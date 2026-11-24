Javier Milei y sus medidas, en vivo: continúa el escándalo por el homenaje a Santucho y se define la suspensión de las PASO
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El Gobierno nombró a Verónica Gabriela Pérez como la nueva Directora Ejecutiva del PAMI
El Gobierno decidió renovar las máximas autoridades del PAMI y nombró como directora ejecutiva a Verónica Gabriela Pérez, en reemplazo de Esteban Leguízamo, y a Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva, en lugar de Carlos Zamparolo. El desembarco tiene como objetivo “optimizar los recursos” en medio de la crisis financiera que atraviesa el organismo nacional, que presta asistencia médica y social a más de cinco millones de jubilados y pensionados.
“El Ministerio de Salud de la Nación informa que la Dra. Verónica Gabriela Pérez es la nueva Directora Ejecutiva del PAMI, acompañada por Elizabeth Ana Osterberg como Subdirectora Ejecutiva”, dice el comunicado difundido en X por el Ministerio de Salud de Mario Lugones. Y sostiene que con el nombramiento de Pérez se da inicio “a una nueva etapa de gestión orientada a profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país”.
El Gobierno envió una carta formal a la UBA en la que pidió sancionar a quienes autorizaron el homenaje a Santucho
Decidido a impedir la realización de un reconocimiento al exjefe del ERP Mario Santucho en la UBA, el gobierno de Javier Milei pidió al rector de esa universidad, Ricardo Gelpi, “evitar que se realice este repudiable homenaje” al líder guerrillero, y le exigió “se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria”, aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad de Sociales y avalada por la actual decana Ana Arias.
El Gobierno se dirigió a Gelpi a través del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que le envió una nota formal. Se trata del mismo funcionario que protagoniza el conflicto con los rectores de las casas de altos estudios por la ley de financiamiento del sector.
Cayó el riesgo país: Wall Street rebotó con fuerza y contagió a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York
Los mercados internacionales mostraron este lunes una fuerte recuperación, luego de que Wall Street sufriera la semana pasada uno de los peores desempeños desde la pandemia en 2020. Aunque en la plaza local no hubo operaciones debido al feriado por el Día de la Soberanía Nacional, el riesgo país retrocedió y las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York rebotaron hasta 9%, en una rueda marcada por el regreso de Jensen Huang al puesto de CEO de la firma tecnológica Nvidia.
La decana de Ciencias Sociales que defendió el homenaje a Santucho es militante kirchnerista e hija de un montonero desaparecido
La profesora Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que defendió la autorización para que se haga un homenaje al guerrillero Mario Santucho en la sede de esa casa de altos estudios, es una militante del peronismo kirchnerista que fue candidata a senadora nacional junto a Mariano Recalde, uno de los referentes de La Cámpora, aunque ella no integra la organización que conduce Máximo Kirchner.
Dentro de la militancia universitaria, es opositora al oficialismo, que maneja el rectorado con fuerte presencia del radicalismo. Su padre era un marino mercante que militaba en Montoneros y es uno de los desaparecidos de la última dictadura militar.
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