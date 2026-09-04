Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Los isleños no tienen derecho legítimo a la autodeterminación”, dijo el presidente

El presidente Javier Milei anunció este jueves la creación de una Base Naval en Tierra del Fuego como parte de una serie de iniciativas destinadas a profundizar el control sobre las actividades de explotación petrolíferas no autorizadas en la zona de las Islas Malvinas y extender, además, la “proyección geopolítica” de la Argentina.

“Firmaremos hoy mismo un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones”, destacó el mandatario.