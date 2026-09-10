Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Fenómeno barrial” y “extraordinario”, la reacción del Presidente ante mensajes de dos funcionarios de Trump
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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“Fenómeno barrial” y “extraordinario”: la reacción de Milei a los mensajes de dos funcionarios de Trump
El presidente Javier Milei reaccionó este miércoles en X a dos videos protagonizados por funcionarios del gobierno de Donald Trump. Se trató de declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y del secretario de Estado, Marco Rubio, a las que respondió con dos expresiones: “Fenómeno barrial” y “Extraordinario”, respectivamente.
En primer lugar, Milei compartió un fragmento de la participación de Bessent en un evento de la Escuela de Negocios Cox de la Universidad Metodista del Sur (SMU). Allí, el funcionario afirmó que el Tesoro estadounidense puede ser utilizado como una herramienta de política exterior para “crear aliados en el hemisferio occidental” y destacó a la Argentina como un país que estaba “a la cabeza” en ese sentido. El mandatario acompañó el video con una de sus frases habituales: “Fenómeno barrial”.
Más tarde, el Presidente difundió un discurso en el que Rubio aseguró que el marxismo “no está muerto” y sostuvo que sus ideas se presentan en la actualidad bajo conceptos como “justicia social” y “equidad”. El secretario de Estado planteó que esos términos funcionan como nuevos rótulos para una ideología que, según afirmó, condujo a “la tiranía, la pobreza, el exilio y la opresión” en los países donde fue aplicada. Milei calificó la intervención como “extraordinaria”.
El Gobierno trabaja en la letra chica del proyecto Malvinas y ya diseña la estrategia para defenderlo en Diputados
El proyecto de ley que el presidente Javier Milei anunció en la cadena nacional por Malvinas el jueves pasado todavía no está terminado, según pudo confirmar LA NACION de distintas fuentes que conocen el devenir del Ejecutivo.
En la Casa Rosada confirmaron que hay cuatro áreas del Gobierno afectadas a la producción del texto, con el asesor presidencial Santiago Caputo -que no tiene nombramiento formal- a la cabeza de la coordinación.
Grabois se hizo eco de las advertencias por el riesgo de la IA y llamó a un “pacto tecnológico mundial”
El diputado de Unión por la Patria (UxP) y referente de Patria Grande, Juan Grabois, se hizo eco este miércoles de las advertencias de un exinvestigador de Anthropic sobre los riesgos de la IA y llamó a un “pacto tecnológico mundial” para frenar lo que llamó una “carrera a la muerte”.
“Un capo técnico de Anthropic, la principal empresa de IA, dice que se va de la empresa porque el desarrollo irracional, demencial e ilimitado de la superinteligencia con automejora recursiva puede generar un cataclismo que destruya a la humanidad. Uno de los jefes máximos le da la razón públicamente, afirma que hay un 10% de posibilidades que esto suceda, que no saben bien lo que están haciendo... y sigue su vida como si nada”, reseño Grabois desde sus redes sociales.
Una buena para el Gobierno: avanza en el Senado la reforma de la carta orgánica del Banco Central
El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) consiguió este miércoles dictamen en un plenario de comisiones en el Senado y quedó un paso más cerca de convertirse en ley.
El texto fue aprobado sin cambios con relación a la versión aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de agosto último, por lo que quedó en condiciones de ser sancionado en la próxima sesión del Senado.
Reapareció Massa en un acto sin kirchneristas y dejó un mensaje para la interna del peronismo
Con una aparición en un homenaje a José Manuel de la Sota y una cena reservada con intendentes bonaerenses, Sergio Massa emitió en las últimas horas señales más concretas de lo que pretende para su futuro político. El exministro de Economía de Alberto Fernández repite ante sus interlocutores una frase como un mantra: “Lo que tenemos que promover es la unidad con competencia”. Esto es, una PASO tanto a nivel nacional como provincial para elegir a los candidatos del peronismo.
Según pudo saber LA NACION, Massa pasó ayer del encuentro en el hotel Savoy del Congreso, donde compartió protagonismo con los cordobeses Martín Llaryora y Juan Schiaretti, el santiagueño Gerardo Zamora y Carlos Bianco, mano derecha de Axel Kicillof, a una reunión a puertas cerradas en la costa de San Fernando, hasta donde llegaron integrantes de la Liga de Intendentes que se planta como espacio propio, más allá de la disputa abierta entre el gobernador de Buenos Aires y el diputado Máximo Kirchner.
Mauricio Macri cuestionó a la jueza que suspendió la aplicación de la baja de edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires
El expresidente Mauricio Macri cuestionó este miércoles en duros términos la decisión de la jueza bonaerense Marta Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Macri sostuvo que es “inaceptable” que una ley nacional quede temporalmente sin efecto “en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del país” por decisión de un juzgado provincial.
Quirno volvió a defender la soberanía sobre Malvinas y le apuntó a los kelpers: “La autodeterminación no aplica en casos de colonialismo”
Ante el creciente debate por la soberanía de las islas Malvinas, el canciller, Pablo Quirno, volvió a defender el reclamo argentino al considerar que se trata de una “causa irrenunciable” y le apuntó al Reino Unido por pretender “desconocer la realidad histórica”.
El ministro de Relaciones Exteriores publicó un posteo en X, en alusión a los 62 años que se cumplen del Alegato Ruda, una presentación que realizó el diplomático José María Ruda el 9 de septiembre en Nueva York, en defensa de la soberanía sobre las islas ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU).
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