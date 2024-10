Javier Milei volvió a cuestionar al periodismo y apuntó contra Marcelo Bonelli de “mentir” al informar sobre un funcionario

Escuchar

Durante una entrevista televisiva emitida el domingo por la noche, el presidente Javier Milei volvió a poner en tela de juicio el trabajo de los medios de comunicación y cargó una vez más contra el periodista Marcelo Bonelli a quien acusó de mentiroso por la información que difundió acerca de la salida del exministro de Salud Mario Russo a fines de septiembre. Sin embargo, el conductor ratificó la información y señaló: “ Vamos a seguir trabajando así” .

Entrevistado en TN, Milei recordó las críticas recibidas durante la campaña electoral de 2023 y acusó que hubo “complicidad de los medios y periodistas” en su contra. “Se metieron con mi familia, con mis perros, con todo. Pasó, pero el que se lo bancó fui yo”, cuestionó el mandatario nacional. Y lanzó contra la prensa: “Hay un 15% que dice la verdad; el 85% miente todo el tiempo. Lo que digan me tiene sin cuidado. Que hagan la interpretación que quieran”.

Fue allí que se ensañó con el periodista y conductor Marcelo Bonelli, contra quien ya había despotricado anteriormente. “Mintió descaradamente sobre el motivo del alejamiento de Mario Russo”, aseguró Milei y explicó: “Por cuestiones personales y de funcionamiento, él decidió renunciar. Es un profesional enorme, honesto, una buena persona, y Bonelli dijo que lo eché por chorro”.

Javier Milei se saluda con Patricia Bullrich y en el Programa a Dos voces el 25 de octubre de 2023 frente a Marcelo Bonelli ENRIQUE GARCIA MEDINA

“ Le ensució el currículum y la vida a una persona inocente. No solo eso, sino que frente a esta calumnia e injuria, donde ensució vilmente a Russo, la ministra de Capital Humano [Sandra] Pettovello le aclaró que eso no era así. No solo se lo aclaró, se lo explicó y se lo dijo, pero al día siguiente en Radio Mitre lo repitió”, criticó el jefe de Estado.

En ese sentido, recordó los intercambios que se generaron en redes sociales a raíz de que Pettovello cuestionara la información y más tarde fuera también criticada por el propio Presidente. “Lo voy a contar todo”, enfatizó y narró: “ Bonelli llamó llorando, diciendo “¿cómo el Presidente va a hacer eso?” , cuando él estaba mintiendo y ensuciando a una persona, arruinándole su vida profesional al decir que era un chorro, lo cual es inadmisible”.

El exministro de Salud Mario Russo renunció el último viernes de septiembre en medio de versiones cruzadas sobre la planificación de la campaña contra el dengue Soledad Aznarez

“Cuando Bonelli llamó llorando, como han hecho otros de esta casa también, mintiendo sobre la campaña, dijo que se lo había dicho una ‘alta fuente’. El número uno no, porque el Presidente no le contesta el teléfono. Entonces dijo que se lo había dicho Santiago Caputo. Me resultó raro porque tengo entendido que no habla con él. Lo llamé y le pregunté, y efectivamente no habla con él. Ensució a una persona y generó ruido”, manifestó el líder de La Libertad Avanza (LLA).

Tras ello, en medio de los intentos por responderle del periodista Franco Mercurialli, Milei insistió: “¿Le parece un error mentir, injuriar y ensuciar? El error, por definición, tiende a ser neutral, pero aquí siempre se equivocan para el mismo lado. Una de las cosas que hago es rastrear estos casos, y muchos tienen un problema estadístico de autocorrelación. El señor Bonelli siempre se equivoca para el mismo lado”.

La respuesta de Marcelo Bonelli

En medio de la emisión de la entrevista, Bonelli salió al aire, dio su versión de lo ocurrido y le restó importancia a la opinión del Presidente. “Que linda la vida sin periodistas debe ser para los políticos”, ironizó y expresó: “ No voy a discutir con el Presidente; él tiene todo el derecho del mundo a opinar sobre los periodistas o nuestro trabajo, así como nosotros opinamos ”.

“Cristina Kirchner me dedicó una cadena nacional, exhibió mi foto en Tribunales, y nos escupían. Son gajes del oficio. Lo que sí, ratifico la información. No acusé a nadie de corrupto, solo dije que hubo un incidente y que después de eso el ministro Russo se fue, casualmente. El incidente tenía que ver con la declaración del Papa, quien dijo que había un ministro que había pedido coimas”, recordó el periodista de más de 30 años de trayectoria.

El periodista Marcelo Bonelli aseguró que no "discutirá" con el Presidente y se amparó en la Constitución para ratificar su información Cuenta de twitter de Marcelo Bonelli

Sin embargo, aclaró que sí habló con Pettovello. “Me aclaró que la información no era que se había ido por un hecho de corrupción. Al día siguiente, yo lo aclaré en Radio Mitre”. “Mencioné que había una versión de que Russo se había ido por una pelea con Caputo, lo del Vaticano, y que otra fuente me dijo que no era así [Pettovello]. Calculo que el Presidente está ocupado y le deben pasar informes”.

Por último, Bonelli explicó: “Mantengo el secreto de las fuentes, como lo establece la Constitución. Además, para las calumnias e injurias también hay un artículo en la Constitución. No hay que dramatizar. Vamos a seguir trabajando así. No hacemos ni periodismo de guerra ni militante, y Milei lo sabe . Se sabe cómo trabajamos y cómo trabajo, porque miles de veces vino a A dos voces”.

LA NACION

Temas Javier Milei