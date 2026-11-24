El Gobierno decidió renovar las máximas autoridades del PAMI y nombró como directora ejecutiva a Verónica Gabriela Pérez, en reemplazo de Esteban Leguízamo, y a Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva, en lugar de Carlos Zamparolo. El desembarco tiene como objetivo “optimizar los recursos” en medio de la crisis financiera que atraviesa el organismo nacional, que presta asistencia médica y social a más de cinco millones de jubilados y pensionados.

“El Ministerio de Salud de la Nación informa que la Dra. Verónica Gabriela Pérez es la nueva Directora Ejecutiva del PAMI, acompañada por Elizabeth Ana Osterberg como Subdirectora Ejecutiva”, dice el comunicado difundido en X por el Ministerio de Salud de Mario Lugones. Y sostiene que con el nombramiento de Pérez se da inicio “a una nueva etapa de gestión orientada a profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país”.