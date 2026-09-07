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Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Dudo que los argentinos sean tan tontos de volver al pasado”, dijo el Presidente

El minuto a minuto de las decisiones del jefe de Estado, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El presidente argentino Javier Milei interviene durante el Foro de Madrid, un encuentro de líderes conservadores latinoamericanos
El presidente argentino Javier Milei interviene durante el Foro de Madrid, un encuentro de líderes conservadores latinoamericanosJAVIER TORRES - AFP

Con el quorum justo, la oposición sostiene la sesión en Diputados para discutir la morosidad y la emergencia en discapacidad

Pese a que el Gobierno dio un giro y habilitó los debates sobre endeudamiento y discapacidad, la oposición sostiene la sesión del próximo miércoles para discutir ambos temas en el recinto. Confía en reunir los 129 diputados necesarios para abrir el debate, aunque los números están ajustados y el oficialismo trabaja para desbaratar el quorum.

La sesión del 9 de septiembre tendrá como objetivo emplazar a las comisiones correspondientes para fijar una fecha de dictamen sobre dos asuntos que los bloques críticos consideran “urgentes”: la creciente morosidad, principalmente entre los jóvenes, y una nueva prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vencerá a fin de año.

Germán Martínez, de UP, anunció en conferencia de prensa la sesión que la oposición sostendrá esta semana
Germán Martínez, de UP, anunció en conferencia de prensa la sesión que la oposición sostendrá esta semanaSantiago Filipuzzi

El Gobierno festeja la repercusión de los anuncios por Malvinas y avanza con el proyecto de “defensa de la soberanía”

Jaime Rosemberg
Jaime Rosemberg

Tres días después del discurso presidencial por cadena nacional, en el que dio un pronunciado giro en su posición sobre la disputa con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas, en el gobierno de Javier Milei -que mañana volverá a reunir a su Gabinete- festejan por lo que consideran “un triunfo” político, palpable según afirman en la repercusión que tuvieron los anuncios de sanciones a empresas que exploten recursos naturales de las islas.

En un domingo repleto de alusiones al tema desde las cuentas que rodean al Presidente en las redes sociales, altas fuentes oficiales deslizaron a LA NACION que “esta semana” se presentará en el Congreso el proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional, que establece la modificación de la ley 26.659 y endurece las sanciones y penas contra las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas. Además, el proyecto establece la creación del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo principal lineamiento será la definición de una política de Seguridad nacional “de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado”, que implementa “un marco para la protección de la infraestructura crítica y la protección aeroespacial y marítima de la Nación”.

Javier Milei, el jueves pasado en cadena nacional
Javier Milei, el jueves pasado en cadena nacionalPresidencia
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