia, Karina Milei; la senadora nacional Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el asesor presidencial Santiago Caputo.
La foto se completa con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Salud, Mario Lugones; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Defensa, Carlos Prestti; junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el diputado Luis Petri, el canciller Pablo Quirno y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.
El objetivo central de la convocatoria giró en torno al análisis de lo que fueron los éxitos y dificultades del Gobierno a lo largo de un año electoral teñido de intensas negociaciones, discusiones y traspiés en el Congreso que afectaron, en ocasiones, los lineamientos del plan económico libertario.
No obstante, las conversaciones no solo se establecieron respecto a lo sucedido sino que también se vislumbró y se trazó el plan de ruta para el siguiente año, que también estará cargado de reformas y proyectos que requerirán del compromiso completo de los funcionarios gubernamentales y de nuevas negociaciones con la oposición en el Poder Legislativo.
Cabe señalar que la convocatoria de Milei a sus funcionarios en Olivos se da a pocos días de Año Nuevo, pero mientras suceden las sesiones extraordinarias en el Congreso, donde el Gobierno batalla para conseguir la aprobación del Presupuesto y otros proyectos que pretende desbloquear durante los meses de verano.
