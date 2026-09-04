Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Los isleños no tienen derecho legítimo a la autodeterminación”, dijo el presidente
El minuto a minuto de las decisiones del primer mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Javier Milei anunció una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego en su cadena nacional de Malvinas
El presidente Javier Milei anunció este jueves la creación de una Base Naval en Tierra del Fuego como parte de una serie de iniciativas destinadas a profundizar el control sobre las actividades de explotación petrolíferas no autorizadas en la zona de las Islas Malvinas y extender, además, la “proyección geopolítica” de la Argentina.
“Firmaremos hoy mismo un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones”, destacó el mandatario.
La reacción del arco político a los anuncios de Milei sobre las Malvinas: de “fan de Thatcher” a “puro oportunismo”
El presidente Javier Milei se refirió este jueves a la soberanía de las islas Malvinas en una cadena nacional y sus palabras despertaron diversas reacciones en todo el arco político argentino. Entre los ejes centrales de su discurso, el primer mandatario anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y el endurecimiento de las sanciones a las compañías extranjeras presentes en el archipiélago, entre otros temas.
La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, celebró los anuncios del Ejecutivo: “La defensa de nuestra soberanía se hace con hechos: medidas contra empresas que operan en las islas, aumento del presupuesto y fortalecimiento de nuestra presencia estratégica en Tierra del Fuego”.
La trastienda de la cadena nacional de Milei por Malvinas: con la impronta de Santiago Caputo y la puesta de todo el Gabinete
El reloj se acercó a las 16 y las camionetas blindadas de los ministros coparon la zona de la explanada de la Casa Rosada. Arribaron puntuales, rápido, a la hora que los citaron a la sede del Gobierno para la cadena nacional por Malvinas. Se sumaron el titular de Diputados, Martín Menem; y la jefa de la bancada en el Senado, Patricia Bullrich.
En ese momento no sabían que la grabación final se iniciaría a las 18.52 y que recién se irían de Balcarce 50 pasadas las 19.
Javier Milei, sobre las islas Malvinas: uno por uno los anuncios del presidente en la cadena nacional
El presidente Javier Milei se refirió a las islas Malvinas en una cadena nacional de 15 minutos, pregrabada y emitida desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, centrada en reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago. El mandatario anunció que implementará una serie de medidas a raíz de las acciones ilegales o sospechosas de actores extranjeros que se desarrollan en las cercanías de las islas, tanto en materia de hidrocarburos como de pesca.
Cuáles son las empresas que buscan crudo en Malvinas y por qué las grandes petroleras les dan la espalda
El presidente Javier Milei habló por cadena nacional sobre las Islas Malvinas. El contenido del discurso se mantuvo bajo estricto hermetismo, pero el anuncio llegó después de que Donald Trump señalara que analiza abandonar la histórica neutralidad de Estados Unidos en el conflicto de soberanía. Mientras la diplomacia ocupa el centro de la escena, en las islas avanza un proyecto petrolero concreto que le da una dimensión económica al reclamo argentino.
El avance de la explotación petrolera offshore en Malvinas tiene una particularidad que ayuda a entender por qué el proyecto pudo avanzar pese al conflicto de soberanía. Detrás del desarrollo de Sea Lion no están las grandes petroleras internacionales, sino dos compañías de exploración y producción de una escala considerablemente menor. Son Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, de Gran Bretaña.
Milei anunció sanciones para petroleras en Malvinas, la creación de una base naval y un consejo de seguridad nacional
El presidente Javier Milei realizó este jueves una cadena nacional en la que se refirió a la coyuntura actual de las islas Malvinas. Rodeado de sus principales funcionarios, anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en el archipiélago, el envío de un proyecto de ley al Congreso sobre la soberanía nacional e hizo un llamamiento a todo el arco político “sin distinción”.
“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho: no hay discusión al respecto”, remarcó el primer mandatario al inicio de su alocución.
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