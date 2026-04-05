Javier Milei volvió a la carga contra la prensa y retroalimentó insultos y descalificaciones de sus seguidores

El presidente Javier Milei utilizó este domingo su cuenta de la red social X (anteriormente, Twitter) para publicar una serie de mensajes contra la prensa, que incluyeron insultos y descalificaciones. Las frases que utilizó fueron desde “basuras inmundas”, para caracterizar a trabajadores de prensa, hasta “asociación ilícita”, para referirse a la actividad periodística.

Además de las opiniones propias, el jefe del Estado reprodujo ataques de sus seguidores en la red social.

La trama de los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios y de la red de noticias falsas para desprestigiar al gobierno libertario que habría financiado Rusia fueron los principales disparadores de la bronca presidencial, aunque Milei también utilizó otros temas para confrontar, como notas de repercusiones sobre una entrevista que brindó a un medio español o titulares de la edición dominical LA NACION con los que no estaba de acuerdo.

“A ver... Acto 1: periodista mezcla de operador e imbécil publica datos de créditos. Acto 2: periodista corrupto (con el aval de los medios que trabaja) toma la noticia y mete gráfico para esparcir mentiras y opereta. Acto 3: se cae la mentira y basuras 1 y 2 aceptan el error. Acto 4: periodista operador corrupto a pesar de esto (3) publica nota sobre el tema. Acto 5: su medio estafador (4) hasta le otorga lugar en la tapa ¿Cómo se llama la obra? Está claro que el problema no es solo las basuras inmundas que la van de periodistas. El tema alcanza a los editores y a los dueños del medio. Es una asociación ilícita", escribió Milei en uno de sus mensajes de la jornada.

A VER...

Acto 1: periodista mezcla de operador e imbécil publica datos de créditos

Acto 2: periodista corrupto (con el aval de los medios que trabaja) toma la noticia y mete gráfico para esparcir mentiras y opereta

Acto 3: se cae la mentira y basuras 1 y 2 aceptan el error

Acto… — Javier Milei (@JMilei) April 5, 2026

“Habría que avisarle a este operador y mentiroso inmundo que días atrás en España (país del periodista que hizo la nota) surgió la información del sabotaje. Claro puede que crea que todos los periodistas son basuras como él. Pero bueno, no pidas peras al olmo. Fin”, señaló, al confrontar con lo publicado en un artículo de Clarín en el que se informaba sobre dichos del Presidente contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, en una entrevista con el medio español El Debate.

Habría que avisarle a este operador y mentiroso inmundo que días atrás en España (país del periodista que hizo la nota) surgió la información del sabotaje. Claro puede que crea que todos los periodistas son basuras como él.

Pero bueno, no pidas peras al olmo.

Fin. https://t.co/YIm6S0k8vz — Javier Milei (@JMilei) April 5, 2026

Este domingo, Milei publicó una nota de opinión en el diario Clarín titulada “Adam Smith, padre de la economía” (en el marco de los 250 años de la publicación de La Riqueza de las Naciones, libro insignia del economista liberal) y la difundió en su cuenta de X, en la que también republicó mensajes de sus seguidores que recomendaban su lectura. Algunos de ellos son trabajadores de prensa, como Gabriel Anello, uno de los conductores televisivos y radiales que más veces lo entrevistaron. “Es obligatoria la lectura de este escrito”, señaló Anello en el mensaje que reprodujo Milei.

El Presidente mantiene como mensaje fijado en su perfil de X una extensa crítica contra el Grupo Clarín. En esa publicación fijada, califica de “La gran estafa argentina” al grupo empresario, del que subraya “el abuso de la posición dominante que el Grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones”.

En otro de sus mensajes contra la prensa, Milei despotricó contra LA NACION por su título principal de tapa de este domingo y los de tres de sus columnas, que también integraban su portada dominical. “Quitar la máscara a las basuras. Obviamente que esto no solo es responsabilidad de las mediocres plumas, sino también de los editores y dueños del pasquín. VLLC!”, opinó al responder un mensaje de un seguidor (Gustavo Arabia) que cuestionaba esos titulares.

QUITAR LA MÁSCARA A LAS BASURAS.

Obviamente que esto no sólo es responsabilidad de las mediocres plumas sino también de los editores y dueños del pasquín.

VLLC! https://t.co/yS2lpUd1O9 — Javier Milei (@JMilei) April 5, 2026

Milei también dedicó varios de sus mensajes en X para reproducir (y mostrar, así, su acuerdo) opiniones de simpatizantes de La Libertad Avanza que se expresaron en sus cuentas propias. Uno de los mensajes que republicó fue de “Escuela Austríaca”, en el que se repudiaba a Manuel “Manu” Jove, periodista que publicó un listado de beneficiarios de créditos del Banco Nación que luego eliminó porque se mezclaban créditos previos a 2019 y otros de bancos privados. “No investigan para esclarecer, escriben para operar, no contrastan datos, seleccionan lo que les sirve, no buscan la verdad, sino golpear al Gobierno aunque para eso tengan que volver a mentir. Y cuando quedan en evidencia, en vez de pedir disculpas, redoblan la apuesta”, afirmaba el mansaje compartido por el jefe del Estado.

En otro de los mensajes que Milei “reposteó”, se indicaba: “Con la opereta de los rusos quedó en evidencia cómo la corporación periodística ha dominado gobiernos a lo largo de la historia. Con razón la mayoría del periodismo odia las redes sociales!!! Cuando la gente no tenía voz, la única voz que se oía era la de los medios y ellos manipulaban absolutamente todo. Usaban el micrófono como un arma de extorsión masiva. Lo quieren seguir haciendo, pero no pueden”. Esa opinión se publicó originalmente en la cuenta “@BenArgentino”.

La lista de mensajes de Milei contra el periodismo se agrandaba hora a hora durante la jornada del domingo, en la que el Presidente sumaba a su cuenta, y de forma constante, tuits de sus simpatizantes.