Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Dudo que los argentinos sean tan tontos de volver al pasado”, dijo el Presidente
El minuto a minuto de las decisiones del jefe de Estado, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Con el quorum justo, la oposición sostiene la sesión en Diputados para discutir la morosidad y la emergencia en discapacidad
Pese a que el Gobierno dio un giro y habilitó los debates sobre endeudamiento y discapacidad, la oposición sostiene la sesión del próximo miércoles para discutir ambos temas en el recinto. Confía en reunir los 129 diputados necesarios para abrir el debate, aunque los números están ajustados y el oficialismo trabaja para desbaratar el quorum.
La sesión del 9 de septiembre tendrá como objetivo emplazar a las comisiones correspondientes para fijar una fecha de dictamen sobre dos asuntos que los bloques críticos consideran “urgentes”: la creciente morosidad, principalmente entre los jóvenes, y una nueva prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vencerá a fin de año.
Es decir, la sesión no apunta a aprobar ninguno de los proyectos. La oposición pretende votar una hoja de ruta y obligar al oficialismo a cumplir, desde las comisiones que controla, con los plazos que establezca el pleno de la Cámara.
Según un sondeo informal elaborado por LA NACION, los números para reunir el quorum están, por el momento, muy justos. La oposición araña las 129 voluntades con Unión por la Patria (UP), parte de Provincias Unidas, Argentina Federal, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, el Frente de Izquierda y otros monobloques.
El Gobierno festeja la repercusión de los anuncios por Malvinas y avanza con el proyecto de “defensa de la soberanía”
Tres días después del discurso presidencial por cadena nacional, en el que dio un pronunciado giro en su posición sobre la disputa con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas, en el gobierno de Javier Milei -que mañana volverá a reunir a su Gabinete- festejan por lo que consideran “un triunfo” político, palpable según afirman en la repercusión que tuvieron los anuncios de sanciones a empresas que exploten recursos naturales de las islas.
En un domingo repleto de alusiones al tema desde las cuentas que rodean al Presidente en las redes sociales, altas fuentes oficiales deslizaron a LA NACION que “esta semana” se presentará en el Congreso el proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional, que establece la modificación de la ley 26.659 y endurece las sanciones y penas contra las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas. Además, el proyecto establece la creación del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo principal lineamiento será la definición de una política de Seguridad nacional “de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado”, que implementa “un marco para la protección de la infraestructura crítica y la protección aeroespacial y marítima de la Nación”.
Ya el viernes, el Gobierno había publicado, con la firma del Presidente todo su gabinete, tres decretos que amplían el presupuesto de la Cancillería, la SIDE y el Ministerio de Defensa, en este último caso para comenzar la construcción de una base naval en Ushuaia, Tierra del Fuego, demorada durante años. Fue otro de los anuncios destacados del Presidente durante los quince minutos que le demandó leer el discurso.
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