Javier Milei se recluyó y no tuvo actividades públicas desde la entrevista en la que Adorni admitió haber ocultado US$500.000

El martes 9, cerca del mediodía, el presidente Javier Milei recibió a la delegación argentina que participará, dentro de dos semanas, de los Juegos Macabeos en Israel. Fue su última actividad pública, un día antes de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmara, en una entrevista con LN+, que había ahorrado medio millón de dólares en Bitcoin y evitado declararlos al fisco, en un intento por justificar su incremento patrimonial, investigado por la Justicia.

En los ocho días transcurridos desde entonces, el Presidente redujo al mínimo su actividad pública, defendiendo a su jefe de Gabinete a través de posteos en las redes sociales. La reclusión del Presidente en la quinta de Olivos, donde según sus colaboradores sostiene reuniones y conversaciones telefónicas, se extenderá hasta el sábado, cuando Milei encabezará la conmemoración del Día de la Bandera en Rosario, junto a autoridades provinciales y locales.

En el medio, el Gobierno tuvo motivos para celebrar, como la fuerte caída del riesgo país o la baja en el índice de inflación. Hechos que, en el pasado, hubieran motivado entrevistas o presentaciones en público del mandatario.

“No hay agenda en estos días. El Presidente trabaja en Olivos”, confirmaron funcionarios cercanos al Presidente, quien esta mañana tuvo una intensa participación en las redes sociales, posteando imágenes del astro futbolístico Lionel Messi y el seleccionado argentino; del viaje oficial por Israel del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y renovadas críticas al periodismo del filósofo ultraoficialista Alejandro Rozitchner. “Masterclass”, escribió el Presidente, en letras mayúsculas y acompañando un video en el que Rozitchner califica a todos los periodistas como “unos hijos de remil putas”.

El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, mantuvo este mediodía un encuentro en Casa Rosada con representantes de la delegación argentina integrada en total por 700 deportistas que participarán de los Juegos Macabeos Mundiales 2026, que se desarrollarán en el… pic.twitter.com/EkivggFzUI — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 9, 2026

En sus cuentas de X e Instagram, el primer mandatario también anticipó actividades que llevará a cabo en los próximos días y semanas, como su participación en una charla de la Fundación Faro, prevista para el martes de la semana próxima, y su viaje a París para el Argentina Week, en el mes de septiembre.

Mientras desde Balcarce 50 dan por descontado que las gestiones para frenar la interpelación del jefe de Gabinete habrían sido exitosas, y que hoy quedaría confirmado que no habrá sesión este jueves en el Senado, Milei utilizó las redes sociales para defender al funcionario.

El primer gesto fue a horas de emitida la entrevista que el periodista José Del Rio le realizó a Adorni. Entonces, el Presidente reposteó un mensaje del documentalista oficial Santiago Oría. “Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente (…) La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente”, escribió el funcionario.

En los días siguientes, el primer mandatario continuó replicando frases de apoyo y defensa del ministro coordinador. “Hay mucha gente que no logra comprender que Javier Milei no pertenece a la vieja política, ni se mueve bajo la lógica cínica de la conveniencia permanente. Para él pesan principalmente la moral, la lealtad, las convicciones y las relaciones humanas genuinas”, posteó anteayer el usuario @mileibarrial, en un mensaje reposteado luego por el Presidente. Otro modo de justificar la defensa que Milei hace de Adorni, sometido, según el Gobierno, a una “carnicería mediática”, según distintos posteos que surgen desde el oficialismo.

El domingo, el periodista Luis Majul comentó en su programa de LN+ una charla con el Presidente, en la cual −aseguró− el primer mandatario renovó su respaldo al jefe de Gabinete, y lo consideró “inocente”.

El deliberado repliegue presidencial coincide con la suspensión, por esta semana y hasta nuevo aviso, de las reuniones de mesa política (que se convocó por última vez el jueves pasado, en la mañana posterior a la aparición televisiva de Adorni) y del gabinete nacional.

Como informó LA NACION, el ministro del Interior, Diego Santilli, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, el subsecretario de gestión institucional Eduardo “Lule” Menem y (desde Israel) Martín Menem, se contactaron con representantes de distintos bloques del Senado para convencerlos de no avanzar en la interpelación a Adorni. Fuentes oficiales aseguran que tanto el Presidente como Karina Milei están “enteradas” de esas gestiones, que decantarían en la suspensión de la sesión prevista para mañana.

Desde el Gobierno aseguran que Adorni se concentrará por estos días en la gestión y en su exposición de gestión ante el Senado, prevista para el 2 de julio próximo. Estará junto a Milei el sábado, en Rosario, en la reaparición pública de ambos luego de once días de bajo perfil.