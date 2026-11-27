A pesar de las negociaciones de último minuto, el Gobierno no pudo evitar que la oposición consiguiera aumentar los fondos universitarios previstos en el proyecto de ley de Presupuesto 2027, que fue aprobado en general. En redes sociales, los diputados opositores celebraron la victoria y la modificación del artículo que elevó las partidas de $7,3 billones a $11 billones.

El triunfo del oficialismo en la votación en general por 137 votos afirmativos contra 111 en contra y tres abstenciones, se vio manchado por la jugada gestada entre el peronismo y el radicalismo crítico, que terminó por reunir el respaldo de la mayoría de los bloques opositores.