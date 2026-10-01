Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: “La Argentina va a estar en el cuarto lugar de los países que más crecen en el mundo”, dijo el Presidente en Francia
El minuto a minuto de las decisiones del mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Malvinas: el Reino Unido convocó a la embajadora argentina en Londres para rechazar el arbitraje por la exploración petrolera
El Gobierno británico escaló la tensión diplomática con la Argentina por el conflicto de Malvinas. Lo hizo al comunicar, el martes en Londres y en forma oficial, su rechazo al arbitraje internacional que pide la Argentina para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas, en lo que se conoce como Proyecto Sea Lion.
“No tengo por qué meterme”: incomodidad en el Gobierno por el fallo de la Corte que habilita la venta de tierras a extranjeros
Incomodidad y preocupación. Así reaccionó el gobierno de Javier Milei al fallo de la Corte Suprema que ayer quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al reponer la vigencia de un artículo del megadecreto 70/2023 impulsado por el Poder Ejecutivo en los primeros días de la gestión libertaria y que fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado.
El fallo de la Corte, el cepo, Kicillof, Bregman y los “energúmenos”: las principales frases de Milei en el coloquio de IDEA
El presidente Javier Milei expuso este miércoles en el 62° Coloquio de IDEA, bautizado “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, y dejó distintas definiciones sobre economía, inflación, las elecciones del año que viene, el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y las posibilidades electorales de figuras de la oposición como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman.
Una elección de dimensión global
Una de las grandes mutaciones de la política internacional bajo el impulso de Donald Trump es el intento de reordenar el mundo a partir de zonas de influencia. De nuevo América sería para los americanos. O para los norteamericanos. El sueño del presidente James Monroe. La recreación de esta hegemonía es conocida ahora como “Doctrina Donroe”. En esta nueva guerra fría, el continente debe ser reconocido como un dominio de Washington. O como un área de exclusión para China. La propuesta tiene un defecto. Sin un alineamiento de Canadá, México y Brasil con los Estados Unidos, el experimento es una mueca de lo que pretende ser. Esta es la razón por la cual las elecciones a las que concurrirán el próximo domingo los brasileños para elegir a su presidente tienen una dimensión global.
Milei habló ante empresarios y dijo que las elecciones serán definitorias: “Prosperidad o decadencia”
El presidente Javier Milei se refirió este miércoles a las elecciones del año que viene y las calificó como definitorias ante los empresarios más destacados del país en el 62° Coloquio IDEA, la mayor cita del mundo corporativo. Sostuvo que los argentinos van a poder elegir “entre el modelo de la decadencia y el de la prosperidad”.
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