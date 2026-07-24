Javier Milei y sus medidas, en vivo: el proyecto de “inocencia fiscal 2″ y las propuestas en al Congreso
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Osvaldo Jaldo fue sometido a una intervención cardíaca en Buenos Aires y permanece internado
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue sometido este jueves a una intervención cardíaca en la ciudad de Buenos Aires y permanece internado. El mandatario provincial se encontraba en la Capital Federal para concretar unas audiencias con el jefe de Gabinete Diego Santilli y funcionarios del gobierno nacional.
Según el parte médico compartido por el Hospital Italiano, Jaldo arribó al nosocomio con un cuadro de “intenso dolor y sudoración”.
La información publicada por la clínica fue compartida a través de la cuenta en X de Jaldo. “Fue evaluado con estudios de laboratorio e imágenes, y ante la sospecha de una angina inestable, se decidió realizar una cinecoronariografia”, se lee en el posteo.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de “inocencia fiscal 2” para sacar los dólares del colchón
El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto para introducir cambios al régimen de “inocencia fiscal”, anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo. La iniciativa ingresó esta noche al Congreso y las autoridades aún no definieron el camino que seguirá su tratamiento.
El proyecto del Poder Ejecutivo busca busca incentivar la bancarización de los “dólares del colchón” mediante la ampliación del acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y el fortalecimiento de las garantías jurídicas para los contribuyentes, indicaron fuentes oficiales a LA NACION.
Las 14 claves de la investigación a la AFA en la Justicia de Estados Unidos
La Justicia de los Estados Unidos avanza con la investigación por los movimientos millonarios de dinero entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresas fantasma a partir del acuerdo comercial que la entidad deportiva firmó en 2021 con TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni que está radicada en Florida.
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