Javier Milei reunió a todo el gabinete en Olivos: el balance de gestión, los objetivos para 2026 y un curioso regalo

Este lunes por la noche, el presidente Javier Milei convocó a todos los funcionarios de su Gabinete de Ministros a una reunión de “cierre de fin de año” en la Quinta presidencial de Olivos, Vicente López, con motivo de realizar un balance del año 2025 y trazar los objetivos y el rumbo del Gobierno para 2026.

Se trató de una reunión que encabezó el jefe de Estado y de la que participaron tanto los principales referentes del Gobierno así como los funcionarios que se incorporaron en los últimos meses, tras la victoria electoral de octubre.

Todos los funcionarios del Gobierno que participaron de la reunión convocada por Javier Milei en Olivos Fuente: Oficina del Presidente

A través de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente compartieron una foto donde aparecen los 16 invitados y se observa un detalle particular. Cada uno recibió como regalo una copia del libro “Defendiendo lo indefendible” del economista estadounidense de la Escuela Austríaca Walter Block.

Junto a Milei, que los recibió vistiendo el overol de trabajo de YPF, estuvieron la secretaria de la presidencia, Karina Milei; la senadora nacional Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

El libro que Milei le regaló a sus funcionarios se llama "Defendiendo lo indefendible", del economista anarcocapitalista Walter Bock (publicado en 1976), en donde el autor habla de privatizaciones, mercado negro, sexo, prostitución, drogas y estafas y avaricia

La foto se completa con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Salud, Mario Lugones; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Defensa, Carlos Prestti; junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el diputado Luis Petri, el canciller Pablo Quirno y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

El objetivo central de la convocatoria giró en torno al análisis de lo que fueron los éxitos y dificultades del Gobierno a lo largo de un año electoral teñido de intensas negociaciones, discusiones y traspiés en el Congreso que afectaron, en ocasiones, los lineamientos del plan económico libertario.

El Gobierno consiguió la media sanción del Presupuesto en Diputados Nicolás Suarez

No obstante, las conversaciones no solo se establecieron respecto a lo sucedido sino que también se vislumbró y se trazó el plan de ruta para el siguiente año, que también estará cargado de reformas y proyectos que requerirán del compromiso completo de los funcionarios gubernamentales y de nuevas negociaciones con la oposición en el Poder Legislativo.

Cabe señalar que la convocatoria de Milei a sus funcionarios en Olivos se da a pocos días de Año Nuevo, pero mientras suceden las sesiones extraordinarias en el Congreso, donde el Gobierno batalla para conseguir la aprobación del Presupuesto y otros proyectos que pretende desbloquear durante los meses de verano.