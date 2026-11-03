Javier Milei y sus medidas, en vivo: “No defendemos a Israel por un capricho personal”, dijo el Presidente

En la primera reacción desde el campamento del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al deseo expresado por la expresidenta Cristina Kirchner de ser candidata en 2027 en caso de recuperar sus “derechos políticos”, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, resaltó la vigencia del instrumento de las elecciones primarias, consideró que cada vertiente del justicialismo propondrá su candidato y que la decisión la tomará “el pueblo peronista”. El cristinismo, desde la vereda opuesta de la interna peronista, amplificó y celebró las definiciones de la actual titular del Partido Justicialista.