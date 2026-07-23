Javier Milei y sus medidas, en vivo: movimientos sindicales y repercusiones del Mundial
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Temblores en la omertá judicial y futbolística
Lo que se presumía que iba a ocurrir, ocurrió. Las autoridades de los Estados Unidos avanzaron en la investigación de los negocios que se realizaron alrededor de la AFA. Hasta ahora no llegan al presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, ni a su tesorero, Pablo Toviggino. Pero sí a Javier Faroni, intermediario de grandes contratos de la organización a través de su sociedad TourProdEnter LLC. Faroni deberá declarar ante la Justicia del Sur del Estado de La Florida. En la misma AFA admitieron que se le requirió información y documentación sobre las autoridades de la Asociación. Hay que recordar que Tapia y Toviggino eligieron a Faroni como intermediario de convenios multimillonarios en los que el empresario se quedaba hasta con el 30% del monto del negocio.
Una información de fuentes muy confiables asegura también que en el aeropuerto de Nueva York agentes del FBI incautaron los teléfonos y otros dispositivos de comunicación de Tapia, cuando el presidente de la AFA estaba por subir al avión en el que regresó a Buenos Aires. La AFA desmintió esa noticia en un comunicado oficial. También el abogado Gregorio Dalbón pidió a Infobae, el medio que había asegurado que los aparatos electrónicos de Tapia habían sido decomisados, que corrija esa información porque era falsa. A pesar de esas desmentidas, personas con acceso a los operativos que realiza el FBI en los Estados Unidos seguían ayer asegurando que los teléfonos de “Chiqui” quedaron en Nueva York.
El intendente de Castelli impulsa un proyecto para lograr autonomía plena y recrudece el debate por la reelección indefinida
El intendente de Castelli, Francisco Echarren (Fuerza Patria), presentó en el Concejo Deliberante de ese distrito bonaerense un proyecto que busca sancionar la primera carta orgánica municipal, con el objetivo de lograr autonomía en decisiones locales y evitar la burocracia provincial. La iniciativa busca otorgar mayor poder al municipio en materia sanitaria, tributaria y de seguridad, entre otros puntos, y también definir un régimen electoral propio para el distrito, punto que abre especulaciones sobre la posibilidad de que se establezca la reelección indefinida, prohibida para los intendentes de la provincia de Buenos Aires. No obstante, el jefe comunal subraya que no busca reelegirse y sostiene que los mandatos consecutivos deben estar limitados.
Con fecha del 8 de julio, Echarren envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza “sobre la necesidad de sancionar la Primera Carta Orgánica Municipal del Municipio de Castelli”. En los considerandos de la iniciativa, se señala que “en la reforma constitucional de 1994 se estableció, en su artículo 123, la autonomía municipal, que ‘cada provincia dicta su propia Constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5º [de la Constitución Nacional] asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero’”, pero que, “no obstante ello”, la Constitución bonaerense “no ha reconocido en su texto la autonomía municipal de los 135 municipios”.
El FBI amplía la investigación sobre la AFA y contacta a empresas que firmaron contratos millonarios
Fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a contactar a empresas que firmaron contratos millonarios con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como parte de la investigación sobre el presunto desvío de fondos de la entidad y el posible lavado de activos mediante un fraude a través del sistema bancario norteamericano, confirmaron fuentes con conocimiento directo de los avances de la pesquisa.
Los contactos de los fiscales y agentes que responden al Departamento de Justicia (USDoJ) abarcan a compañías no argentinas que sellaron negocios con la AFA, pero que giraron dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos de TourProdEnter LLC, la firma del productor Javier Faroni que recaudó cientos de millones de dólares de la entidad de la calle Viamonte durante los últimos años.
Inusual mensaje de Karina Milei: “El gobierno nacional se preocupa por todas las provincias”
El Gobierno compartió este miércoles en las redes oficiales de la Casa Rosada un video de la firma que se hizo esta mañana con la provincia de Santa Fe para el traspaso del manejo de la ruta nacional A012. En una movida poco usual hasta ahora para la gestión libertaria, el compilado incluyó declaraciones de la secretaria general, Karina Milei, que así toma cada vez más protagonismo y poder en la gestión de su hermano Javier Milei.
La funcionaria aseveró en la grabación institucional que el gobierno nacional está comprometido con la ayuda a las provincias.
Retoman la protesta en las calles: marcharon los jubilados con apoyo de la CGT y los movimientos sociales
Una vez terminado el mundial, la agenda de la oposición en las calles se reinició este miércoles con una protesta de los jubilados contra el Gobierno, que la CGT acompañó como parte de un plan de acciones sectorizadas. En la protesta confluyeron las dos vertientes de la CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), los estatales porteños de ATE, agrupaciones de izquierda y emisarios del gobernador Axel Kicillof.
El eje principal de la movilización fue el reclamo por una mejora en los haberes de los adultos mayores. Desde julio, el haber mínimo pasó de $403.302,81 a $411.989 por la actualización mensual. Con el bono extraordinario de $70.000 —que permanece congelado desde el inicio de la gestión libertaria—, el ingreso mínimo alcanza los $481.989, un monto que fue calificado como una “miseria” durante la protesta.
Anunciaron un nuevo aumento para los choferes de la UTA para julio, agosto y septiembre
El Ministerio de Capital Humano anunció este miércoles un nuevo acuerdo salarial entre los choferes de la UTA y las cámaras empresarias para los meses de julio, agosto y septiembre.
El acuerdo establece para el personal de conducción un salario básico de $1.645.721,36 a partir del 1° de julio; de $1.676.990,06 desde el 1º de agosto y de $1.707.175,88 a partir del 1º de septiembre, con montos proporcionales para el resto de las categorías laborales, indicó la cartera que conduce Sandra Pettovello.
Llegó el nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede y entra en etapa de definiciones la visita del Papa a la Argentina
En la mañana de este miércoles, arribó al país el nuevo nuncio apostólico en la Argentina, el arzobispo norteamericano Michael Wallace Banach. Designado en mayo pasado por el papa León XIV, una de las primeras misiones del flamante jefe diplomático de la Santa Sede será la organización de la visita del pontífice a nuestro país, que se estima podría realizarse en noviembre, aunque aún no existe una confirmación del Vaticano.
En su llegada a la Argentina, el nuncio apostólico fue recibido por el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, junto con el secretario general del organismo, monseñor Raúl Pizarro. También estuvo presente el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, a quien el canciller Pablo Quirno le encomendó darle la bienvenida.
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