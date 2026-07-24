Javier Milei y sus medidas, en vivo: el proyecto de “inocencia fiscal 2″ y las propuestas en al Congreso

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue sometido este jueves a una intervención cardíaca en la ciudad de Buenos Aires y permanece internado. El mandatario provincial se encontraba en la Capital Federal para concretar unas audiencias con el jefe de Gabinete Diego Santilli y funcionarios del gobierno nacional.

Según el parte médico compartido por el Hospital Italiano, Jaldo arribó al nosocomio con un cuadro de “intenso dolor y sudoración”.