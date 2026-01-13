Cuándo participa Javier Milei en el Foro de Davos 2026

Entre el 19 y 23 de enero se llevará a cabo una nueva edición de la reunión anual del Foro de Davos. Se trata de un encuentro que reúne a líderes mundiales de los ámbitos gubernamental, empresarial, de la sociedad civil y académico para abordar los desafíos globales y establecer prioridades. A fines de diciembre se confirmó que el presidente Javier Milei dará el presente en la cumbre en Suiza y se espera que dé un discurso.

Aunque se confirmó la asistencia de Milei al Foro de Davos, todavía no se sabe cuándo viajará a Suiza ni su agenda oficial, puesto que también mantendrá reuniones bilaterales con pares en la duración del encuentro. Desde la organización del evento tampoco informaron cuándo daría su discurso. Esto se debe a que aún no se dio a conocer el cronograma de la cumbre ni quiénes formarán parte de los paneles. Lo único confirmado son las fechas en que se llevará a cabo: entre el 19 y el 23 de enero.

Está confirmado que Javier Milei participará del Foro de Davos 2026 (AP Photo/Markus Schreiber) Markus Schreiber - AP

Por otro lado, están publicadas las temáticas que se eligieron para la reunión del Foro de Davos 2026:

¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?

¿Cómo podemos desbloquear nuevas fuentes de crecimiento?

¿Cómo podemos invertir mejor en las personas?

¿Cómo podemos implementar la innovación a escala y de manera responsable?

¿Cómo podemos construir prosperidad dentro de los límites planetarios?

Las 10 Mejores Frases De Mieli En El Davos

Esta será la tercera vez en que el mandatario argentino irá en calidad de presidente argentino al Foro de Davos. El año pasado llamó la atención por sus duras palabras con las que atacó a la clase política, salvo al presidente estadounidense Donald Trump, Viktor Orban (primer ministro de Hungría), Giorgia Meloni (presidenta del Consejo de Ministros de Italia) y Nayib Bukele (presidente de El Salvador). “Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad”, puntualizó.

Por otro lado, apuntó contra la cultura “woke”: “El gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada, es el cáncer que hay que extirpar”. Sus dichos causaron polémica porque, en su ataque contra esta ideología, llegó a acusar a los homosexuales de pedófilos.

Qué es el Foro de Davos

El Foro Económico Mundial es una cumbre de mandatarios y empresarios que se hace en Davos, Suiza (AP Foto/Markus Schreiber)

El Foro Económico Mundial es una organización internacional de la cual participan los principales líderes políticos, empresariales, culturales y de otras temáticas, y tiene como principal objetivo la cooperación público-privada. En ese sentido, dan forma a las agendas globales, regionales e industriales. “Como una organización internacional sin intereses comerciales, el Foro proporciona una plataforma para que se reúnan líderes de todos los grupos de partes interesadas de todo el mundo (empresas, gobiernos y sociedad civil)”, puntualiza en su página web oficial.

Desde 1971, este organismo realiza un encuentro, al que se conoce como el Foro de Davos. El evento lleva ese nombre porque se realiza en la sede del Foro Económico Mundial, que se ubica en dicha ciudad suiza. En ese contexto, se reúnen los principales líderes empresariales, así como líderes políticos internacionales, periodistas e intelectuales, para analizar las problemáticas actuales que enfrenta el mundo.

Cada año, el evento se hace durante el mes de enero. Por unos días, esta ofrece para sus asistentes una abultada agenda de conferencias, charlas y discursos.