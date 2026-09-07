Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Dudo que los argentinos sean tan tontos de volver al pasado”, dijo el Presidente

Tres días después del discurso presidencial por cadena nacional, en el que dio un pronunciado giro en su posición sobre la disputa con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas, en el gobierno de Javier Milei -que mañana volverá a reunir a su Gabinete- festejan por lo que consideran “un triunfo” político, palpable según afirman en la repercusión que tuvieron los anuncios de sanciones a empresas que exploten recursos naturales de las islas.

En un domingo repleto de alusiones al tema desde las cuentas que rodean al Presidente en las redes sociales, altas fuentes oficiales deslizaron a LA NACION que “esta semana” se presentará en el Congreso el proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional, que establece la modificación de la ley 26.659 y endurece las sanciones y penas contra las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas. Además, el proyecto establece la creación del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo principal lineamiento será la definición de una política de Seguridad nacional “de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado”, que implementa “un marco para la protección de la infraestructura crítica y la protección aeroespacial y marítima de la Nación”.

Javier Milei, el jueves pasado en cadena nacional Presidencia