Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Gobierno logró la media sanción del Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
La oposición festejó el aumento en los fondos universitarios en el Presupuesto 2027: “Otra vez chocaron”
A pesar de las negociaciones de último minuto, el Gobierno no pudo evitar que la oposición consiguiera aumentar los fondos universitarios previstos en el proyecto de ley de Presupuesto 2027, que fue aprobado en general. En redes sociales, los diputados opositores celebraron la victoria y la modificación del artículo que elevó las partidas de $7,3 billones a $11 billones.
El triunfo del oficialismo en la votación en general por 137 votos afirmativos contra 111 en contra y tres abstenciones, se vio manchado por la jugada gestada entre el peronismo y el radicalismo crítico, que terminó por reunir el respaldo de la mayoría de los bloques opositores.
El Senado votó a favor de prorrogar el estatuto del periodista a partir del 1° de enero de 2027
El Senado votó a favor de prorrogar el estatuto del periodista y el Decreto 13.839/46 -que regula la actividad de los empleados administrativos de empresas periodísticas-, por seis meses más a partir del 1° de enero de 2027. El expediente, que ahora continuará su camino en Diputados, resultó con 68 votos afirmativos, tres negativos y ninguna abstención. De esta forma, la ley 12.908 mantendría su vigencia hasta el 30 de junio del año próximo.
Durante la tarde del miércoles, diversos grupos de trabajadores de prensa se habían pronunciado sobre la prórroga de la normativa en la puerta del Congreso Nacional.
Quienes votaron de forma negativa fueron las legisladoras oficialistas Nadia Márquez, Carmen Álvarez Rivero -presidenta de la Comisión de Trabajo- y Vilma Bedia. En tanto los principales bloques del oficialismo y la oposición votaron en favor.
El Senado convirtió en ley al proyecto de vandalismo rural por amplia mayoría
El Senado convirtió en ley el proyecto que tipifica el vandalismo rural en el Código Penal. La iniciativa, motorizada por el diputado Martín Ardohain llegaba desde la Cámara baja avalada por los representantes de las principales entidades agropecuarias del país. Finalmente, la normativa se aprobó con 49 votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención.
Luego de esta aprobación, se prevé la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal, el que cual establece una pena de prisión de un mes a un año a todo aquel que “entrase en un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.
La Iglesia celebró la aprobación de la ley de Ludopatía en el Senado: “Es un triunfo colectivo de toda la sociedad”
La Iglesia celebró la aprobación en el Senado de la ley de prevención de la ludopatía. A través de un comunicado titulado “Un paso hacia el cuidado de nuestra juventud”, la Comisión Episcopal Argentina destaca que la normativa votada por unanimidad en la Cámara alta “es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina” y recuerda el énfasis que puso el papa León XIV en su visita a la Argentina respecto a la necesidad de abordar temáticas que aborden el desarrollo integral de la personas por sobre los intereses económicos.
“La Comisión Episcopal de Pastoral Social recibe con profunda gratitud la sanción dela ley destinada a prevenir y abordar la ludopatía. Este logro no pertenece a un sector en particular: es un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina”, dice el mensaje difundido por la Pastoral Social.
Según el mercado, el Gobierno salió a bajar la brecha cambiaria para evitar que desaliente la oferta de dólares
En el mercado no dudan: toman como un dato que el Gobierno salió en los últimos días a contener el aumento de la brecha cambiaria para que su ampliación no afecte la oferta de divisas en la plaza cambiaria oficial. La reacción oficial llegó cuando la diferencia entre el dólar oficial y sus distintas versiones financieras (contado con liquidación y MEP) había llegado a niveles que podían desalentar a quienes tienen billetes por liquidar a hacerlo, al menos por ahora.
Empezó con el MEP, para evitar que la brecha supere el 7%, y se amplió ayer al CCL, luego que esta versión del tipo de cambio —que permite el envío de divisas fuera del país— estuviera a punto de tocar los $1800, sacando ya más de un 14% de distancia con el oficial.
Cómo votó cada senador el proyecto de Reforma Electoral
El Senado aprobó el proyecto de reforma electoral que impulsó el Gobierno por 43 votos afirmativos contra 29 negativos. El eje central es la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027. También se incluye el régimen de “Ficha limpia”, que inhabilita a quienes tengan una condena penal confirmada en segunda instancia por delitos vinculados a la corrupción a postularse a cargos electivos.
Para garantizarse el apoyo necesario, el oficialismo dio marcha atrás con el sistema de listas de adhesión o colectoras. Entre otras cosas, el proyecto contempla modificaciones en el financiamiento de las campañas y de la propaganda electoral y la eliminación de la veda electoral.
El dictamen también incorpora la afiliación digital a los partidos políticos e introduce ajustes en el diseño de la Boleta Única de Papel y en las reglas del escrutinio de mesa. De sancionarse la ley, todas las modificaciones tendrán carácter permanente, con excepción de la suspensión de las PASO, que regirá únicamente por un año.
Amplia victoria oficialista: el Senado aprobó la suspensión de las PASO en 2027 y el Gobierno busca complicar al peronismo
Después de varias idas y vueltas y negociaciones abiertas hasta último momento, el Gobierno logró avanzar con la media sanción en el Senado del proyecto de reforma política que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2027.
Con 43 votos a favor, 29 en contra y ninguna abstención, el oficialismo aprobó en general la reforma electoral, una de las prioridades de la Casa Rosada en materia legislativa, junto con el Presupuesto 2027. La iniciativa deberá pasar ahora por la Cámara de Diputados, con vistas a las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo prevé convocar para diciembre.
El Senado aprobó la ley de Ludopatía, tras un fuerte reclamo de la Iglesia
Después de aprobar la reforma electoral, el Senado aprobó otro de los temas centrales de la megasesión de este jueves: la prevención de la ludopatía. Atravesada por varios intereses de distintos sectores y en medio de una fuerte presión de la Iglesia, la iniciativa que estaba a punto de perder estado parlamentario, fue votada por unanimidad.
“Una buena manera de encontrarnos todos me parece llamar a esta ley León XIV”, propuso Patricia Bullrich durante su discurso de cierre, previo a la votación. El proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online por unanimidad, impulsado hace dos años atrás por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, recibió el respaldo unánime de los 72 senadores que integran la Cámara alta.
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