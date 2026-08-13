Javier Milei y sus medidas, en vivo: movimientos en Diputados y cumbre opositora

El corazón del proyecto de Javier Milei es económico. Consiste en bajar la inflación. Es también un objetivo político, por el que espera una recompensa electoral. La principal estrategia para alcanzar este cometido es fiscal. Se sostiene en un dogma teórico: la raíz de la inflación hay que buscarla en la descontrolada emisión de moneda que demandó el financiamiento de un todavía más descontrolado gasto público. No hay posibilidad alguna de desacelerar la carrera de los precios si no se reduce el tamaño del Estado. Una palanca alternativa para la misma finalidad es estimular la competencia eliminando barreras comerciales. Una de las características principales de este enfoque oficial tiene que ver con el tiempo. Para alcanzar el éxito, la aplicación del remedio debe ser intensa y perentoria. Un shock.

El experimento presenta inconvenientes. Algunos son visibles. Y hasta previsibles. Como advirtieron siempre los defensores de una terapia más gradual, si para equilibrar las cuentas públicas se elige la vía de un ajuste monetario y fiscal tan draconiano que termina paralizando la actividad económica, lo más probable es que comience a disminuir la recaudación y al Tesoro se le haga más difícil conseguir el superávit. O, peor aún, comience a producir déficit. Quiere decir que la medicina puede matar al paciente. Plantear el problema es muy sencillo. Evitarlo, no tanto. La idea de abandonar un ciclo inflacionario sin caer en recesión tiene también algo de utópico. El dilema sólo se puede resolver con la sabiduría que se espera de los grandes estadistas.