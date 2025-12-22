Quedó constituido el tribunal para el juicio por Vialidad II: quiénes son los acusados

La Cámara Federal de Casación Penal dejó constituido el tribunal que se encargará de realizar la segunda etapa del juicio por la causa Vialidad, a partir del 10 de abril de 2026, contra Martín Báez, uno de los hijos del empresario Lázaro Báez, y exfuncionarios kirchneristas.

Los jueces serán Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los mismos que realizaron el primer juicio donde fueron condenados a seis años de prisión Cristina Kirchner y Lázaro Báez, además del exsecretario de Obras Públicas José Lopez y otros exfuncionarios acusados por el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz hacia el empresario kirchnerista.

Los jueces del TOF N° 2, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu Archivo

Los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación rechazaron el recurso de Sandro Férgola, exfuncionario de Vialidad que pretendió recusar al juez Basso.

Los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña declararon inadmisible el recurso extraordinario presentado contra el rechazo de la queja presentada por la defensa de Sandro Férgola.

Con esta decisión quedó constituido el tribunal para que empiece el proceso oral.

Ahora serán juzgados funcionarios de Vialidad Nacional y de la provincia de Santa Cruz, a quienes se les atribuye el haber convalidado presuntas irregularidades en 27 expedientes de asignación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

En este segundo tramo, conocido como Vialidad II, será juzgados Martín Báez, el mayor de los hijos varones del empresario; Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones; el excontador Fernando Butti, y Sandro Férgola, exfuncionario de Vialidad que debía controlar a Báez y ahora se encuentra también investigado por el incremento exponencial de su patrimonio durante su paso por la gestión pública.

Martín Báez ya está condenado −y el fallo fue ratificado por la Corte Suprema− a seis años y seis meses de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como “La ruta del dinero K”.

Además de recusar al juez Basso, Férgola pidió permiso para salir del país y estará durante un mes en Costa Rica, desde el 26 de diciembre al 26 de enero. Dijo que fue contratado para asesorar en la construcción de un emprendimiento inmobiliario.

Indicó que viajaría desde Córdoba, con una escala en el aeropuerto de Tocumén, Panamá, para llegar a Costa Rica.

Hizo saber que durante su estadía se alojaría en el Apart Hotel Villa Alta Tamarindo y que fue el arquitecto Diego Roca quien contrató sus servicios profesionales.

Dijo que debe brindar asesoramiento en los proyectos urbanísticos “The Box” (San José de Pinilla) y “Núcleo” (Avellanas), ubicados en la provincia de Guanacaste, emprendimientos que comprenden infraestructura vial, parque, piscina y solarium, y un conjunto residencial de 130 departamentos en 18 edificios.

El fiscal Diego Luciani se opuso, considerando que Férgola enfrenta dos expedientes penales. Sin embargo, los jueces hicieron lugar al pedido considerando que ya viajó este año en tres oportunidades y cumplió cabalmente con sus compromisos.