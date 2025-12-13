La trama oculta del millonario contrato del financista cercano a Tapia para comercializar tarjetas con la figura de Messi

El 10 de junio, Ariel Vallejo compartió en sus redes sociales una foto junto a Lionel Messi y una frase misteriosa: “Se vienen cositas”. El dueño de Sur Finanzas, muy cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ya sabía que tenía un negocio millonario en carpeta. La foto junto al capitán de la Selección se mantuvo en su perfil de Instagram desde ese momento. Pero nunca develó el misterio. Documentos a los que accedió LA NACION revelan que la empresa de Vallejo, Sur Finanzas PSP, había firmado un acuerdo millonario con Mastercard Cono Sur para lanzar una tarjeta exclusiva con la cara de Messi.

El 21 de abril de este año, Sur Finanzas PSP envió una propuesta de acuerdo a Mastercard Cono Sur. Es un documento de 21 páginas, escrito en inglés. “Tenían un contrato para lanzar una tarjeta con la cara de Messi; él decía que iba a vender 300 mil tarjetas”, explicó una de las personas que frecuentó a Vallejo en los últimos días.

El empresario asegura que el acuerdo se frustró tras el escándalo y las denuncias judiciales en su contra que reveló LA NACION. En cambio, fuentes del mercado bancario aseguran que la negociación se cayó un tiempo antes.

Documento obtenido por LA NACION sobre Sur Finanzas PSP

La propuesta enviada por Sur Finanzas PSP describe objetivos, montos, y cláusulas de confidencialidad y anticorrupción. Lleva la firma de un apoderado de Sur Finanzas PSP, que también aparece en los sumarios del Banco Central. “Esa persona maneja varias cuestiones financieras y personales de Vallejo: plazos fijos, propiedades y cuentas en el exterior”, apuntó un exgerente de la financiera denunciada por la DGI por presuntos evasión y lavado de dinero.

Hay un segundo documento, fechado el 30 de abril, que muestra una presunta aceptación de parte de Mastercard Cono Sur con la rúbrica de un exgerente, quien participó en proyectos parecidos de la compañía pero con otros clientes.

LA NACION consultó a Mastercard en tres ocasiones, pero la empresa rechazó realizar comentarios sobre acuerdos o alianzas con clientes.

El lanzamiento de la tarjeta se venía tejiendo hace varios meses. El 10 de junio, Vallejo se fotografió junto a Messi en el predio de la AFA. “¡Hola Sr 10! Se vienen cositas...“, escribió ese día.

Un banquero se enteró del proyecto por un mensaje de WhatsApp. “Tenemos que hacer esto juntos”, le propuso Vallejo luego de publicar la imagen. Pero nunca más volvieron a hablar del tema.

Maximiliano Ariel Vallejo junto a Messi.

El financista, cuentan en su entorno, planeaba realizar una gran presentación de la tarjeta y tenía pensado pedir el apoyo de otras instituciones para darle difusión.

¿Cuál era el rol de Tapia en todo eso? Vallejo asegura que ninguno.

La idea sobre una tarjeta con la figura de Messi en su plástico ya tiene antecedentes. Desde abril de 2024, el Banco Nación ofrece una tarjeta de crédito Mastercard Messi. “Copados con Messi”, se lee en su promoción. “Mastercard tiene un acuerdo global con Lionel Messi como embajador de la marca. Localmente, Mastercard y BNA están trabajando con este patrocinio, en donde el contrato permite a Mastercard ceder los derechos de uso de la imagen de Messi al BNA de forma no exclusiva”, explicaron desde la entidad bancaria.

Tarjeta de crédito Mastercard Messi del Banco Nación

Fruto de ese acuerdo, con vigencia hasta diciembre de 2026, el Banco Nación emitió unas 55 mil tarjetas de crédito nuevas y se reimprimieron otras 55 mil de clientes que querían tener el plástico con la imagen del Capitán.

Ualá también lanzó un producto parecido. “Lionel Messi, embajador oficial de Mastercard, será la imagen de esta edición limitada de tarjeta de crédito Ualá pensada para fanáticos del fútbol”, publicitó en mayo del año pasado.

Maximiliano Ariel Vallejo y Chiqui Tapia

Sur Finanzas ya había tenido otro proyecto sobre tarjetas vinculadas al fútbol. “En Sur Finanzas te ofrecemos una tarjeta VISA corporativa junto al Banco Coinag, donde tendrás una herramienta útil para organizar tus gastos y con beneficios exclusivos”, anunciaba la empresa de Vallejo en su sitio web.

En el marco de ese acuerdo, Vallejo le dio una tarjeta de crédito al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “Fue un gesto Ariel (Vallejo) con Chiqui y una forma de promocionar la tarjeta”, aseguran exempleados de Sur Finanzas.

Ese plástico sigue vigente.

La tarjeta Visa que Sur Finanzas le extendió a Claudio "Chiqui" Tapia

Desde la AFA no dieron precesiones sobre el otorgamiento de esta tarjeta. En tanto, desde el Banco Coinag aclararon que la entidad “no tiene vinculación directa con el señor Claudio Tapia, más allá de una tarjeta de crédito otorgada a través de Sur Finanzas”.

La iniciativa de Vallejo sobre el lanzamiento de una tarjeta con la figura de Messi iba a realizarse a través de una de sus empresas: Sur Finanzas PSP. Esta firma ocupa el centro de la denuncia de la DGI por presunto lavado de dinero. El fisco incluyó en su presentación judicial transferencias sospechosas a través de esa plataforma que sumaron $818.000 millones, realizadas por contribuyentes no confiables y monotributistas de escasa capacidad económica. “No tengo un ejército de soldaditos”, se defendió el financista en diálogo con LA NACION.

El derrumbe de los negocios de Vallejo llegó hasta Estados Unidos. En los últimos días, el empresario ordenó cerrar las seis empresas que había creado en octubre en la ciudad de Miami. Las sociedades eran para vender indumentaria de la Selección en la previa del Mundial y hasta pretendía abrir un restorán con el sello argentino en la previa del Mundial.

Si el negocio prosperaba, su objetivo era vivir seis meses en Argentina y seis meses en Miami. “Allá podes tener un Porsche o un Lamborghini y nadie te dice nada”, se lamentó esta semana en medio de los allanamientos.