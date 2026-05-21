Javier Milei recibe a Manuel Adorni en Olivos en otro gesto de respaldo

En otro gesto de respaldo, el presidente Javier Milei recibe desde la mañana en la quinta de Olivos al jefe de gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y presionado por un sector del Gobierno para que presente cuanto antes su declaración jurada de bienes.

El desayuno convocado por el Presidente tiene como objetivo discutir “temas de agenda”, según comentaron a LA NACION cerca del jefe de gabinete. No dieron precisiones ni mayores detalles. La semana pasada Milei había recibido a Adorni en un formato similar, un cónclave al que después se sumó el canciller Pablo Quirno.

La intención del Gobierno de dar vuelta la página y mostrar a un jefe de gabinete concentrado en la gestión –aunque sin contacto con la prensa- chocó durante el fin de semana con la desatada y furiosa interna abierta entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acusado directamente por el consejero de manejar la cuenta de X @PeriodistaRufus, desde la cual partían duras críticas, no solo a integrantes de las Fuerzas del Cielo, sino también al propio Presidente, que debió mediar para aquietar las aguas. Por este episodio se habría suspendido la reunión de mesa política de esta semana.

Hace dos semanas, desde Estados Unidos, Milei salió en defensa de Adorni, a quien Patricia Bullrich había presionado públicamente para que presente “de inmediato” su declaración jurada de bienes. “Es que en realidad Bullrich spoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse [en referencia a la declaración jurada de bienes]”, sostuvo el Presidente el 7 de mayo pasado en relación al jefe de Gabinete, que está siendo investigado en la justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito.

Dos semanas después, Adorni todavía no hizo pública su situación patrimonial a pesar de los dichos del Presidente, que en la entrevista conLN+, dio a entender que la presentación iba a ser inminente. Tampoco aceptó la sugerencia de Bullrich, quien pidió hacerlo cuanto antes. “Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora?Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior", dijo la exministra de Seguridad el 6 de mayo. La senadora lo volvió a plantearlo durante la última reunión de gabinete, pero tampoco tuvo eco. Es más, quedó aislada ante el silencio del resto de los ministros y la orden de apoyo incondicional a Adorni que bajó Milei. Ayer, Bullrich se diferenció y adelantó por anticipado la presentación de su declaración jurada.

La reacción de Milei cuando le dijeron que Adorni mintió sobre sus viajes

La decisión de Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de sostener a Adorni sin escuchar las recomendaciones de distintos allegados y funcionarios, sigue generando tensiones en el gabinete y el primer círculo de poder que rodea al jefe de Estado. Fuentes cercanas al jefe de gabinete aseguran que Adorni presentará su declaración antes de fin de mes, a pesar de que el propio Presidente había dicho, hace ya dos semanas, que esa declaración estaba “lista para presentarse”, y que, por lo tanto, no “ejecutaría” a “una persona honesta”, como definió al ex vocero presidencial y hoy ministro coordinador.

Ayer, y con ayuda de sus aliados parlamentarios, el Gobierno logró bloquear el intento opositor de activar en Diputados una interpelación al jefe de Gabinete.

Según fuentes oficiales, el primer mandatario “sigue muy enojado” con la prensa, lo que explica que continúen las severas restricciones de movimientos para los periodistas acreditados dentro de la Casa Rosada. Hoy, a las 19, el primer mandatario visitará la Bolsa de Cereales.

En medio de la vorágine, y en tren de mostrarse activo, Adorni participó la semana pasada de la inauguración del parque solar El Quemado, en Mendoza, y acompañó el martes al Presidente al Museo Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), en un evento del Banco de Valores (Valo). Su permanencia en el Gobierno no está en discusión, repiten desde la Casa Rosada, mientras continúan las tensiones internas, dentro y fuera del gabinete.