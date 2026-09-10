Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Fenómeno barrial” y “extraordinario”, la reacción del Presidente ante mensajes de dos funcionarios de Trump

El presidente Javier Milei reaccionó este miércoles en X a dos videos protagonizados por funcionarios del gobierno de Donald Trump. Se trató de declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y del secretario de Estado, Marco Rubio, a las que respondió con dos expresiones: “Fenómeno barrial” y “Extraordinario”, respectivamente.

En primer lugar, Milei compartió un fragmento de la participación de Bessent en un evento de la Escuela de Negocios Cox de la Universidad Metodista del Sur (SMU). Allí, el funcionario afirmó que el Tesoro estadounidense puede ser utilizado como una herramienta de política exterior para “crear aliados en el hemisferio occidental” y destacó a la Argentina como un país que estaba “a la cabeza” en ese sentido. El mandatario acompañó el video con una de sus frases habituales: “Fenómeno barrial”.