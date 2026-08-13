Javier Milei y sus medidas, en vivo: movimientos en Diputados y cumbre opositora
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Adriana Baravalle es la nueva secretaria de Innovación en reemplazo de Darío Genua
El Gobierno definió quién es la reemplazante de Darío Genua en la Secretaría de Innovación: la doctora Adriana Baravalle, elegida por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para el cargo. Así pudo confirmarlo LA NACION de fuentes al tanto. Más tarde, su nombramiento fue firmado y publicado en el Boletín Oficial.
De esta forma, Baravalle queda a cargo de una cartera que antes era comandada por una terminal del estratega Santiago Caputo. Según fuentes de la Casa Rosada, la nueva funcionaria, de perfil técnico, fue introducida a Santilli por el CEO de Globant, Martín Migoya.
Una salida política para el laberinto de la economía
El corazón del proyecto de Javier Milei es económico. Consiste en bajar la inflación. Es también un objetivo político, por el que espera una recompensa electoral. La principal estrategia para alcanzar este cometido es fiscal. Se sostiene en un dogma teórico: la raíz de la inflación hay que buscarla en la descontrolada emisión de moneda que demandó el financiamiento de un todavía más descontrolado gasto público. No hay posibilidad alguna de desacelerar la carrera de los precios si no se reduce el tamaño del Estado. Una palanca alternativa para la misma finalidad es estimular la competencia eliminando barreras comerciales. Una de las características principales de este enfoque oficial tiene que ver con el tiempo. Para alcanzar el éxito, la aplicación del remedio debe ser intensa y perentoria. Un shock.
El experimento presenta inconvenientes. Algunos son visibles. Y hasta previsibles. Como advirtieron siempre los defensores de una terapia más gradual, si para equilibrar las cuentas públicas se elige la vía de un ajuste monetario y fiscal tan draconiano que termina paralizando la actividad económica, lo más probable es que comience a disminuir la recaudación y al Tesoro se le haga más difícil conseguir el superávit. O, peor aún, comience a producir déficit. Quiere decir que la medicina puede matar al paciente. Plantear el problema es muy sencillo. Evitarlo, no tanto. La idea de abandonar un ciclo inflacionario sin caer en recesión tiene también algo de utópico. El dilema sólo se puede resolver con la sabiduría que se espera de los grandes estadistas.
Los diputados kirchneristas se retiraron de un plenario disconformes con los economistas que propuso LLA: “Parecen del streaming Carajo”
Los diputados de Unión por la Patria (UxP) expresaron este miércoles su rechazo a un grupo de economistas que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) había presentado para que expusieran sobre la modificación de la carta orgánica del Banco Central. “Parecen del streaming Carajo”, adujeron, en referencia la señal oficialista, para justificar su desplante al plenario que discutía el proyecto.
“Parece un programa de streaming, falta que venga el Gordo Dan a explicar el proyecto”, dijo el diputado de UxP Itai Hagman. “No vamos a escuchar a personas que no sabemos quiénes son ni en calidad de qué vienen a explicar. Son cuatro amigos del Gobierno que no tienen ninguna función pública”, añadió.
Cumbre reservada: Massa, Kicillof y Máximo volvieron a encontrarse para fijar una estrategia y dejaron un fuerte mensaje a los díscolos del PJ
Los principales referentes del peronismo a nivel nacional se vieron las caras anoche después de mucho tiempo. Se encontraron en forma reservada en un hotel de la ciudad de Buenos Aires, envalentonados por el revés que le propinaron al Gobierno al bloquear las reformas de la ley de tierras y de manejo del fuego en el Congreso.
Según pudo saber LA NACION, de la cumbre secreta participaron Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, otros cuatro gobernadores del PJ y aliados, más los jefes de los bloques parlamentarios de Unión por la Patria, el senador José Mayans y el diputado Germán Martínez.
Diputados: el oficialismo logró dictaminar la reforma del Banco Central entre cruces con sus aliados y el retiro de Unión por la Patria
En medio de un nuevo tironeo con sus aliados, el oficialismo dictaminó esta tarde en Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con pequeñas modificaciones técnicas respecto del texto original.
La iniciativa apunta a concentrar el funcionamiento de la autoridad monetaria en la preservación del valor de la moneda, prohibir el financiamiento al Tesoro y la emisión sin respaldo y hacer más exigente la remoción de sus autoridades.
Axel Kicillof sumó a Santiago Cúneo, que se afilió al PJ bonaerense
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumó a su estructura política al periodista y excandidato a diputado nacional Santiago Cúneo, quien se afilió al Partido Justicialista bonaerense y se mostró con dos de los principales laderos del mandatario provincial.
Cúneo rubricó su ficha de afiliación en la sede del PJ bonaerense, en la ciudad de La Plata. Kicillof es el presidente del peronismo provincial (asumió este año, en reemplazo de Máximo Kirchner), y lanzó una campaña de afiliación hace dos meses. Para sellar su incorporación, Cúneo se fotografió junto al diputado provincial Mariano Cascallares y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque.
Trastienda en Diputados: cómo fue la invitación a los economistas que hizo temblar el dictamen del BCRA e indignó a Martín Menem
En una nueva muestra de impericia, el Gobierno estuvo a punto de quedarse sin dictamen para la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), justo una de las que más atiende el presidente Javier Milei, que hasta montó una cadena nacional para anunciar el proyecto.
Fue luego de que economistas alineados con la Casa Rosada participaran de la reunión de comisión citada para este miércoles en Diputados y uno de ellos, Miguel Boggiano, acusara a gobiernos “demócratas, radicales, peronistas, desarrollistas, militares, kirchneristas y macristas” de utilizar el BCRA “para estafar sistemáticamente a la sociedad argentina hasta destruir el valor de la moneda”, justo cuando La Libertad Avanza (LLA) buscaba aliados que le firmaran el proyecto. Los socios de Pro, la UCR y otros bloques provinciales se sintieron aludidos por los dardos de Boggiano y lo hicieron saber con reproches que se sumaron a los tradicionales del kirchnerismo.
Karina Milei y Mauricio Macri hablaron para avanzar con un acuerdo entre los libertarios y Pro
El expresidente Mauricio Macri y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hablaron durante media hora esta semana, luego de las diferencias que habían distanciado a Pro y el oficialismo.
De la charla surgió la convocatoria a un encuentro mañana, en la Casa Rosada, con referentes de ambas fuerzas políticas.
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