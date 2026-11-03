Javier Milei y sus medidas, en vivo: “No defendemos a Israel por un capricho personal”, dijo el Presidente
El minuto a minuto de las decisiones del jefe de Estado, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Milei: "No defendemos a Israel por un capricho personal"
El Presidente Javier Milei participa en la Noche de Celebración por Israel, en la Iglesia Visión de Futuro.— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 2, 2026
EN VIVO: https://t.co/zVu769nbd5
El principal alfil de Kicillof reivindicó las PASO luego de conocerse que Cristina Kirchner quiere postularse
En la primera reacción desde el campamento del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al deseo expresado por la expresidenta Cristina Kirchner de ser candidata en 2027 en caso de recuperar sus “derechos políticos”, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, resaltó la vigencia del instrumento de las elecciones primarias, consideró que cada vertiente del justicialismo propondrá su candidato y que la decisión la tomará “el pueblo peronista”. El cristinismo, desde la vereda opuesta de la interna peronista, amplificó y celebró las definiciones de la actual titular del Partido Justicialista.
Milei, entre Trump y León XIV
Si uno enumerara los pilares sobre los que se constituye el liderazgo de Milei y las posibilidades de éxito de su gobierno, podría identificar varios factores. Por ejemplo, haber identificado la inflación como el problema central; una gran capacidad de comunicación del propio Milei, implementada después en las redes sociales por el equipo que encabeza el “Mago del Kremlin”, Santiago Caputo; y la indigencia conceptual que presenta todavía la oposición.
El Gobierno busca exhibir cordialidad política ante el Papa y convoca a todo el arco legislativo
El Gobierno apuesta a exhibir una imagen de cordialidad institucional durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Para uno de los primeros encuentros del pontífice con la dirigencia política, previsto para el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, la Casa Rosada busca reunir a representantes de todo el arco partidario, más allá de las diferencias que atraviesan al Congreso y de las tensiones dentro del propio oficialismo.
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