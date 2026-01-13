Javier Milei reveló que mudó su cuarto en Olivos y ahora duerme en la “casita donde se guardaban las herramientas”

El presidente Javier Milei reiteró en las últimas horas que ya tiene definido su plan “ideal de vida” una vez que deba enfrentar su retiro político tras abandonar la Casa Rosada. Milei quiere vivir en un campo junto a sus perros, alejado de la política, para dedicarse a “escribir y dar conferencias”.

No obstante, el líder de La Libertad Avanza (LLA) tiene un objetivo mayor a corto plazo: lograr la reelección en las presidenciales de 2027.

Milei, en Olivos Presidencia

“Una vez que yo termine, ya sea mi primer mandato o mi segundo mandato, no voy a estar más en política”, adelantó en una extensa entrevista con Andrés Oppenheimer, que se emitió por la cadena CNN, de los Estados Unidos. “El día que yo termine esto tengo pensado irme a vivir a un campo, solo con mis perros, y dedicarme a escribir y dar conferencias”, agregó.

En ese marco, Milei reveló que refaccionó “una casita donde se guardaban las herramientas” en la quinta de Olivos e instaló allí su habitación.

“Como ese es mi ideal de vida... Días atrás yo me pregunté por qué tenía que esperar tanto para construir ese equilibrio si vivo en un lugar que es una quinta de 28 hectáreas. Entonces, ¿sabe qué hice? Hay una casita donde se guardaban las herramientas, la refaccioné y me fui ahí. ¿Comprende?”, relató.

Enseguida, el jefe del Estado agregó: “Yo no tengo la lógica de otras personas. Ya descubrí qué es lo que me da felicidad en mi vida y obro acorde a eso”.

Milei habló sobre el lugar que eligió para dormir en Olivos

En ese contexto, Milei sostuvo que él no tiene problemas “de codicia ni de lujuria” y señaló que su “acercamiento al judaísmo” y su “admiración por Moisés” le mantienen el ego “en caja todo el tiempo”. “Escribiré las páginas de la historia que el pueblo argentino me permita y después cambio de trabajo”, afirmó.

Así como las mascotas de Milei son las protagonistas del futuro que imagina, también fueron el motivo por el cual demoró casi un mes su mudanza a Olivos luego de su asunción. Durante ese lapso, se hospedó en el Hotel Libertador del microcentro.

“Lo que pasa es que todavía no se pueden mover mis hijitos [por sus perros Murray, Milton, Robert y Lucas]. Mis mastines son muy grandes”, develó en aquel momento en Radio Mitre. “Salieron excedidos respecto al promedio de la raza. Son demasiado grandes”, indicó.

El Presidente Javier Milei, posteo en su cuenta de Twitter fotos de los caniles en construccion en la quinta de Olivos. Twitter

“Milton mide dos metros en dos patas. Pesan más de 100 kilos y la casa que podríamos adaptar para que ellos estén no es una construcción muy fuerte como para que estén los caniles de hierro y todas esas cosas. Necesitábamos hacer refuerzos de paredes y demás y esos materiales son importados”, detalló a continuación. Y aclaró: “Como yo no quiero usar ningún privilegio asociado a mi posición, estoy en la cola esperando que lleguen los materiales”.

El Presidente y su perro Conan

Según un informe realizado por la Jefatura de Gabinete, el Gobierno había gastado más de 290 millones de pesos en el mantenimiento de Olivos hasta septiembre de 2024. La cifra incluía energía, alimentos, cuidado de los jardines y servicios de comunicación, pero no los salarios del personal estatal asignado a la residencia. La factura más pesada era la de jardinería, que entre enero y julio había demandado más de 95 millones de pesos, fruto de una contratación de Alberto Fernández que contemplaba limpieza, poda de árboles, gestión de los canteros, reforestación y otras tareas.

Los gastos desde la llegada de los libertarios al gobierno hasta septiembre de 2024 fueron 1.731.268 pesos correspondientes a obras de acondicionamiento del chalet presidencial, del espejo de agua, del quincho y de las columnas de alumbrado, de acuerdo a la Secretaría General de la Presidencia conducida por Karina Milei.

La comunicación oficial, en su momento, se negó a especificar los datos sobre el sostén de los perros de Milei dado que “no son abonados con fondos del Tesoro Nacional”.