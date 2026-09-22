Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente se refirió a la causa Malvinas y aclaró: “No hablamos de guerra”
El minuto a minuto de las decisiones del jefe de Estado, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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La defensa de Adorni: dos posibles inconsistencias, una situación inverosímil y la búsqueda del comprador misterioso
En su defensa ante la Justicia, el exjefe de Gabinete y exvocero presidencial Manuel Adorni justificó que ganó cerca de 390.000 dólares entre 2014 y 2018 con la compra y venta de criptoactivos en efectivo, sin conocer a sus contrapartes y sin dejar rastros contables o financieros, y que la ganancia, sumada a los 200.000 dólares con los que había comenzado, los guardó durante años fuera del circuito bancario. Es decir, más de 590.000 dólares en su casa.
La versión de Adorni registra, sin embargo, al menos dos inconsistencias posibles y una situación inverosímil, según los expertos en criptoactivos que consultó LA NACION. La primera inconsistencia que señalaron es que registró dos veces el dinero de una misma operación; la segunda, que su contraparte en al menos una de las operaciones debería ser identificable. ¿La situación factible, pero inverosímil? Que haya intercambiado criptomonedas por casi 390.000 dólares, cash, siempre en lugares públicos.
Ante inversores financieros en Nueva York, Caputo buscó dar certidumbre sobre el plan económico de cara a 2027
NUEVA YORK.- Antes de la llegada del presidente Javier Milei a esta ciudad el martes para participar de la Asamblea General de la ONU, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo esta tarde una presentación en la sede del banco JP Morgan en la que buscó dar certidumbre sobre el programa económico de cara a 2027 ante las inquietudes que le presentaron inversores financieros de fondos de largo plazo.
Tras una exposición inicial de unos 30 minutos en la que destacó los logros del programa económico del Gobierno, Caputo respondió todas las consultas de los cerca de 50 participantes del encuentro, varias de ellas sobre los desafíos al plan que plantean las elecciones presidenciales del año próximo, según reconstruyó LA NACION.
La explicación de Adorni: bitcoins en negro, ventas a escondidas y la decisión de vivir como si el dinero “no existiera”
Manuel Adorni sostiene que gastos por cientos de miles de dólares que hizo en los últimos años se explican por inversiones en bitcoins que, según su relato, había mantenido en secreto, escondidas, hasta junio pasado. Fue en ese momento, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y números que no cerraban, que modificó su estrategia: dijo que él y su mujer habían ahorrado 200.000 dólares, que los invirtieron en criptomonedas y que ganaron otros 300.000, todo antes del gobierno de Javier Milei. Ahora, esa versión se la dio a la Justicia.
La historia, como la presentó la defensa del exjefe de Gabinete, tiene capítulos oscuros, casi imposibles de chequear; según Adorni, por la propia naturaleza de la inversión, que puede hacerse sin dejar rastros. Pero además, en toda la cadena de movimientos de dinero -algunos muy llamativos- el exfuncionario relata haber elegido siempre la informalidad.
Con el apoyo del Reino Unido, el gobierno de Malvinas extiende por cinco años todas las licencias petroleras
En un claro desafío al reclamo argentino para suspender la explotación petrolera en Sea Lion, el gobierno de las Islas Malvinas anunció hoy que “extiende de todas las licencias de producción de hidrocarburos offshore por cinco años, con dos años opcionales adicionales a su discreción”. Además confirmó que la decisión cuenta con “el pleno apoyo del Gobierno del Reino Unido”.
El comunicado de prensa emitido a últimas horas de este lunes no precisó la cantidad de empresas beneficiadas con esta prolongación de permisos, pero se entiende que las petroleras vinculadas al proyecto de Sea Lion, el consorcio entre la británica Rockhooper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, con sus filiales Falklands Oil & Gas y desire Petroleum, serían las más beneficiadas.
Una jueza porteña declaró la inconstitucionalidad del régimen penal juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años por un robo
Una jueza del fuero penal juvenil, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que bajó la punibilidad a los 14 años y, en consecuencia, sobreseyó a un menor de esa edad que, junto con un grupo de chicos, había sido detenido en flagrancia por un intento de robo.
“A lo que apunto es que, como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por la falta de respuesta del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros. No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil; solo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”, sostuvo la jueza Laura De Marinis en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.
Milei sobre Malvinas: "No hablamos en absoluto de guerra"
El presidente Javier Milei defendió a Donald Trump de las críticas que recibe en Europa, aseguró que el viejo continente “se está hundiendo” y ratificó el reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas. Lo hizo durante una entrevista con el canal francés TF1, en la previa de la Argentina Week 2026 que se realizará en París.
En principio, consultado por el periodista Darius Rochebin sobre las críticas que recibe el líder republicano en Europa, el mandatario argentino sostuvo que quienes consideran que Trump debilita a Occidente “están completamente equivocados” y aseguró que ocurre exactamente lo contrario.
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